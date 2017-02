Un ajuste económico entre Juana de Arco y Juana Azurduy

No fue ninguna novedad lo que advirtió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF): que los próximos 3 meses serán "delicados" en materia de inflación, principalmente por el impacto en el nivel general de precios que tendrán los diferentes aumentos de tarifas reguladas.



Justificó en la política anunciada para ese período por el ministro de Energía Juan José Aranguren, su decisión de mantener sin cambios la tasa de de referencia hace 13 semanas y, en base a estas previsiones, adelantó que no hay margen para relajar la política monetaria en lo inmediato.



Y si el BCRA lo dice… De todos modos, al no convalidar que el trimestre de aumentos que inician el año tenga que incidir necesariamente las negociaciones salariales, Sturzenegger aseguró que “paritarias levemente por encima de la inflación no son contradictorias con el régimen de metas”.



Coincidió, asimismo, con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en que la paridad cambiaria en torno de los $16 estaba bien, lo que implícitamente descartó cualquier actualización, con lo que habrá que descifrar el acertijo económico que propone la gestión de Mauricio Macri en el inicio del año electoral, en el marco de los piquetes apoderándose de la calle y los gremios en pie de guerra, portadores de la ofensiva docente como estandarte de la lucha contra el modelo macrista.



Al final, lo que se temía: las clases no empiezan el 6 de marzo y la medida de fuerza empalma con la movilización de las CGT´s, acompañada por el arco político opositor, lo cual está cantado que derivará en un paro general.



Es como una crónica anunciada desde que el Presidente volvió de sus vacaciones en la montaña decidido a darle la bienvenida a 2017, ya no con pirotecnia sino con un pack de tarifazos.



Lo captó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) relevado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en la medición que hace de las expectativas de compra de las personas, que en base a encuestas realizadas entre el 6 y el 15 de febrero muestra una caída del 10,8% interanual, o del 8,5% si se lo compara con enero pasado. La mayor retracción proviene de las proyecciones de consumo de bienes durables e inmuebles: 18,1% respecto de enero, también con números rojos en Situación Personal (-6,6%) y Situación Macroeconómica (-5,3%).



Es un acto reflejo de la ciudadanía cubrirse ante cualquier asechanza del medio ambiente económico y el índice de la Di Tella retrata la evolución, ya que los resultados últimos quebraron la tendencia de mejora que había presentado en diciembre, cuando repuntaba en términos mensuales, después de tocar su peor desplome en noviembre. Fue un oasis de fin de año.



# El corsé monetario



Ya con los tarifazos arriba de la mesa, el BCRA ratificó sus metas de inflación para este año en el rango que va del 12% al 17% punta a punta, en principio para el IPC-GBA hasta tanto el Indec empiece a publicar un índice más abarcativo (nacional).



Es consciente de las expectativas que le transmite medio centenar de especialistas en la consulta mensual que realiza la propia autoridad monetaria: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) está en una mediana de 20,8% para el período. Digamos desbordado.



También en la charla con entendidos, Sturzenegger aclaró que las negociaciones salariales que se ubiquen por encima de las metas del Banco Central "no llevan a una modificación de la misma sino que por el contrario están incluidos en el 17%".



Suponiendo que, como señaló hace poco el Presidente, pueda haber un corrimiento salarial al 23,5%, que fue el porcentaje que cerró La Bancaria, ¿de dónde saldrá la plata para financiar la diferencia entre lo que circula y lo que demandan los sobres de sueldo y entre éstos y las facturas de servicios públicos recargadas y, detrás, el resto de los precios que sean arrastrados en estos “3 meses delicados”?



La tasa de interés situada arriba del 20% con el dólar planchado se ofrece como refugio financiero a los consumidores de mayores ingresos, cuya confianza la UTDT registró que mermó más (-12,6%) en febrero respecto de enero que la de los que viven al día, que cayó 5,5%, o sea más de la mitad.



Los indicadores de producción y consumo de este período son la variable de ajuste, con la estabilidad del empleo y el torniquete salarial como riesgos sociales más que latentes.



"Una forma de coordinar las decisiones de salarios, consistente con estos desarrollos, es lo ya implementado en la provincia de Buenos Aires (ejemplo que ya todos deben conocer), dado que alinea los intereses de las dos partes involucradas", ejemplificó Sturzenegger en referencia al acuerdo de un aumento del 18% con cláusula gatillo en caso de que la inflación supere las expectativas.



Para decirlo en fácil, el gobierno armó un corralito en el primer trimestre enmarcado por las metas del presupuesto y pretende meter adentro a todos los actores de la economía, dejando afuera a las tarifas y transfiriéndole al usuario de los servicios (asalariado, consumidor, empresario) parte del subsidio que la Tesorería les viene pagando a las petroleras y distribuidoras a fin de que la explotación les libere márgenes para destinar a las inversiones.



El apretón monetario inmanente acompañado de una inusitada dureza oficial en las negociaciones con los sindicatos para la que Macri comisionó a la dirigente de mejor imagen nacional, María Eugenia Vidal, constituye una dramática apuesta de resultado abierto. A costa de convertir a Mariú de la dulce Heidi en la santa doncella Juana de Arco que enfrente a la enjundia rival mientras se tensa el arco del ajuste para soltarlo un par de meses antes de las elecciones, la arriesgan a que termine en la hoguera como aquella musa épica inspiradora.



El columnista de La Nación, Fernando Laborda, enciende las luces amarillas del tablero, ya pasada la ola de advertencias al gobierno de que no hay margen para cometer más errores ni marchas atrás como con el Correo y las jubilaciones:



“Tanto economistas como funcionarios gubernamentales confían en que este año llegará el tan esperado rebote económico. No obstante, subsisten dudas acerca de si ese rebote se traducirá en beneficios tangibles para el bolsillo de los votantes hacia agosto, el mes de las primarias abiertas”, escribe.



Y advierte: “Si la economía no empieza a moverse con vigor hacia abril, no será fácil que la buena onda llegue a la gente en agosto”.



La moral de las tropas aliadas tampoco es la mejor para emprender esta gesta. Desde mediados del año pasado los índices de optimismo vienen en franco retroceso, que declaraciones desafortunadas como “lo peor ya pasó”, que formuló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, allá por octubre, no sólo no lograron torcer, sino que hicieron fruncir ceños entre los propios simpatizantes.



Ahora en plena gira presidencial por España, más apropiada para que Caras cubriera el duelo de la moda que enfrentó a Juliana Awada con la reina consorte Letizia en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO y en la recepción de los reyes, que destacó a la primera dama luciendo el estilo "chic y descontracturado", con un vestido camisero de estampa geométrica en blanco, negro y rojo, con corte a la cintura, mangas largas y falda plisada de Ménage à Trois, a solo 4 días hábiles de la fecha prevista para el comienzo del ciclo lectivo la gobernadora Vidal cruzaba sables con el Frente Gremial (FEB) conformado por Ctera, UDA, Sadop, Amet y CEA, los que en paralelo a la audiencia bonaerense lanzaban un paro el 6 y 7 de marzo en reclamo por la convocatoria a la paritaria federal docente y un aumento de 35%, casi el doble del tope del 18% pagadero en cuatro tramos de 4,5% ajustables trimestralmente según el IPC del Indec, según pretendía la Casa Rosada.



El diferendo no sólo es cuantitativo sino que según cómo se lo resuelva, puede significar que se abra la tranquera y se genere una estampida que minimizaría a la de la publicidad de una bebida tónica que “arrasa la sed”.



Para que el conflicto no se vaya de madre, el lápiz rojo de Dujovne se reservó para sus coloquios de prensa y evalúan un aumento del 17% en los recursos del Fondo de Incentivo Docente, a fin de elevar ese adicional por cargo de $ 1.210 a $ 1.415, de manera de garantizar asistencia a las provincias para financiar el aumento a los maestros sin que se refleje en porcentajes testigo.



# Reaparece Cristina



La activa presencia de Cristina Fernández de Kirchner convocando a apoyar las marchas de la CGT, que cuando era Presidente le hacía dar urticarias, facilitaron las argumentaciones de las huestes de Vidal sobre la raíz política de la protesta de 48 horas: "Baradel es kirchnerista y pretende ser el brazo sindical de Cristina para atorar al Gobierno en el inicio del año electoral", acusó el ministro de de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.



Y anticipó que la administración bonaerense utilizará "todas las herramientas legales" a su alcance para garantizar el dictado de clases, entre las que mencionó el dictado de la conciliación obligatoria, el establecimiento del aumento salarial por decreto y el descuento de sueldos a los maestros que se plieguen al paro. "No es una guerra contra los maestros. La gobernadora va a dar la pelea para llevar a los responsables de esta situación a que se hagan cargo ante la sociedad", desafió el funcionario.



La muchachada tuitera de Marcos Peña operó en contra de líder del gremio docente Roberto Baradel y del paro sobre el inicio de las clases y rebotó en La Nación. En esa confusión de mensajes entre inducidos y auténticos aparece uno de un tal Mariano Bronenberg, que dice: "Señora @mariuvidal no soy maestro pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha", y ahí se larga una catarata de ofrecimientos para dar clases. El de Bronenberg recibió más de 2.000 me gusta y 1.500 retuits.



En tanto, a través de la prensa de carne y hueso, el oficialismo cargó contra el titular de Suteba y miembro de la cúpula de Ctera y advirtió que la convocatoria a la huelga "demuestra la intencionalidad política de condicionar al Gobierno".



La Nación entreabre un resquicio para la negociación al mencionar que cerca de Vidal reiteraron su voluntad de mantener una instancia de diálogo con los gremios (habría una nueva convocatoria para la próxima semana), y “deslizaron la posibilidad de alguna mejora en la oferta salarial (evalúan un aumento adicional de 2% compensatorio por 2016 que se sumaría al 18%), pero a condición de que los docentes levanten las medidas de fuerza”.



Saben que el kirchnerismo se propone desgastar a Vidal llevando el debate público de la paritaria educativa al territorio bonaerense y que los sindicatos docentes nacionales responsabilizan a la Casa Rosada por el conflicto que pone en riesgo el inicio de las clases.



“El Gobierno nacional fue el que suspendió la paritaria federal y no garantiza los recursos a las provincias", acusó Sergio Romero, titular de UDA, uno de los gremios que convocó la huelga del 6 y 7 de marzo.



A lo que Sonia Alesso, de Ctera, agregó: "El gobierno de Macri tiene tiempo para reflexionar. Lo que está haciendo con esta medida es llevar a todo el país a un gran conflicto nacional".



Fue otra manera de abrir un espacio para la negociación que la confrontación directa planteada por el kirchnerismo no contempla, porque su finalidad es esmerilar al macrismo antes que preocuparse por los ingresos docentes.