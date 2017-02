Preocupación K: Zaffaroni tiene "temor" de que Cristina sea detenida

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aseguró "tener temor" de que el juez Claudio Bonadio ordene la prisión preventiva de Cristina Fernández cuando la ex presidente se presente a declarar el próximo 7 de marzo en el marco de la causa 'Los Sauces'.

"Estos gobiernos que han hipotecado el país, al momento en que su programación económica llegó a un embudo, hacen locuras", dijo Zaffaroni. Y ejemplificó: "La dictadura militar declaró la Guerra de Malvinas, y (el entonces presidente) Fernando de la Rúa declaró el estado. Yo tengo temor de que puedan decidir la prisión de Cristina, la locura final para tratar de distraer la atención", consideró.

De todos modos, dijo que no cree que el Gobierno "cometa semejante error". "La detención de Cristina puede generar una situación de violencia, que es lo que tenemos que tratar de evitar", expresó el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una entrevista con La Once Diez.

En los últimos días, desde Urgente24 se informó acerca del nerviosismo existente en el mundo K por la posibilidad de que Cristina quede detenida. El abogado de la ex presidente, Gregorio Dalbón, lo dejó saber a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que se refirió a la "detención de CFK". En estos mensajes, también amenazó con denunciar a Bonadio por "privación ilegítima de la libertad".



"Si Bonadio detiene. Será denunciado por privación ilegítima de la libertad", escribió Dalbón, quien agregó: "a través de los hechos leídos al primer indagado Oscar Leiva, el ignorante, apunta a detener arbitrariamente a @CFKArgentina".



"Lo que no sabe Bonadio es que si detiene a @CFKArgentina por una causa ilegal y armada. Queda plasmada la persecución", añadió, en otro mensaje en la red social.



Más lejos fue Luis D' Elía, quien la semana anterior había asegurado que "intuye" que Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quedarán detenidos cuando presten declaración indagatoria.



Ante esa sospecha, desde su programa de radio, el piquetero y dirigente kirchnerista pidió a la militancia tener un "plan de contingencia" que convierta ese día en "un 17 de Octubre".



Volviendo a Zaffaroni, consultado sobre la posibilidad de defender a la ex Presidente, con la que tiene una gran afinidad, recordó que su matrícula está suspendida por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El organismo había tomado esta decisión porque Zaffaroni defendió al juez de Ejecución Penal Axel López, en el jury que le hizo el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño".

Sin embargo, cabe decir que existe una fuerte versión de que, en realidad, quien asesora legalmente a Cristina es Zaffaroni: Gregorio Dalbón sólo sería una especie de pantalla mediática, además de poner su firma porque el ex juez no puede hacerlo.



"Teóricamente estoy inhabilitado hasta fin de mes, aunque no me dicen cuándo se termina esta sanción. Podría defender a Cristina, aunque no me lo pidió expresamente", dijo el exjuez de la Corte, que relacionó la sanción que recibió por "un cobro de un viejo fallo" que dijo que no era de su autoría.