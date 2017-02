Buen momento de Clarín: Vía Fox/Turner se 'amiga' con el fútbol

Torneos es el diferencial a favor que tiene la propuesta presentada por la sociedad de las cadenas Fox y Turner para televisar la superliga del fútbol a partir de agosto, que lo coloca en ventaja sobre el contendiente americano ESPN y el español MediaPro pese a que los montos ofertados por los 3 fueron parejos.

La ex TyC, de la que el último propietario fue Alejandro Burzaco, quien cumple prisión domiciliaria en Nueva York por el FIFA-Gate, acaba de pasar a manos de la firma representante de marcas, eventos deportivos y deportistas de elite, IMG, y comparte por mitades con el Grupo Clarín Televisión Satelital Codificada (TSC), la cual hizo juicio a la AFA en 2009 cuando el Estado le canceló el contrato para constituir Fútbol para Todos.

Que Fox/Turner comprometiera a la AFA que levantaría la demanda iniciada en aquel momento por TSC provocó especulaciones acerca de que Torneos y Clarín van asociadas a su oferta.

Grupo Clarín lo niega porque el fútbol ya no es masivo. El argumento consiste en que el gran negocio de Clarín es Grupo Cablevisión, y en el negocio de la TV global los Deportes son parte de la oferta Premium. En verdad, sucede que todos los multi system operators negocian con los oferentes a la AFA pero Grupo Clarín tiene más poder de negociación porque tiene una demanda judicial que ubica en el centro del diálogo. De esto se trata, afirman, lo que apareció en los medios.

El fútbol no puede ir en la tarifa básica de, por ejemplo, Cablevisión, porque encarece el abono y lo deja fuera de competencia en todo el público que no le interesa el fútbol, que es mucho. Por ese motivo, en todo el mundo la idea es tener un paquete básico accesible, y el fútbol es pay-per-view o sea que va en el paquete premium.

Ya en la previa había trascendido que el joint venture norteamericano era el favorito del Gobierno de Mauricio Macri para hacerse con los derechos de televisación. Se veía a uno de sus CEOs pasear recurrentemente por el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada y participar de distintas reuniones informales con miembros del gabinete, acompañados por el titular de Fútbol para Todos Fernando Marín, a quien también se le atribuye inclinar su corazoncito hacia Torneos y el Grupo Clarín.

Debido al soporte local en la producción es que tiene un plan de distribución de los partidos televisados mediante el sistema pay-per-view ya homologado por el gobierno, mientras su competidora ESPN, que no avanzó con las distribuidoras, definió que lanzará un canal premium HD.

O sea que habría que pagarle un costo extra para ver sus contenidos.

La comisión que estudia las ofertas decidió tomarse más días para analizar detenidamente la diferencia en los modelos de negocios: Fox y Turner hicieron una propuesta con un fuerte hincapié en los primeros años, y centrada en el pay per view (contenido premium en HD). Hay contemplado un ingreso millonario para la AFA, que dependerá de la cantidad de abonados que se suscriban.

Lo mismo ocurre en la oferta de MediaPro: todos los partidos en alta definición y canales codificados.

La postulación de ESPN, en cambio, ofrece una mezcla entre el abono básico y el premium: 7 partidos se emitirían por señales sin codificar y un número similar por canales HD codificados. Además, ESPN contempla un premio para la AFA en caso de que el negocio sea fructífero: una vez que se llegue a los 2,5 millones de abonados, la AFA cobrará el dinero correspondiente al 50% del excedente. Es decir, ESPN y la AFA compartirían las ganancias.

Asimismo, los más perspicaces ven vínculos entre ESPN y Mediapro: el edificio donde la estadounidense tiene su base de producción y transmisión de sus programas, en Beccar, fue originalmente montado por MediaPro en sociedad con Hugo y Mariano Jinkis. Estos figuran involucrados en el FIFA-Gate como socios de Alejandro Burzaco en Datisa, la empresa que está acusada de haber pagado coimas a dirigentes de Conmebol y Concacaf para obtener derechos de TV y marketing.

Pago por adelantado

Para que el fútbol comience el 3 de marzo con la televisación en canales de aire (El Trece y Telefé transmitirán los partidos más importantes) y el servicio básico de cable, como decidió la dirigencia de AFA, en las arcas de los clubes tendrá que haber ingresado lo que les toca de los $530 millones que depositará el gobierno por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos, además de la transferencia de $140 millones que debe hacer Radio Televisión Argentina por lo que le cobra a los canales abiertos por televisar los principales partidos, sobre todo los que juegan los grandes y finalmente los $ 1.200 del canon anticipado proveniente de las "llaves" propuestas por Fox/Turner, ESPN y MediaPro.

Tanto la de ESPN como la de Turner y Fox garantizan ese monto a la firma del contrato.

"Nuestra oferta implica, además, un fuerte desembolso de dinero para la AFA en los primeros meses", dijeron en Fox/Turner.

En el primer año, la AFA cobraría cerca de $ 4400 millones.

En el segundo, $ 3200 millones, "más una llave similar a la del primer año". "Esta ‘doble llave’ es uno de nuestros diferenciales", aseguran en Fox y Turner, quienes ya tienen acuerdos cerrados con los principales distribuidores de contenido digital: Cablevisión, DirecTV y Telecentro.

Lo cierto sería que entre resarcimiento de FPT, transmisiones de canales abiertos y adelanto del futuro contrato suman $1.870 millones en total, los que deberían alcanzar hasta agosto, cuando la Primera División se juegue bajo el formato de la Superliga y la ejecución del nuevo contrato de televisación esté en plena vigencia.

En la cola para comenzar a dar el vía libre al fútbol está el sindicato de los jugadores, que reclama a los clubes el pago de la deuda como condición para salir a la cancha.

Sobre la imposibilidad de contar en los primeros días del mes próximo con los $ 1200 millones que pondrá la cadena elegida como "llave" del nuevo negocio debido al atraso en la elección de las ofertas, el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, entendió que "no debería incidir en el regreso del fútbol el 3 de marzo". Para arrancar, todos los clubes (desde la primera A hasta la D y el Federal A) se repartirán los $ 350 millones de la rescisión del contrato del Fútbol Para Todos.

Pero como los tropiezos y desprolijidades no cesan, la "Comisión de Análisis de Ofertas", integrada por representante de los cinco clubes "grandes" más Lanús, Huracán, el Ascenso y la Comisión Normalizadora, anticipó que se tomará un par de días más para emitir el dictamen que llevarán a la asamblea de 22 integrantes a realizarse en el predio de Ezeiza, en la que deberá aprobarse o no la oferta ganadora. Con 30 clubes en el torneo, se resolvió que los últimos 8 equipos de la tabla de los promedios no tendrán voz ni voto. Hoy son Vélez, Huracán, Arsenal, Quilmes, Olimpo, Sarmiento, Temperley y Rafaela. Varios pusieron el grito en el cielo y hasta pidieron un sorteo. Esta movida, no prosperó.

Las hinchadas de los postulantes

La Nación sostiene que el macrismo simpatiza con Fox/Turner pero también con la compañía española MediaPro, que tiene los derechos de la Liga y que está a cargo del catalán Jaime Roures, quien posee un gran negocio en Latinoamérica desde que se posicionó como confundadora de Disney Channel en el continente. Lo que más califica para el Gobierno de Mauricio Macri es que Roures tiene un vínculo muy fuerte con Javier Tebas, el presidente de la Liga española y quien fuese invitado al país para explicar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas.

Del otro lado, Marcelo Tinelli empuja la oferta de ESPN, y lo seguirían los presidentes de Lanús, Nicolás Russo, y el de Racing, Víctor Blanco.

Según consigna el diario La Nación, ESPN tiene dos leitmotivs. Pertenece a Walt Disney Co. se jacta de "no tener vinculación con empresas distribuidoras de TV o telefonía", pero por otro, asegura que "nunca" se beneficiaron "con los contenidos de la Confederación Sudamericana o de la FIFA".

En este contexto, ofrece una llave de $1.200 millones, y $ 3.000 millones en el primer año (a pagar en 12 cuotas iguales).

A partir del segundo, el convenio se indexa por la Tarifa Nominal Básica (TNB) del abono de cable.

O sea que si el cable aumenta, la AFA recauda más.

En 2018, la AFA recibiría $ 3.600 millones de suma fija. En 2019, $ 3.996 millones. En 2020, $ 4396 millones; $ 4747 millones (2021); $ 5127 millones en 2022; $ 5537 millones en 2023; $ 5925 millones en 2024; $ 6340 millones en 2025 y $ 6783 millones en 2026, el 10° año del convenio (que en realidad se firmará por 5 años, con otros 5 opcionales).

Las cifras no fueron convalidadas por la empresa.

La propuesta de MediaPro, según fuentes al tanto de la postulación, tiene números parecidos: son $ 3.000 millones ajustados por la TNB (un algoritmo ligado al incremento del abono básico del cable) todos los años y una doble llave -similar a la oferta de Fox-: $ 1.200 millones a la firma del convenio, y otros $ 1.200 en el sexto año del convenio.

Dada la confrontación de posiciones, el vicepresidente de River, Jorge Brito, sugirió que se contrataran dos estudios de prestigiosos abogados y contadores, y todos estuvieron de acuerdo. Se trata de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y el economista Daniel Artana, quienes se encargarán de revisar la letra chica de las propuestas, cada una de las cuales tiene 400 hojas.

La Comisión Regularizadora que lidera la AFA estima que ver los partidos por televisión costaría por mes entre US$ 15 y US$ 20.

"El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre US$ 15 y US$ 20 para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora", dijo la titular del ente normalizador, Carolina Cristinziano, en diálogo con radio La Red.

Un sondeo realizado por Apertura.com en Twitter arrojó, luego de más de 2000 votos, que el 70 % no pagaría por ver el fútbol argentino en televisión. Mientras tanto, el 24 % aseguró que pagaría entre $ 200 y $ 300, es decir, una cifra similar a la aventurada por la dirigente de la Comisión Normalizadora.

Según el nuevo mapa de la TV paga y OTTs 2017, el 81% de la audiencia televisiva en la Argentina (11.040.155 conexiones) paga abono a un cable, con una piratería del 15% y 12% de subreportaje. Cablevisión (Grupo Clarín y Fintech) tienen 40% de market share y Directv 29%. Supercanal 9% y Telecentro 7% marchan muy distanciados.

En multipantalla, cuenta con 80 plataformas 273 señales en vivo 47.308 películas 11.170 series.

México, con 19.879.136 abonados, tiene 63% de penetración, con Sky 1ra. con 37% y DISH 17%.

Brasil 25.190.275 abonados (39% de penetración). Encabeza Net 37% y le sigue Sky 28%.

Venezuela cuenta con 6.488.806 abonados, 79% de penetración. Directv lidera el market share 33%, luego viene Intercable 23% y CANTV 11%.

Colombia tiene 8.242.949 abonados, 60% de penetración. América Móvil encabeza el ránking con 36%, UNE 2do. 18%, Directv 16%.

Chile posee 3.582.999 con 62% de penetración. VTR ocupa 35%, Telefónica 19%, Directv 16%, América Móvil 15%.

El total de América Latina es de 87.395.216 abonados, 51% de penetración, donde Claro TV ocupa 15%, Vivo 9%, Sky 7% y Cablevisión 4%.

Algunas claves más

- El acuerdo es de cinco años más otros cinco.

- Ergo: el que pierde, se queda por diez años sin el fútbol local.

- La española Media Pro es la única que no pide exclusividad, y que de ser necesario, si tienen que unirse con alguno de los dos, lo harían con ESPN.

- Si Clarín tiene que patear para algún arco, lo haría para el de Fox-Turner. No es casual que, si gana, Fox-Turner propone hacer gestiones para hacerse cargo del juicio de Clarín a la AFA.

- La propuesta de Fox-Turner es conjunta, pero cada uno se hace responsable solo del 50%.

- A pesar de ser empresas internacionales, las casas matrices no son solidarias.

- Todas proponen un pago inicial (seña o anticipo)

- Los tres candidatos no vienen con bancos de inversión que los asesoren. Sí están los tres responsables mundiales aquí, esperando el resultado.

- Hasta el viernes 3 de marzo se abre un data-room para que evacuen dudas

- Ese día deben presentar oferta, que evaluarán además de los dirigentes, un grupo de economistas que lidera Daniel Artana, y los abofados del Estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani.

- El ganador empezaría a operar desde agosto, para el próximo torneo y con Superliga ya aprobada.

- Ayer les pidieron a las empresas que aclaren 22 puntos de las presentaciones que hicieron.

- Vuelve el codificado. Las tres propuestas plantean llevar los partidos al premium.

- Habrá cuatro partidos los sábados, cuatro el domingo, y dos los viernes y lunes.

- La AFA se compromete a bajar a 23 equipos en los próximos años, a razón de cuatro por año.

- Las tres propuestas tienen un valor fijo, más un variable del codificado Premium. El ajuste de precio es en base al incremento del cable básico y del Premium. Cuanto más sube el cable, más cobran los clubes.

- Fox-Turner "propuso" que para pagar el 100% del contrato, en los próximos diez años Boca y River no deben bajar de categoría. Si bajan, se disminuye el canon.

- Ambas propuestas proponen hacer una señal nueva.

- El pago inicial de Fox-Turner es mayor que el de ESPN. Pero en el flujo de fondos (en el tiempo) remonta la propuesta de Disney.