Aguad: "Gils Carbó nunca intentó cobrarle a Correo Argentino S.A."

El ministro Oscar Aguad concurrió al Congreso de la Nación para exponer en la Comisión de Comunicaciones acerca de la demanda del Estado Nacional contra la empresa Correo Argentino, y viceversa. Él estuvo acompañado por

* Héctor Huici, secretario de Comunicaciones;

* Juan Manuel Mocoroa, Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Comunicaciones;

* Clarisa Estol, secretaria de Inversiones del Ministerio;

* Raúl Ripa, jefe de Gabinete del Ministerio; y

* Graciela Villata, quien también fue diputada nacional y es actualmente secretaria Administrativa del Ministerio.

Hay 3 fechas clave que dan marco al interrogatorio a Aguad:

* 13/06/2016, cuando fue promovido el expediente Nº3.615, que es la demanda del Grupo Macri, de la empresa Correo Argentino, al Estado.

* 26/06/2016, cuando se llega al acuerdo, con las características que se han señalado, motivo de una imputación penal contra el Presidente de la Nación y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y

* Julio 2016, cuando Correo Argentino amplía la demanda contra el Estado Nacional por más de $2.000 millones a un interés del 11%, superior al 1er. acuerdo que establecía un interés del 7%.

De las 136 páginas de la versión taquigráfica aparecen algunas definiciones interesantes del ministro Aguad:

1. Embestida contra la procuradora Alejandra Gils Carbó y la fiscal de Cámara en el fuero Comercial, Gabriela Boquin:

* "(...) el artículo 41 de la misma ley se refiere más específicamente a la función de los fiscales de Cámara. Textualmente dice que “tendrán los siguientes deberes y atribuciones: a)hacerse parte…” –son parte del juicio- “…en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social,...”



Esa es la función del Ministerio Público. No registra antecedentes la actuación de dos fiscales que intervinieron en esta Cámara.



El juicio fue a la Cámara en el año 2010 y nunca más volvió a primera instancia. ¿Quién era el fiscal de Cámara en 2010? La doctora Gils Carbó, quien fue sustituida en 2012 -porque accedió a la Procuraduría General de la Nación- por la doctora Gabriela Boquin. Ni la doctora Gils Carbó ni la doctora Boquin tuvieron ninguna actuación tendiente a que el Estado nacional pudiera cobrar el crédito.

Es decir que esta causa tiene una enorme secuela de complicidades –lo lamento-, que van desde funcionarios que debieron activar este crédito para cobrarlo hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron. (...)".

Texto completo de la visita de Oscar Aguad a Diputados

2. Otro reproche acerca del desempeño de la fiscal Boquin:

* "(...) Lo voy a sintetizar de la siguiente manera: el Correo Argentino está en concurso, le debe al Estado una suma de dinero y el Estado tiene que cobrar esa suma de dinero por los tiempos sin actualización y sin intereses. Mientras tanto, el mismo Correo Argentino tiene una acreencia contra el Estado nacional que va por fuera, en un juicio independiente. Ese juicio sí se actualiza.

Es decir que los juicios que hoy tiene el Correo Argentino contra el Estado se van a actualizar y además se les va a cargar el interés. Esto no lo contempla la Ley de Concursos y Quiebras cuando hay intereses cruzados, porque la inequidad es evidente. La fiscal debió pedir, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras por si afectaba el derecho de propiedad del Estado, pero no lo hizo y el Estado tampoco. (...)".

Quiero agregar que la fiscal, en su dictamen, dijo que había una cuestión grave que era que la empresa, unos días antes de haberse cerrado el acuerdo, le inició un juicio al Estado por 2.300 millones de pesos. Fuimos notificados de esta situación el día en que la fiscal hizo ese informe en el mes de febrero. La demanda nunca fue notificada (...)".



3. Un tema que compete también a la Procuración General del Tesoro:

* "(...) Efectivamente, ese es el juicio más importante que tiene el ex Correo Argentino para iniciarle al Estado, donde le reclama, por el desapoderamiento de los bienes, daños y perjuicios, alquiler de los inmuebles, etcétera. Es un juicio de un gran valor económico. Esos 2.300 millones de pesos son a valor histórico. Hay tasaciones realizadas por el Tribunal de Tasación de la Nación que están en el expediente. (...)

Nosotros sabíamos que había un reclamo administrativo en el Ministerio de Comunicaciones -como continuadores del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en el área de competencia con todo lo vinculado con las comunicaciones-, pero no teníamos conocimiento de la existencia del juicio. Nosotros nos enteramos de la existencia del juicio –como bien dijo el doctor Aguad- una vez que la fiscal de Cámara nos hizo saber que lo había detectado en el sistema.

Una vez que ocurrió eso, lo que hicimos desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos fue analizar el proceso y pudimos tomar contacto respecto de que en ese juicio no se había dado la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación. (...)

Ya se anuló el acuerdo. Nos presentamos, nos retractamos del acuerdo, la Cámara lo aceptó y fijó una nueva audiencia para que haya un nuevo acuerdo. Trataremos de llegar a un nuevo acuerdo. Yo lo veo difícil y siempre está latente el pedido de quiebra. Ahora bien; la quiebra no soluciona el problema, porque esta empresa no tiene bienes. (...)".



4. Acerca del presidente Mauricio Macri y del Banco Nación cuando lo presidía Carlos Melconian:

* "(...) nunca dije que la familia del presidente no tenía bienes. Dije que la insolvente es la empresa Correo Argentino. Y esta última no tiene bienes porque fue desapoderada de ellos.

El tema de la extensión de la quiebra es otro tema muy difícil, porque no hubo un vaciamiento de la empresa sino un desapoderamiento de la empresa. Entonces, arriesgar a una tesis tan al límite es muy difícil porque el Estado se quedaría sin cobrar nada.

Lo del Banco Nación es otra cuestión. El Banco Nación es un acreedor privilegiado porque tiene una prenda y, además, un pequeño crédito quirografario.



Leí por ahí que el Banco Nación se había opuesto a este acuerdo, pero no es así. En realidad el Banco Nación se opuso al acuerdo anterior, no a este. Sobre este acuerdo dijo que no se iba a oponer, sin que esto signifique un consentimiento. La Cámara lo tomó como que prestó el consentimiento.

(...) Desistir de los juicios tiene un costo; no es gratis. De todas maneras lo vuelvo a reiterar, el juicio más gravoso que hay contra el Estado de la empresa Correo Argentino S.A. está prescripto. (...)

"(...) la señora diputada dice que el presidente tenía que conocer esto. Yo jamás dije que el presidente no lo conocía. Dije que nunca hablé con el presidente sobre este tema. Son dos cosas distintas. Es muy probable que el presidente supiera, pero nunca habló conmigo. Yo era el responsable del juicio. La señora diputada dice: ¿por qué no le contó al Presidente? Porque no se puede interesar por un juicio donde está involucrada su familia. Lo prohíbe la ley.

Quiero decir a la señora diputada, y también al señor diputado Pitrola, que sería muy bueno que se sumen a aportar elementos para ver cómo podemos dar más transparencia a un procedimiento que se va a repetir en este y en próximos gobiernos. Para los casos en que un funcionario –sea el presidente o un ministro tiene intereses contradictorios con el Estado, hay que tratar de hacer un protocolo para salvar esas diferencias y para que la política –como usted dice tenga más transparencia.

(...) Es cierto que el conflicto de intereses está latente. Yo creo que en abstracto nunca hablé con el Ppresidente de este tema. El Presidente sabía, y es muy probable que sí, pero conmigo no lo habló nunca. (...)".



5. Acerca de la familia Macri:

* "(...) La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagar al Estado lo que le debe. No vamos a perdonarle un peso de capital y vamos impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes. Hay tres juicios más, y creo que tiene pocas chances de ganarlos. El más dificultoso es este último que empezó. Le hemos pedido la caducidad para luego pedir la prescripción de la acción. (...)

Los conflictos de interés se empezaron a dar en el proceso de la concesión del Correo porque empezó a haber incumplimientos, pero de ambas partes: tanto del poder concedente como de la empresa concesionaria. La empresa Correo Argentino empezó pagando el canon a razón de $51 millones cada 6 meses, es decir, 102 millones por año y lo pagó hasta el año 2000, obviamente reclamando todo lo que no se cumplía del pliego de condiciones exigidas. Esto es para describir el problema. Podríamos hacer una lista extensa de los incumplimientos. Se empezó con el tema de la exclusividad que tenía el Correo, que dejó de ser tal el primer día de la concesión porque los correos privados empezaron a prestar los mismos servicios, en las mismas condiciones o incluso más favorables. También está la cuestión de la carta documento, que era exclusiva del Correo oficial y aparecieron la carta confronte, la carta testigo, la carta con copia archivada, etcétera. Y siempre la obligación del Correo oficial de prestar el servicio universal, que era el servicio a todo el territorio; obviamente, el menos rentable. (...).

Estoy seguro de que se tiene que arribar a una solución, pero la única salida posible es que pague la empresa al Estado. No sé de qué manera, si es mejorando este acuerdo o cómo. Estoy convencido de que la quiebra no es una solución, pero si hay que pedir la quiebra la vamos a pedir.



Les reitero que no creo que a la familia Macri le resulte gracioso –como alguien dijo por ahí que le declaremos prescripto un juicio que, actualizado al día de hoy, debe rondar los 7.000 millones de pesos. No creo que a nadie le pueda resultar gracioso perder de esta manera un juicio. De eso no escuché que se dijera algo; solamente hablan de que no sabíamos del juicio. (...)".



6. Aguad rechazó ser estatista:

* "(...) Señor presidente: simplemente quería aclarar algo, ya que el señor diputado no me formuló una pregunta. Quiero decir que yo no soy estatista, y creo que las estatizaciones que realizó el gobierno anterior han sido un desastre, a tal punto que hay algo que no he dicho y voy a decirlo ahora. El Correo Argentino fue estatizado de la manera que se conoce y ha generado un cúmulo de deudas, de juicios cruzados, etcétera. Pero al correo lo recibimos con un déficit anual de 2.800 millones de pesos. Ese es el déficit del correo, que lo tienen que soportar todos los argentinos. El correo es una sociedad anónima del Estado. El ciento por ciento de las acciones es del Estado. El Ministerio de Comunicaciones es dueño del 99 por ciento de las acciones, y el 1 por ciento restante está en cabeza del ministro de Economía.



Coincido con el diputado preopinante con que las estatizaciones son un desastre, al igual que las privatizaciones, de la manera en que se hicieron. Yo no soy privatista. Eso es lo que quería aclarar. (...)".



7. Acerca de Marcos Peña:

* "(...) Varias veces me preguntaron sobre Marcos Peña. Les digo que nosotros trabajamos en equipo y lo hacemos en serio. En algún momento, calculo que durante el mes de marzo puede haber sido abril-, en alguna reunión de trabajo, hice una síntesis de las cosas que tenía que resolver y mencioné este tema, pero nunca más hablé con él de este asunto. Además, cuando concluyó este asunto, tampoco le dije que se había firmado el acuerdo. Sé que tienen derecho a no creerme, pero les cuento mi verdad. Tampoco se lo dije al Presidente.



Reitero: me preguntan si el Presidente conocía el hecho o si el Presidente se informaba por mí. Por mí no se informaba. Si lo conocía, es probable que sí, pero yo nunca hablé con el Presidente de este tema. Y con Marcos Peña, medio segundo. Y tampoco le conté a Marcos Peña cuando el tema terminó. No le conté a nadie. Era un tema del Ministerio. Es mi responsabilidad. Está en la ley. Yo soy el responsable de ese tema.



Es cierto que no es un juicio cualquiera. Tengo enorme cantidad de juicios en el Ministerio y reitero que es cierto que este no es un juicio cualquiera, pero la responsabilidad es mía.



El tema del fondo de las Bahamas la verdad es que no lo conozco. Me parece que si el diputado tiene todos los datos y ahí hay plata del Correo Argentino debería hacer la denuncia. Eso se lo aconsejo. (...)".