Continúa la novela de Alario: No definió si parte a China o sigue en River

La partida o no del delantero de River Plate, Lucas Alario, al fútbol chino se transformó en una novela que todavía suma capítulos y que no llega a un desenlace.

Por lo tanto, el atacante y goleador ‘millonario’, informó este miércoles (22/02) que “todavía” no tomó la decisión de aceptar o rechazar la multimillonaria oferta que recibió para irse a un club chino que pagaría su cláusula de rescisión, que es de 18 millones de euros.

En declaraciones que concedió al canal TyC Sports, Lucas Alario expresó que “a mi representante le ha llegado una oferta y todavía no hemos tomado la decisión. Escuché bastante a mi papá, que habló en los medios. Su consejo es que me quede. Hoy llega a Buenos Aires y lo hablaré con él y con mi representante. Estoy feliz acá, River me ha dado muchas cosas. Pero es una oferta, y si es beneficioso para River y para mí, se hará, y si no, no se hará”.

De todos modos, anunció que definirá si se queda en el ‘Millonario’ “entre hoy y mañana”, tras reunirse con su familia y su representante; e indicó que “entre hoy y mañana me juntaré con mi familia, que es un tema personal, y con mi representante, y tomaré la mejor decisión”.

Por eso, Alario dejó en claro que el único aspecto que lo podría seducir del ofrecimiento es el económico y reconoció que “el fútbol chino no es de los más vistos y muchos van por el lado económico, y no está mal. Tiene muchas cosas en contra y no tiene nada que ver con nuestro país”.

Sin embargo, el ex Colón de Santa Fe manifestó su tranquilidad de formar parte del equipo que dirige Marcelo Gallardo y por eso apunta a quedarse en la institución de Núñez.

Hay que mencionar que la cláusula de rescisión de Lucas Alario es de 18 millones de euros sobre el 60% del pase que le pertenece a River, ya que el otro 40% es de Colón aunque el 20% de esa fracción es de San Lorenzo de Tostado, club donde se inició.

River compró al delantero santafesino en dos pagos y abonó 20 millones de pesos. Si no lo vende hasta junio de 2018, River le tiene que pagar a Colón 1.800.000 de dólares por el 40% del pase, mientras que si lo vende antes tiene que pagar el porcentaje de la venta, aunque todavía no está estipulado.

El conjunto 'millonario' no quiere desprenderse todavía de Alario, de 24 años, a quien considera vital para jugar la Copa Libertadores, aunque finalmente será el jugador quién decida dónde continuar.

Además, el atacante riverplatense admitió que las declaraciones de Edgardo Bauza, entrenador del seleccionado argentino, quien no vería con buenos ojos el pase de Pipa a una liga menor, “en la balanza van a pesar, y mucho”.

En principio, la imagen que dejó Alario es que los hinchas de River se pueden ilusionar con seguir disfrutando de sus goles, y el jugador confía en que si sigue haciendo “las cosas bien, posibilidades va a tener” para pasar a un club grande de Europa.