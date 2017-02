Ansiedad de Macri y Cristina por resucitar la grieta

“Fuerte respaldo político y dudas empresariales”, es el resumen parcial que hace el diario La Nación en su portada acerca de la primera jornada de Mauricio Macri en España.

Por estas horas, esa debe ser más o menos esa la lectura del cuadro de situación, con vistas a los comicios venideros del 13/08 para las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) y el 22/10 para las legislativas, que realizan quienes eligieron su boleta en el balotaje que disputaron Macri y el candidato del FpV, Daniel Scioli, en noviembre de 2015.

En tal circunstancia, si les hubieran puesto en el cuarto oscuro una 3ra. posibilidad, pero por la negativa, que dijera “tache lo que no corresponda” sobre la foto de Cristina Fernández de Kirchner, seguramente hubiese sido la opción ganadora: el electorado estaba harto de los K más allá de lo que pudiera ofrecer Macri.

El líder de la coalición Cambiemos debe haber sido quien menos cruces en contra recibió, pero a 15 meses de gobierno, la coyuntura ha cambiado y él luce casi tan cuestionado como la ex Presidenta.

Son estas sensaciones que se recogen en la calle y en los ámbitos en los que nadie le habla a micrófonos ocultos, teléfonos pinchados o encuestas manipuladas.

Tampoco la registran los diarios amigos del delfín político del mandatario, Marcos Peña.

Quizá esa comparación no tenga en cuenta el estancamiento de la economía K, la descontrolada emisión monetaria de Axel Kicillof, el aislamiento internacional de Héctor Timerman, la escasez de divisas de Alejandro Vanoli; y otras rémoras que el tiempo va devaluando a la calificación de tecnicismos, pero sí surge en muchos que la plata les alcanzaba para llegar fin de mes, que se podía comprar en cuotas sin interés (sin reparar en que hubieran sobreprecios en las listas) y que lo que no se pagaba de servicios públicos servía para tapar otros agujeros en las finanzas familiares.

Hoy aparece un ministro de Energía, Juan José Aranguren, subiendo las tarifas de la luz, el gas, los combustibles en porcentajes que van de los 2 dígitos para arriba, y un colega, recién salidito del recambio, como el de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa temática presenta las metas trianuales y trimestrales de reducción del déficit prometiéndole a la gente a la que le recortaron el poder adquisitivo, seguir eliminando los subsidios. La lectura popular en el 2do. cordón del GB A es que el Estado le suelta la mano. Ahí está el problema de percepción acerca de Macri.

Tampoco difiere demasiado la incertidumbre en las capas de la sociedad más informadas y “liberales”, tales como las del empresariado, de los ejecutivos y profesionales. Pero, si bien las malas praxis de gestión de Macri, y sus idas y venidas causaron un creciente fastidio en las no ideologizadas huestes, la posibilidad de un retorno triunfal de Cristina Fernández de Kirchner y el populismo demagógico que ella encarna, deciden renovarle el crédito, bajo protesto, al macrismo.

Las urnas en Comodoro Py

La línea de corte sigue siendo la situación judicial de la ex Presidenta y la corrupción que se asocia más a una forma de gobernar que a flaquezas humanas de los brazos ejecutores. Robar para la corona, financiar la política y enriquecerse en lo personal terminan siendo partes indivisas de un mismo relajo moral, que se asume como consecuencia ineludible de un sistema.

Precisamente por esto Macri deberá cuidarse con la cuestión de la sospecha de corrupción (caso Correo) y con una cuestión central para él: la “chusma” identifica sl suyo como un gobierno “de los ricos”.

La clase pudiente sigue prefiriendo a Macri antes que vuelva Cristina. De Sergio Massa miran con recelo su procedencia K y que no se sepa si va a jugar dentro o fuera del peronismo, y a costa de qué concesiones.

De todos modos, en la más reciente encuesta que se ha conocido, Massa luce la menor imagen negativa: lo tacha un 46,1% contra 55,4% que elimina a CFK y un 54,2% que descarta a "Lilita".

Pero, si se simplificaran las compulsas, Cristina lideraría la intención de voto en la provincia, según Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP). A fin de 2016, Analogías, que ya no es de Analía del Franco, la ubicaba en el 1er. lugar en las preferencias de los bonaerenses.

Lo cierto es que la ex mandataria no definió si se presenta como candidata para las próximas elecciones legislativas y, en caso afirmativo, si lo hará dentro de la lista de la provincia de Buenos Aires o si irá en la de Santa Cruz. Tampoco si irá por una banca en el Senado o en Provincia de Buenos Aires, pero si se insiste en que Hotesur la obliga a acceder a una banca que le proporcione alguna inmunidad parlamentaria.

Tampoco se sabe si irá presa y con tales tribulaciones el peronismo provincial desactivó una cumbre de unidad que iba a realizarse en Santa Teresita. Finalmente, CFK no será tema y se decidirá el apoyo a la marcha convocada por la CGT para el 07/03.

Ahora, el interés que despierte el encuentro pasará por otro lado: la lista de los ausentes y la relación que tenga con la exclusión de CFK de la orden del día.

La cruzada de Clarín contra la mandataria marca como hito el miércoles 22/02/2017, fecha en la que se terminó de quebrar el implícito pacto de silencio entre las familias Kirchner y Báez, según escribe uno de los centuriones lanatistas, Nicolás Wiñaski. “Ambos clanes funcionaron durante una década como generadores de negocios multimillonarios en beneficio mutuo, pero siempre financiados por fondos públicos. Durante los años en que gestionaron el Estado, los K le otorgaron contratos de obra pública a los B, que a su vez le devolvían parte de ese dinero a sus benefactores, pero mediante otros negocios que también los unían pero en el ámbito privado”, describe.

¿Será cierto o sólo otra expresión de deseos, de las muchas que ofrecieron periodistas como Jorge Lanata?

Pese a negar ser socia de Báez, “y menos amiga”, la ex Presidenta terminó procesada en la causa denominada Los Sauces, por la inmobiliaria que conectaba alquileres con contratos de obra pública. El fiscal es Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.

Los audios filtrados a la prensa con conversaciones privadas entre Cristina y su amanuense Oscar Parrilli aportaron una cuota de cizaña en las relaciones internas del peronismo. Miguel Ángel Pichetto, quien ya en su distrito Río Negro venía siendo cuestionado por La Cámpora por no pronunciarse a favor de CFK ante el asedio judicial que denuncian, se vio obligado a responder a la acusación de "traidor" de Cristina. Cuando el periodista Alfredo Leuco lo puso en aprietos en la charla "Diálogos para pensar el país", realizada en Espacio Clarín (Mar del Plata), de la que también participaron Federico Pinedo, Ángel Rozas y Omar Perotti. El titular del bloque de senadores del PJ recomendó un libro francés que se llama 'El elogio'.

“La traición es un punto de fractura con el pasado donde los que ganan la revolución van al poder y los que pierden al paredón”, justificó no contestar ni haberlo hecho, “porque muchas veces en una discusión en política se pueden decir cosas. Yo he actuado con suma lealtad en los 12 años que gobernaron los Kirchner", enfatizó.

En los tribunales que tratan las causas que involucran al gobierno anterior parecen haber regresado de la feria con renovados ímpetus, tal el caso del juicio a Julio De Vido por la tragedia de Once en el que se lo acusa de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, ya que víctimas y allegados pidieron que se fijara la fecha para el proceso del ex ministro K.

En el ámbito de la Justicia se largó una carrera de expedientes entre los que comprometen a uno y otro bando de la contienda electoral en ciernes. En el último año y lo que va de éste, los rótulos macristas han alimentado a la “contra” leguleya, que resistió los embates y ahora empareja gracias a los enchastres que le ofrendó el propio oficialismo.

Como parte de la contienda judicial, la detención que ordenó el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena en La Rioja del general cristinista César Milani por la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de 3 personas pegó de lleno en uno de los bastiones kirchneristas, la política de derechos humanos. Estela de Carlotto aclaró que nunca había apoyado al jefe militar protegido por CFK y volvió a sentar diferencias con Hebe de Bonafini.

Obligó asimismo a los K más moderados, como el senador del FpV, Juan Manuel Abal Medina, a admitir que "ya hace tiempo que se veía que las acusaciones [contra César Milani] tenían bastante basamento. Realmente creo que nosotros nos equivocamos, que en ese momento tendríamos que haber tomado mucho más en cuenta aquellas voces, que no fueron pocas, fueron unas cuantas, que nos señalaban lo incorrecto de la decisión [de ascender a Milani y nombrarlo jefe del Ejército]", declaró a la agencia Télam.

El inventario preelectoral cuando arranque a pleno el año, en marzo, casi seguro que sin que empiecen las clases, muestra

* a la coalición gobernante Cambiemos pegada con saliva,

* al peronismo aún disperso con pretendientes a liderarlo, tales como los caudillos provinciales, el salteño Juan Manuel Urtubey y el sanjuanino José Luis Gioja;

* una sordamente cuestionada jefa, que dicen que asciende en algunas encuestas (Cristina Fernández de Kirchner), y

* un emergente tan impoluto como indefinido (Florencio Randazzo), quien espera en la antesala del Vaticano ser recibido por el papa Francisco en lugar de asistir a la cumbre partidaria en San Vicente.

Al tope en algunas encuestas parciales, Sergio Massa, que va por fuera del PJ pero con la meta de aglutinarlo en torno suyo, antes o después de octubre, también eligió los vuelos internacionales: en enero estuvo en Estados Unidos, en la asunción presidencial de Donald Trump, y este domingo 26/02 parte rumbo a Israel, invitado por el gobierno de ese país, para alternar reuniones políticas y técnicas durante una semana. Para fines de marzo ya está agendado el próximo destino: China.

El líder del Frente Renovador, aún no oficializado en ninguna lista, comparte con su ex jefa CFK, las preferencias encuestadas en la provincia de Buenos Aires. Escalones más abajo vienen Daniel Scioli (ya es evidene que no participará en 2017), el ex ministro Florencio Randazzo y, de lejos pero más terrenales, se ubican la líder de GEN, Margarita Stolbizer (25,5%), el intendente de Vicente López, Jorge Macri (13,8%) y el neurólogo Facundo Manes (10,5%), cuyas precandidaturas sí están confirmadas.

Parece que, por ahora, a la ciudadanía argentina la seduce más la incertidumbre conocida que las certezas por conocer.