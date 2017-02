Haciendo como que Milani no existió, Hebe fue homenajeada por los K

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini fue homenajeada este jueves 23/02, en el Instituto Patria, por "Los 40 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo". En su discurso, Hebe reivindicó al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y tildó de "un gran enemigo" al presidente Mauricio Macri, sin embargo, no se hizo mención a Cesar Milani, Jefe del Ejército durante la gestión K detenido días atrás en La Rioja.

El homenaje fue organizado por "la Agrupación Néstor Kirchner – Cristina Conducción". A su lado estuvo el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli. "Macri es el enemigo, un gran enemigo y uno tiene que buscar un montón de formas para luchar y seguir peleando. Las Madres, con el gobierno de Néstor y Cristina, fuimos felices aunque les parezca mentira, disfrutamos de la libertad de su amor, de su compañía, de los juicios, de la bajada de los cuadros, de todo", sostuvo Hebe de Bonafini. Continuó: "Yo no quiero que sea más fuerte lo que hicieron los malos presidentes que lo que hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina; todo el tiempo quiero acordarme de los 12 años de felicidad (...). Ningún revolucionario es terrorista, porque defiende la vida de los otros, no hay que tenerle miedo a la palabra. Néstor y Cristina hicieron la revolución más maravillosa que nunca se vio en este país".

Hebe pidió "disfrutar de esos 12 años de felicidad" y "de volver a conseguirlo porque somos capaces y tenemos bolas de tener el gobierno que merecemos. Si perdimos es porque nosotros no hicimos lo que correspondía, no le echemos la culpa a nadie". Y añadió: "Si la queremos a Cristina no le exijamos más de lo que nos ha dado, hagamos nosotros para merecerla". La titular de Madres repasó, además, la historia de la organización.

Relató: "Las Madres fuimos a la plaza no porque fuimos locas, sino porque queríamos hacernos visibles, porque se vería, así, que había desaparecidos". Criticó duramente el rol de los medios durante la época del genocidio: "Los medios ramplones, sucios, malditos, todo el día hablando del terrorismo, de 'las madres de los terroristas' y así se fue haciendo en el imaginario popular que éramos familias para tomar distancia (...) Nuestros hijos fueron fusilados salvajemente y los medios hablaban de enfrentamiento".

Concluyó: "Y nadie te miraba ni te saludaba si es posible, y uno entraba en una búsqueda enloquecedora, y no te querían dictar el hábeas corpus, los presentabas y no te lo agarraban. Y así empieza la batalla y la familia desaparece, camas vacías, sillas vacías, mucha expectativa; al principio no podíamos creer que no iban a volver. Mucho tiempo tuvimos la esperanza de que volverían". Finalmente, se refirió a la desaparición de las monjas francesas en la dictadura: "Las secuestraron, las torturaron, las violaron y las tiraron al río; eso hizo la Marina Argentina".