Lesbianismo en la WNBA: "Me acosaban por heterosexual"

Durante su carrera, Candice Wiggins disfrutó del éxito y la fama que suelen acompañar a una basquetbolista de éxito. Tras una brillante carrera en la Universidad de Stanford (ella fue la 1ra. jugadora de 1er. año en obtener el título de Jugadora del Año de la Conferencia de los 12 del Pacífico).

Ella jugó en los Minnesota Lynx, fue nombrada 'rookie del mes' en junio en 2008 y acabó siendo la 6ta. Mejor Jugadora de la WNBA aquella temporada. Pero ella maduró como jugadora en Europa, en el Casares Valencia y juegó también en Grecia (Athinaïkós Výronas y

Beşiktaş JK), antes de regresar con fuerza en la WNBA (Women's National Basketball Association, la liga profesional de basquet femenino, creada en 1996 por la NBA o National Basquetball Association).

En marzo de 2013 fue parte de un traspaso y acabó en los Tulsa Shock. Pero poco después firmó para Los Angeles Sparks y luego fue convocada por las New York Liberty.

Según ha revelado en una entrevista para el San Diego Union Tribune, el hecho de ser heterosexual le costó caro: "Para mí fue terrible ser heterosexual y proclamarlo". "Estaría por decir que el 98 por ciento de las mujeres que juegan en esa liga son homosexuales. Existen unas normas completamente diferentes que las demás jugadores debemos adoptar", explica en la entrevista.

Candice Wiggins, estrella universitaria de Stanford, se retiró del basquet profesional en 2016, cerrando una carrera de 8 años de la WNBA, cumplió los 30 la pasada semana, describió de "muy, muy dañina" la cultura de la WNBA en una entrevista para el San Diego Union-Tribune.

"La WNBA no fueron precisamente mis sueños cumplidos, sino todo lo contrario, decía Wiggins, quien se retiró en marzo 2016, rechazando una extensión de su contrato con las New York Liberty. "Me hubiera gustado jugar un par de temporadas más, pero no era aconsejable por mi estado mental.Tenía una fuerte depresión. Fue muy duro. No me gustaba la cultura de la WNBA, habían aniquilado nuestros valores. Era muy tóxica para mí. Me estaban rompiendo el espíritu".

Aunque ella sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en 2010, ese no fue su principal problema en un Liga que, según ella, está formada predominantemente de mujeres homosexuales.

"Mi forma de mirar o de jugar, todo eso contribuía a crear tensión.La gente trataba de dañarme de forma deliberada. Nunca fui insultada más en mi vida que en mi año de rookie. El mensaje era: 'Queremos que sepas que no nos gustas".Se llegó a un punto en el que se comparaban tanto con los hombres que eran reflejo de los hombres", explicó.

"Mucha gente piensa en esa Liga que tienes que parecer un hombre, jugar como un hombre para obtener respeto. Yo pensaba lo contrario. Estaba orgullosa de ser una mujer, y por eso no encajaba en esa cultura. Nadie se preocupa de la WNBA", denunció Wiggins.

"La audiencia es mínima. Las ventas de entradas son muy bajas, incluso las regalan y la gente no viene", agregó ella.

Wiggins está escribiendo sus memorias llamadas, 'Los diarios de la WNBA', pero dijo que no pretende ahuyentar a las jugadoras jóvenes de la WNBA."Es importante que se entienda esto: No tengo enemigos en mi vida Todo y todos están perdonados. Al final, todo esto me ha hecho más fuerte. No trato de aplastar los sueños o aspiraciones de nadie de querer jugar en la WNBA. Quiero que todo vaya bien, pero, al mismo tiempo, es importante que sea honesta en mis reflexiones".