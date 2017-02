Dujovne defendió su gestión: "En lo que va del 2017, el gasto primario está creciendo igual que la inflación"

El actual Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne se sentó frente a una cámara de televisión por primera vez, desde que dejó de ser columnista del programa Odisea Argentina (Todo Noticias) para asumir su cargo en la función pública.

En una entrevista televisiva este miércoles 21/02, el funcionario detalló cómo planea alcanzar la meta de bajar al 4.2% el déficit fiscal para este año y aseguró que el plan económico es Cambiemos es "muy integral y sólido".

El ministro admitió que la presión fiscal a la economía en blanco está en un punto récord y confió en que su gestión logrará reducir el déficit porque, al crecer la economía, también crecerán los recursos y el Gobierno recaudará mejor. "En lo que va del 2017, el gasto primario está creciendo igual o menos que la inflación. Congelamos las vacantes de personal en el sector público nacional y rotamos la composición del gasto para que sea más eficiente: bajamos gastos en subsidios y sumamos en infraestructura", indicó.

También, aseguró que la preocupación de Cambiemos es sentar las bases para crecer durante diez años a un ritmo del 3 por ciento y sostuvo que "hay que comprender" al que le cuesta llegar a fin de mes.

Por otro lado, el funcionario negó que Cambiemos no tenga un plan económico bien delineado. "Hay una construcción día a día para mejorar permanentemente cada rubro de la política económica. Lo que no hay son esos paquetazos, megaplanes horribles de la década del '70 y '80 que llevaron al país al fracaso", afirmó.

Nicolás Dujovne indicó que la política fiscal del Gobierno es bajar el déficit gradualmente, la política monetaria del Banco Central consiste en implementar un régimen de metas de inflación para llegar a tasas similares a las de los países avanzados y la política comercial prioriza abrir la economía "a un nivel muy suave" para balancear los objetivos de apertura con los de preservación del empleo. "El programa económico es muy integral y sólido", insistió.

Por otro lado, el ministro de Hacienda manifestó que no siente que el Gabinete funcione mal y reconoció que la fórmula de trabajo de Mauricio Macri obliga a tener mucha coordinación. Además, se animó a contar cómo fue pasar de ser columnista de televisión y dedicarse a la actividad privada a ocupar un cargo público: "Son más horas de trabajo, más responsabilidades, más exposición". Sobre las críticas que le hacen sus colegas economistas -un rol que él mismo cumplía hasta hace meses-, confesó: "Hay que tener la piel dura porque sino se hace invivible".