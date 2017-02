Máximo quiere que le dejen de recordar que perdieron las elecciones

En San Vicente, el PJ bonaerense tuvo la tan ansiada foto de la "unidad" que no había logrado en Santa Teresita.

Allí se reunen este viernes las distintas vertientes del peronismo para darle apoyo institucional a la marcha de la CGT y al paro docente.

Para algunos fue sorpresiva la presencia de Máximo Kirchner, quien por primera vez se sumó a uno de estos conclaves.

Algunos observadores leyeron su asistencia y el pedido de Cristina Fernández, su madre, de que no haya movilización hacia tribunales el próximo martes para concentrar fuerzas como un gesto en pos de la unidad de cara a las próximas elecciones.

"Vengo porque es la primera vez que me invitan", manifestó el hijo de la ex Presidente al llegar a la quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.

Y si se trata de llegar a un acuerdo, Máximo, en principio, pide que dejen de enrostrarle la derrota de diciembre de 2015, cuando Daniel Scioli, el candidato K, perdió con Mauricio Macri.

Para el diputado y líder de La Cámpora, "no tiene sentido machacarse la cabeza con lo perdido".

"Es bueno que empecemos a buscar la construcción de una síntesis superadora", detalló ante los medios al tiempo que reconoció que si el peronismo hubiera tomado este camino mucho antes "se hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza".

Señaló que cuando desde el FpV se lo critica a Macri se lo hace con "franqueza" ya que "sabemos que no es fácil gobernar".

En otro orden de cosas, el referente camporista deslizó que aun no sabe si CFK será candidata al puntualizar: "No soy exegeta de Cristina, no se que va a hacer" pero enfatizó que tanto ella como Néstor Kirchner, su padre, "están en el corazón de la gente".

Además, el diputado nacional se refirió a la marcha que organiza la CGT para los próximos días: "Si había gente apoyando marcha para que la gente pudiera comprar dólares, también tenemos que apoyar la marcha de los trabajadores para que puedan llevar el pan a su casas que es lo que nosotros queremos todos los días".