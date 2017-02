“Soy mujeriego”: El militante K Lucas Carrasco ante 20 denuncias de violación

El periodista y militante kirchnerista Lucas Carrasco fue denunciado de manera colectiva por 4 mujeres que afirman haber sufrido violencia de género y abuso bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal". El expanelista del programa 678 se defendió diciendo que "no cometió ningún delito", agregó que no había sido notificado y afirmó: "Yo no cometí ningún delito".

Sin embargo, Carrasco admitió conocer a dos de las denunciantes, pero aseguró que todo fue de mutuo acuerdo. "A una la conocí por el año 2013, yo estuve con esa chica y todo fue de mutuo acuerdo con ella. La seguí frecuentando hasta el año 2015, pero no tuve ninguna relación sentimental".

"Soy mujeriego, nada más. Los relatos de las chicas no son así", se defendió y añadió en declaraciones al diario La Nación: "A lo largo de estos años me ha acusado de todo y no tengo problema en contestar. Sé separar lo que es serio de lo que no lo es y no quiero hacer sentir mal a esas chicas que me están denunciando".

Hace casi 15 días se publicó un artículo colectivo redactado por periodistas integrantes de Matria, La Primera Piedra, Agencia Paco Urondo, Revista NAN y Marcha, dando cuenta de una serie de denuncias por abusos sexuales y violencia contra Carrasco.

La causa se encuentra a cargo del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Manuel de Campos, quien derivó la investigación a la Fiscalía Nº 26.

A raíz de la publicación del relato y de la réplica que tuvo la nota en distintos medios y en redes sociales, el número de sobrevivientes y denunciantes contra Carrasco ascendió a 20 mujeres.

La gran mayoría de ellas decidió compartir sus propias experiencias con el periodista, y sus testimonios, recibidos en la casilla yodenuncioalucascarrasco@gmail.com y algunos publicados en la página Yo Denuncio a Lucas Carrasco, repiten y evidencian las mismas prácticas comunes para un accionar sistemático contra las mujeres: acoso en diferentes modalidades, abuso sexual, violencias física y psicológica y privación ilegítima de la libertad, indicó el portal laprimerapiedra.com.ar.

La primera denuncia había sido realizada por Lucía F. en sus redes sociales en mayo de 2016. A partir de sus declaraciones, muchas mujeres se pusieron en contacto con ella para compartir experiencias similares de acoso por parte de Carrasco. Juntas, cuatro de ellas tomaron valor para realizar las respectivas denuncias ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). “Yo no quería denunciar sola así que hablé con las chicas que me habían contactado, y así me junté con Sofía. Nosotras fuimos organizadas a denunciar”, explicó Lucía.

La radio La Voz de Paraná (FM 90.1), en la provincia donde actualmente reside Carrasco, continúa cediéndole un espacio diario de 17 hs a 19 hs para que salga al aire, incluso después de que numerosas radios y el Canal 11 de Entre Ríos hayan dado voz a las denunciantes en vivo y en directo. Ayer, lunes 21 de febrero, paradójicamente, en medio del programa de radio, el periodista habló de unas víctimas de violación sin hacer alusión a la causa que tiene en su contra y sin haberse pronunciado al respecto en ninguna de sus redes sociales.