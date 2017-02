El preso desconocía el "Subordinación y Valor" por la mayonesa

Con Cristina Kirchner, César Milani llegó a lo más alto en la estructura militar argentina y gozaba de una jugosa caja para sus actividades de espionaje. Sin la protección judicial del kirchnerismo, quedó detenido en La Rioja Milani el viernes pasado (17/2) en el marco de una causa por la detención ilegal de tres personas durante la última dictadura militar, cuando cumplía servicios en la provincia con el cargo de subteniente.

El militar ya lleva casi una semana detenido y podría estar al menos hasta la próxima en la misma condición, hasta tanto se expida el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, sobre su situación judicial.

De mal humor y en tensión con sus compañeros de pabellón, el exjefe del Ejército protagonizó una pelea a golpes de puño con otro interno dentro de la unidad del Servicio Penitenciario de La Rioja en la que se encuentra detenido.

El incidente se produjo debido a que Milani se negó a compartir con otro preso un frasco de mayonesa que le había llevado su hijo.

Así lo confirmó la fiscal de la causa, Virginia Miguel Carmona.

El otro detenido protagonista de la gresca es Pedro Ortiz, un expolicía que asesinó a su prima Romina Ríos porque se negó a tener una relación sentimental con él.

En tanto, tanto, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja Delfor Brizuela, aseguró que las condiciones de detención de Milani en el penal riojano "podrían ser mejores", pero "tampoco se está en una situación inhumana", como había denunciado la defensa del militar.

El diario Independiente de La Rioja refleja la realidad actual de Milani:

El titular del Servicio Penitenciario Provincial Eduardo Poledri, comentó como es la celda dónde se encuentra por estos días el ex jefe del Ejército César Milani.

Después de varias versiones sobre el aspecto de la celda, Poledri manifestó que “se encuentra detenido en carácter de alojado desde el día viernes, y allí permanece en el Pabellón N° 5, donde habitan los internos que pertenecen a las organizaciones de seguridad y que por algunas circunstancias, hecho o por estar bajo proceso, se encuentran detenidos allí”.

Resaltó además que “este pabellón está integrado por 14 integrantes incluido el Gral. Milani. Es un pabellón abierto, común, o sea una habitación dónde están puestas las camas y dónde tienen el contacto al baño o distintos sectores dónde necesiten. Es un pabellón dónde no hay paredes intermedias que separen un interno con el otro, ni rejas”.

Destacó también que el pabellón dónde se encuentra Milani “se abre a las 7 de la mañana para comenzar lo que es el proceso de higiene personal, limpieza del lugar dónde ellos se encuentran, hasta las 20 que se hace el cierre hasta el otro día”.

Finalmente Poledri aclaró que al ex jefe del Ejército le llevan comida, como al resto de los internos. “Las visitas cuando van llevan comida, es como todos los casos, no tiene ninguna diferencia. A Milani le suele llevar comida su hijo cuando va. Él por su situación de estar alojado tiene una dieta especial que se prepara en el Servicio Penitenciario, y durante la noche come la comida especial que le suelen llevar, para lo cual está habilitado”.