Finalmente, Farro no será asesora de Arroyo

El concejal de Cambiemos, Guillermo Arroyo, desmintió haberle ofrecido un cargo de asesora a la vedette Mónica Farro con quien se lo vinculó sentimentalmente luego de una serie de fotos difundidas en la revista Gente y la Actualidad.

Guillermo es hijo de Carlos Fernando Arroyo, abogado, docente, político y actual intendente del partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata.

A través de un comunicado, el hijo del intendente municipal aseguró: “Nunca efectué ofrecimiento alguno a la señora Mónica Farro, ni Mónica Dávila, para ejercer el cargo de asesora en la concejalía a mi cargo por lo cual, jamás ni redacté, ni firmé, ni presenté, ni retiré lógicamente nota alguna de designación”.

Él agregó: “Quiero creer que esta versión obedece “solo y simplemente a las fantasías” de quién la haya hecho correr primariamente y no a otras motivaciones”.

Arroyo también desmintió un romance con la vedette. “Si bien existieron conversaciones previas y posteriores a ser presentados, en ningún momento hablamos de este tema, así como tampoco creo que una foto sea elemento suficiente para respaldar la idea de una relación sentimental”, sostuvo.

La Farro

En enero, Mónica Farro dijo seguir de novia con Juan Suris, quien sigue preso por una causa de lavado de dinero, y admitió que "cada vez le cuesta más la parte sexual".

"La relación con (Juan) Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual".

Acerca de sus visitas al detenido Suris, agregó: "Hace dos meses que no voy y no tengo relaciones y hasta marzo no voy a poder ir. Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo", completó.

A comienzos de febrero, en la fiesta de la revista Gente, Guillermo Arroyo (39), pidió que le presentaran a Mónica Farro (40) y no se soltaron en toda la noche. La vedette se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con el espectáculo “Cocodrilo, la revista”.

Luego se habló de un probable nombramiento de la vedette como “asesora en violencia de género” rentada por la municipalidad local.

“Guillermo me pareció muy atrevido pero también divertido y atractivo. No soy amante de las relaciones a distancia, aunque ya muchos dicen que me voy a venir a vivir a Mardel”,dijo Farro. “Desde su entorno le dijeron que soy mucha mujer para él. Y es verdad, soy mucha mujer para cualquier hombre”, agregó.

El rumor continuó, de que el hijo del intendente pretendió incorporar a Mónica Farro dentro de su plantilla con un sueldo de $36.000 mensuales. En el pasado, Farro fue víctima de violencia de género cuando mantenía una relación de pareja con Jorge “El Negrito” Luengo, productor de Ideas del Sur e hijo del fotógrafo institucional de la productora.

“Lo del nombramiento en principio me pareció divertido. Si existe la posibilidad me encantaría hacerlo para poder ayudar a la gente, sería genial. Sufrí mucho durante 4 años, sé mucho del tema”, aseguró Farro a la revista Noticias.

El comunicado:

"Ante los rumores vertidos en distintos medios de comunicación local, provincial y nacional, es mi voluntad rechazar categóricamente los mismos dado que “nunca efectué ofrecimiento alguno a la señora Mónica Farro, ni Mónica Dávila, para ejercer el cargo de asesora en la concejalía a mi cargo” por lo cual, jamás ni redacté, ni firmé, ni presenté, ni retiré lógicamente nota alguna de designación”. Estos actos administrativos necesariamente requieren varias formalidades tales como el consentimiento y la presencia física de la persona a designar entre otros de igual importancia.

Quiero creer que esta versión obedece “solo y simplemente a las fantasías” de quién la haya hecho correr primariamente y no a otras motivaciones.

En igual sentido decir que “si bien existieron conversaciones previas y posteriores a ser presentados, en ningún momento hablamos de este tema”, así como tampoco creo que una foto sea elemento suficiente para respaldar la idea de una relación sentimental.

Por último decir que Mónica Farro nunca afirmó este supuesto ofrecimiento de mi parte sino qué por el contrario siendo clara y honesta manifestó en un programa radial de la ciudad de Mar del Plata conducido por el señor Daniel Ambrosino, que estos dichos llegaron a ella por alguien de prensa."