Bordet quiere provincializar Salto Grande

PARANÁ. Desde hace bastante tiempo distintos sectores entrerrianos piden por la “provincialización” de la generación y de la energía que produce la represa de Salto Grande, ubicada sobre el Río Uruguay entre las ciudades de Concordia y Salto (Uruguay). El gobernador Gustavo Bordet ha decidido apoyar ese reclamo, avalando el proyecto presentado por el senador Ángel Giano (PJ-Concordia) para lograr que Entre Ríos sea dueña de la generadora y de la energía para que los entrerrianos paguen la luz más barata.

La iniciativa se basa en el derecho que tiene Entre Ríos sobre los recursos naturales existentes en su territorio, en este caso el Río Uruguay y la energía que él genera, para lo cual adelantó que, “como le solicitó el gobernador Gustavo Bordet”, se pondrá a disposición de toda la comunidad entrerriana y especialmente de los legisladores nacionales para que el tratamiento de este tema sea llevado al Congreso Nacional, no obstante estar publicado en la página del Senado desde 2016.

El proyecto que propone "un Salto Grande para Entre Ríos" fue presentado al gobernador Bordet, en la reunión de trabajo que mantuvieron los senadores del FpV en diciembre 2016, donde se coincidió y remarcó "la necesidad de consolidar el dominio originario de los recursos naturales como mandan la Constitución Nacional y Provincial".

Sobre los excedentes de Salto Grande manifestó que "lo dispuesto por el gobierno Nacional (que pagará por la energía que se produce $240 el megavatio/hora) no es lo que corresponde, ya que esa energía se vende al triple de ese valor en el mercado" y añadió que "nos deben los excedentes del 2016, para reparar los daños causados por la Represa".

La lucha es para que Entre Ríos pueda disponer de sus recursos naturales de la que constitucionalmente es dueña, y también, como consecuencia de ello, sea dueña de la generadora de energía, es decir el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, para que con ello se permita cumplir con la "soberanía energética" y que los entrerrianos entre otros beneficios, paguen mucho más barata la luz que consumen.

Un poco de Historia

En el año 1946, en representación de Entre Ríos, el entonces gobernador Héctor Domingo Maya, firmó el protocolo con la República Oriental de Uruguay por el cual se sentaron las bases para la construcción de la represa de Salto Grande, una obra que fue concluida totalmente en el año 1983, cuando se puso en funcionamiento la última de las 14 turbinas generadoras del complejo hidroeléctrico. La primera de las turbinas que comenzó a generar energía fue en 1979. Pero la batalla por los recursos y la energía que produce Salto Grande ha sido siempre uno de los motivos más polémicos entre los entrerrianos y los gobiernos nacionales.

Recién veinte años después de la puesta en marcha de la generación de energía, el 27/04/1998, se aprobó la denominada Ley Maya (N°24.954), llamada así ya que fue redactada por el entonces senador Héctor María Maya, hijo del gobernador de 1946, había firmado el protocolo con Uruguay.

Esa Ley ratificaba el acta de acuerdo firmada entre las provincias y el Poder Ejecutivo, por la cual la Nación transfería los excedentes de Salto Grande a Entre Ríos (67,5%), Corrientes (27,5%) y Misiones (5%). Se llaman excedentes a las utilidades que quedan una vez operada la represa y pagados los gastos que incluyen regalías, costos de funcionamiento y personal, los cuales empezaron a girarse a partir de la sanción de esta ley. El pasaje de los excedentes a las provincias se fijó en 1998 un 20%, en 1999 en un 40%, durante el año 2000 el 60%, durante el 2001 el 80% y a partir de enero de 2002, el 100%.

En aquél tiempo (2002) también se requirió a la nación el gerenciamiento y toda la administración para compartir el ente binacional con la República Oriental del Uruguay. Nace así la denominada Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), un ente más que polémico que sus administradores se encargaron de corromper, siendo utilizada más como una caja política, en lugar de atender los verdaderos objetivos por la que fue creada.

Los fondos generados por la represa de Salto Grande han sido tan cuantiosos, como mal administrados y es por ello que aún hoy no se han concluido las llamadas obras complementarias que debieron realizarse con motivo de los daños provocados por la construcción de la represa, como las obras de protección de costas y defensas de las inundaciones, entre otras.

El debate hoy

A partir de la propuesta del senador Giano, comenzaron a expresarse otros actores de la política entrerriana y de otros sectores sociales. Salto Grande siempre ha estado en el debate de los entrerrianos, esencialmente porque la sociedad nunca tuvo en claro el motivo por el cual, generando semejante cantidad de energía, acá se paga igual o más caro que en otros lugares del país. Uno de los problemas que siempre ha tenido Salto Grande ha sido el manejo de los excedentes, que salvo en contadas oportunidades tuvieron el destino que deberían haber tenido. Eso es lo que se le critica a la CAFESG y a quienes fueron sus responsables, ya que la misma se transformó más en una caja política que en una verdadera fuente de recursos para la región.

La llegada de la nueva gestión nacional, con intenciones de subsanar estas cosas, no ha transferido durante el año 2016 los excedentes de Salto Grande, con lo cual ha provocado el vaciamiento de la CAFESG y eso quizás sea lo que haya motivado el pedido del senador Giano, a quien rápidamente adhirió el gobernador Bordet. No hay que olvidar que ambos responden a Concordia, donde esa “caja” es algo muy importante para las actividades políticas.

Pero lo cierto es que la propuesta de Giano a generado un interesante debate, que aunque complejo, quizás pueda arrojar ideas sobre que hacer definitivamente con los recursos de Salto Grande. Acá algunas opiniones al respecto.

Raymundo Kisser, senador por Cambiemos:

“Me parece que este tema en boca de Giano tiene más de oportunismo político que una verdadera intención de lograr el objetivo que plantea. Esto tiene un vulgar tufillo a un interés electoralista que otra cosa. No obstante ello creo que es un debate que demos dar de cara a la ciudadanía. Salto Grande es algo muy caro en el sentimiento de los entrerrianos y quizás sea hora de comenzar a plantearnos que es lo más conveniente para favorecernos de su energía. Sin romper los tratados existentes con el Uruguay, ni los acuerdos con las demás provincias, lo que se podría hacer es un acuerdo con la Nación para que, en lugar de enviarnos los fondos, es decir el dinero de los excedentes, nos entreguen el 50% de la energía que produce Salto Grande, y que corresponde a nuestro país, para que nosotros lo administremos por medio de nuestra propia compañía de electricidad ENERSA que cuenta con la capacidad técnica para hacerlo”.

Sergio Knnetteman, presidente del bloque de diputados de Cambiemos:

“Nuestro bloque siempre acompaña las buenas ideas y sobre todo las que benefician a la provincia. Lamentamos que algunas no se les hayan ocurrido cuando eran vocales o directores de CAFESG. Si el Senador Giano cree, cómo lo dice públicamente, que con su propuesta se puede lograr un enorme beneficio para la provincia, y, a la vez, que los entrerrianos podremos contar con energía eléctrica más barata, no entiendo porqué no lo hicieron durante los doce años en que fueron gobierno, nacional y provincial. No creo que el término 'provincialización' sea el apropiado para referirse a este tema: Primero porque es una empresa binacional, y segundo porque de acuerdo a la Ley Nacional 24.954, llamada Ley Maya, los producido por Salto Grande no le pertenece sólo a Entre Ríos, también a Corrientes y a Misiones. Si me dicen que la propuesta es que los excedentes que se acordaron, y que ratifica esa ley, se aporten en energía directa en vez de dinero, sería una alternativa interesante, porque siempre ha habido sospechas sobre cómo se manejaron esos fondos. Esa energía se puede utilizar para desarrollar la región de Salto Grande, que aún está pendiente, y seria también una gran oportunidad para la producción y la industria entrerriana”.

Jorge D’Agostino, diputado nacional por Entre Ríos (Cambiemos):

“El senador Giano, impulsa la provincialización de la represa Salto Grande y no quiero escapar al debate, porque es una iniciativa que nace en medio de la compleja situación del sistema energético nacional que está desintegrado y hay que recomponerlo. Es cierto que los recursos naturales son de propiedad de cada provincia (art. 124 de la Cont. Nacional) pero tambien es cierto que como en las comunicaciones la jurisdicción nacional impera en estos temas, donde pautas constitucionales como el Art 75 inc 10 y el 26 van consolidando en la nación y no en las provincias el control de esos recursos. Estamos frente a una iniciativa compleja, porque hay un tratado Internacional que viene desde 1946 (Presidencia Perón) de los Saltos del Río Uruguay, Leyes nacionales como la de Regalías y la de excedentes, y la de Presupuesto que quita el control y administración a las provincias de Corrientes Misiones y Entre Ríos. Una ley provincial, por supuesto que no puede cambiar ni un Tratado Internacional ni las leyes Nacionales, aunque no sería la primer represa provincial Argentina, ya que de todas las que hay, solo Yaciretá y Salto Grande involucran a países vecinos. Con esto, se entiende que si se logra derogar las leyes y desistir del tratado internacional, me parece que no se puede dejar fuera del debate a Corrientes y a Misiones que obtienen excedentes por ley. Si bien el territorio para la represa está en Entre Ríos, Corrientes desde que exige excedentes ha manifestado que su territorio también tiene vínculos con la represa. Lo de Misiones es más ambiguo. Hoy la provincialización de la represa, me parece que requiere más que una ley de la provincia, y si el Senador quiere explorar esto de gran complejidad, se requiere ampliar el debate a todos los horizontes, a fin de determinar cuáles serán los efectos de esa provincialización y de qué manera la energía se administrará”.

Alejandro Bahler, diputado provincial por el Frente Renovador:

“Es un tema que durante los últimos 10 años el oficialismo nunca trató y es necesaria una reforma integral de la Ley ya que hace años que Salto Grande viene disminuyendo los ingresos dado el bajo precio que se paga por la energía que produce, cuando el precio de venta es el triple de esos valores. Esto hace que los excedentes para reparar los daños que causa la represa sean cada vez menos y que los entrerrianos tengamos que pagar la luz más cara que lo que la pagan en Bs As. Creo que ha llegado el momento de evaluar y consensuar la mejor Ley para la Provincia de Entre Ríos”.

Héctor Maya y Augusto Alasino, ex legisladores nacionales por Entre Ríos:

El ex senador Maya, creador de la ley que permitió que Entre Ríos recibiera los excedentes de Salto Grande, junto al también ex legislador Augusto Alasino, ya en el mes de diciembre pasado habían hecho un planteo en el mismo sentido que el gobernador Bordet y el senador Giano. En esa oportunidad ellos sostuvieron que “es conveniente firmar un nuevo convenio, en el cual en vez de fondos en pesos, se haga entrega directa de electricidad, evitando costos de traslado y demás imposiciones, concretándose ello en el mismo pie de la represa a la empresa provincial ENERSA. Poco a poco la Nación ha ido mutilando y apropiándose indebidamente de los fondos, incumpliendo la ley y ha llegado la hora de evitar ello, cambiando el convenio y recibiendo en lugar de pesos, energía, que la provincia administrara por ENERSA a todo su territorio, para dar electricidad a los valores cercanos al 2015 y el remanente utilizarlo para promover actividad productiva, como camino de la fuente de trabajo y salarios justos”.

Maya y Alasino agregaron: “Este aporte que proponemos de recuperar Salto Grande, aportaría cerca de $3.000 millones al año a las arcas de la provincia, con lo que podríamos comenzar un periodo de reordenamiento y obras de infraestructura, para hacer viable una provincia que hoy está en la usura y el desorden. Los ex legisladores también le reclamaron al Gobernador Bordet que haga cumplir la ley hoy incumplida N° 24.954 y proceda a una nueva negociación por medio de una nueva acta acuerdo que respetando la ley, haga entrega de lo que le corresponde a Entre Ríos, Corrientes y Misiones”.

Por último Maya aseguró que el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, está en la tarea de redactar lo que serían las bases jurídicas de un futuro proyecto que le dé marco legal a la propuesta política.