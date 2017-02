En Villa Giardino, la UCR pide más protagonismo y que Macri se equivoque menos

Comenzó en Villa Giardino, Córdoba, la cumbre de la UCR en la que los radicales coinciden en pedir más participación dentro de la alianza Cambiemos para, por ejemplo, evitar "errores", como el escándalo del Correo. Más allá de los reproches, el radicalismo ratifica la pertencia al espacio que fundaron junto al PRO y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

"Somos la fuerza política que tiene necesidad de devolverle la política al Gobierno nacional", dijo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el discurso inicial del conclave marcando lo que a su juicio es un déficit en la alianza de gobierno.

En esto había coincidido más temprano el cordobés Mario Negri, presidente del interbloque oficialista en Diputados.

"A veces se deben tomar decisiones que son inevitables y dolorosas cuando se trata de salir de una crisis, pero también hay muchas veces en donde los errores son evitables, por eso es necesario el aporte de la política para anticiparnos a lo que está pasando en la sociedad, qué opina, cómo caen las medidas y de qué manera se producen", reflexionó.

Ramón Mestre, intendente de la capital cordobesa y presidente del foro de intendentes radicales dijo, sin medias tintas, que "el radicalismo debe pedir más espacios, aunque no sea traducidos en cargos". Y aseguró: "Hay que reafirmar la identidad partidaria para enriquecer Cambiemos".

En este sentido también se expresó Ricardo Alfonsí, quien sostiene desde hace rato la necesidad de darle más participación a la UCR en el Gobierno. Antes del inicio de la cumbre, seguró que a la coalición gobernante Cambiemos “le hace falta radicalismo” y manifestó estar seguro de que “muchos errores que después se enmendaron no se hubieran cometido”.

En ese sentido, Alfonsín señaló que no se debe perder de vista que Cambiemos “ganó por la Unión Cívica Radical”. Sin embargo, reivindicó que el espacio que lidera el presidente Mauricio Macri “es un frente que reúne fuerzas que piensan distinto”.

“Si no le va bien a Cambiemos, podemos pagar un costo político del que sería muy difícil recuperarse”, alertó el dirigente bonaerense.

Además, Alfonsín reclamó “mayor participación” radical en temas como “tarifas, minería, inflación o dólar futuro”, y se quejó porque aseguró que hubo decisiones gubernamentales trascendentes que el radicalismo en su conjunto se enteró “a través de los diarios”.

Por su parte, el senador provincial de Entre Ríos Raymundo Kisser expresó su deseo de que en la reunión haya debate y no que "se baje línea". “Yo voy y mis expectativas es que haya un debate profundo y no una bajada de línea porque, me parece, por como viene organizado el temario, es como que nos convocan para darnos una bajada de línea y no una discusión”, afirmó.

Kisser también apuntó a los errores del gobierno de Cambiemos. “Yo creo que se tiene que dar una discusión clara, contundente, con algunas resoluciones, hay un tema crucial, el rol del radicalismo dentro de Cambiemos. Como hacemos para fortalecer Cambiemos, analizar estos errores que se han cometido desde el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, a ver cómo podemos crear los fusibles necesarios para que esos errores no provoquen el daño que han infringido a la política, me parece que no le hace bien al presidente que ocurran estas cosas”, sostuvo el legislador.

El presidente de la UCR salteña, Miguel Nanni, apuntó sobre el impacto del escándalo del Correo en la imagen del Gobierno. Para Nanni se trató de "un límite ético que los radicales estaban rompiendo". El diputado nacional dijo que cree en el destino que “tenemos como fuerza y coalición" pero advirtió que “ya no puede haber más prueba y error”.

Distinta es la posición de la UCR mendocina, que parece no tener reproches con el armado nacional. En un comunicado, con la firma del presidente Rodolfo Suárez, los radicales de Mendoza sienten que la UCR es "protagonista" en Cambiemos y que "debe seguir siendo" uno.

Y reinvindicaron la estructura porque "nos permitió crecer como partido recuperando gobiernos provinciales, intendencias y cargos legislativos en toda la Argentina, luego de una crisis partidaria donde la ciudadanía dejó de confiar en nosotros".