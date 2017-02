Las Farc se fueron… y ahora es tierra de nadie

Según el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, la mayoría de los procesos de paz fracasan después de su firma, durante la implementación. En esa etapa se encuentran actualmente el Gobierno colombiano, liderado por el premio Nobel de la Paz y presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

"Hay descoordinación en el gobierno, la plata escasea, y siguen matando líderes en zonas de donde salieron las Farc. Hay dificultades para aplicar la amnistía", explica la revista colombiana Semana.

"Después de dos meses y medio de haber entrado en vigencia el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, la imagen que predomina es la de 7.000 guerrilleros que entran a unas zonas veredales en las que no hay condiciones para vivir. Las Farc ya hablan de incumplimiento del Estado, mientras el gobierno se ve a gatas para cumplir lo acordado", explica la revista Semana.

Por otro lado, lo que es aún más preocupante, las zonas dejadas atrás por las Farc -muchas de ellas áreas de producción cocalera-, se están convirtiendo en tierra de nadie. Si bien el Gobierno colombiano se comprometió a tomar control de estas áreas, medios revelan que esto no se está cumpliendo, y hay zonas donde los pobladores hasta le piden a las Farc que no se vayan, debido al temor que tienen a las pandillas criminales y las paramilicias que podrían sucederles, en busca de control del territorio.

Desde el 01/12/2016, cuando comenzó a ser implementado el acuerdo, al menos 17 líderes sociales han sido asesinados. Por otro lado, la decisión de erradicar la producción de coca a la fuerza, cuando aún no arranca con firmeza la sustitución de cultivos, está despertando protestas en muchas regiones, explica Semana. Mientras que Santos está bajo presión por parte de Estados Unidos y de muchos sectores en el país que exigen una respuesta drástica ante el incremento de los cultivos.

Stiglitz: Inviertan en la paz aunque signifique endeudarse

Según Jean Paul Lederach, de la Universidad de Notre Dame -un experto en acuerdos de paz- le dijo a la revista colombiana, los primeros 18 meses en la implementación de un acuerdo son cruciales. "Esos primeros 18 meses tan críticos lo serán más aún para Colombia. Primero, porque el acuerdo tiene un consenso político precario desde el triunfo del No en el plebiscito. Segundo, porque el gobierno de Juan Manuel Santos ha recibido un golpe seco a su gobernabilidad con el escándalo de Odebrecht. Y tercero, porque 2017 arrancó con aires de campaña electoral y cada quien ventila sus propias agendas arropadas bajo la consigna del posconflicto", explica Semana.

El futuro del país que lucha por recuperar su soberanía territorial a lo largo y a lo ancho del país, y el delicado equilibrio al que se llegó, pende de un fino hilo. Recientemente el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, estuvo en Bogotá y dejó un mensaje: hay que invertir en la paz aunque toque endeudarse. Es que en el presupuesto de 2017, si bien hay algunos recursos contemplados para el posconflicto, no los hay para la implementación del acuerdo en particular.

"Parte de la explicación es que aún no hay un plan marco de implementación que dará la pauta de cuánto se necesita en cada área y por cuánto tiempo. Por ello las nuevas instituciones creadas para avanzar en temas como el desarrollo rural integral o los cultivos ilícitos no tienen dinero y han tenido que buscarlo en otras arcas", explica Semana.

Las estructuras de las Farc ya están en las zonas especiales

El sábado 18/02, con el arribo de los úiltimos 300 miembros a las zonas especiales de transición en la provincia de Caquetá, finalizó la movilización de todas las estructuras de las Farc, para comenzar el desarme.

El jefe de los Observadores Internacionales de la Misión de la ONU en Colombia y coordinador de Mecanismo de Monitoreo y Verificación, general Javier Antonio Pérez Aquino, aseguró que ya son 6.900 hombres y mujeres los concentrados listos para su tránsito a la vida civil, tras 5 décadas de conflicto, explica el diario colombiano El Tiempo.

Los miles de combatientes, que llegaron hasta las zonas de transición viajando desde sus campamentos en la selva a pie, en vehículos o barcos, comenzarán a entregar sus armas a monitores esponsoreados por las Naciones Unidas. Para el 31 de mayo, los guerrilleros deberían haber entregado todas sus armas a la misión de la ONU.

Los rebeldes ya deberían haber llegado a la zona de transición para el 31/12 pasado, según lo que se había pautado, pero la logística de armar viviendas, proveer energía y otros servicios en áreas remotas ha sobrepasado a las agencias gubernamentales encargadas de coordinarlo. En muchas de las zonas, las casas no están construidas ni se cuenta con los seivcios básicos para la vida, por lo que los combatientes accedieron a construir sus propias casas, aunque les preocupa que eso les quitará tiempo de sus estudios y programas de entrenamiento que se supone suavizarán su transición hacia la vida civil.

Por otro lado, Sibylla Brodzinsky, del diario The Guardian, explica que los combatientes tienen mucho miedo de entregar sus armas y que el Gobierno luego no cumpla con sus promesas, así como el temor justificado de que una vez que entreguen sus armas y entren en la vida civil, puedan sufrir ataques.

Pandillas criminales y el ELN llenando el vacío de poder

Hace una semana, el Gobierno colombiano reglamentó la Ley de Amnistía para los guerrilleros de las Farc que están presos, sin embargo para muchos de los líderes del grupo guerrillero, llegó demasiado tarde.

"El acuerdo de paz tiene cuatro grandes pilares: la amnistía, los mecanismos de seguridad, la implementación de los acuerdos y el proceso de reincorporación. En cuanto a la Ley de Amnistía solo hasta el 17 de febrero el Gobierno expidió el decreto que fija las reglas de juego para la aplicación de la misma. La ley fue aprobada varias semanas antes y el atraso en la entrada en vigencia ha causado una inconformidad en la tropa de las FARC. Varias de las deserciones de mandos medios de la guerrilla, fueron producto del limbo jurídico antes de la aprobación de la ley y sobre todo producto de que a la fecha ni un solo miembro de las FARC ha salido de la cárcel, como tampoco ningún militar. Un sector importante de las FARC percibe la falta de claridad en las reglas de juego como un incumplimiento", explica Ariel Ávila -subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación- en el diario El País.

Por otro lado, antes de llegar a un acuerdo, el liderazgo de la guerrilla había prometido entregar a todos los menores en sus rangos a una agencia de bienestar infantil para que fuesen retornados a sus familias. Sin embargo, apenas 13 niños fueron liberados en 2016, dijo Sergio Jaramillo.

Las Farc ahora dicen que los entregarán una vez que estén todos en las zonas de desmovilización. Pandillas criminales, conocidas como grupos neo-militares y el grupo rebelde ELN (Ejército de Liberación Nacional) ya han empezado a llenar el vacío de poder dejado por el retiro de las Farc alrededor del país, y tomando los mercados criminales una vez controlados y regulados por las Farc.

En 242 municipalidades donde las Farc estaban presentes, nuevos grupos armados se han expandido a al menos 90 de ellas, según la Fundación Paz y Reconciliación. Recordemos que además, el fin de semana pasado, hubo 2 explosiones en Bogotá en menos de 24 horas. Si bien todavía no se conoce el autor detrás de los atentados, la principal sospecha, según medios colombianos, recae sobre el ELN.

"La violencia se está esparciendo en áreas abandonadas por la guerrilla"

Para muchos activistas sociales, la paz ha resultado más peligrosa que la guerra, debido a que han sido elegidos para asesinato, advierte Emma Graham-Harrison de The Guardian. "La violencia se está esparciendo particularmente rápido en áreas abandonadas por la guerrilla bajo el acuerdo de paz porque las fuerzas de seguridad estatales prometidas, no llegan", explica Graham-Harrison.

No se sabe exactamente quién está por detrás de los asesinatos, pero las áreas una vez controladas por las guerrillas, suelen poseer minería ilegal y producción de coca, elementos que las vuelven muy atractivas para las pandillas armadas o los rebeldes disidentes que se negaron a entregar las armas. El ritmo de los asesinatos está alimentando temores de que un Gobierno que luchó mucho por un acuerdo de paz, está siendo peligrosamente desidioso en hacer sus planes realidad.

"Están dejando un vacío de poder, a pesar de que esto fue anticipado. El Gobierno dijo que iban a llevar a las fuerzas armadas a estas zonas y no lo han hecho. Y la gente en estas áreas está muy preocupada", dijo Marc Chernick, director del centro para estudios de América Latina en la Universidad de Georgetown en Washington. "Esto es crítico para consolidar el acuerdo de paz. Si no pueden traer el control y detener los asesinatos, será muy difícil que este proceso avance. Creo que todo el mundo entiende esto, pero no estamos viendo al Gobierno responder adecuadamente."

Las tropas prometidas por el Gobierno para las zonas ex-Farc, no llegan

Cuelga sobre la memoria del país otro acuerdo de paz y masacre hace 30 años. Alrededor de 3.000 miembros del partido de izquierda, Unión Patrótica, fueron asesinados, efectivamente hundiendo el acuerdo y dejando una profunda cicatriz en la psiquis nacional.

"En el corazón de gran parte de la violencia están los derechos de propiedad y la multimillonaria industria cocalera del país, que durante años ayudó a financiar a las Farc. Durante los años de guerra, grandes porciones de tierra fueron tomados por rancheros, narcotraficantes y grupos armados, que tienen poco interés en devolverlo", explica Graham-Harrison.

El acuerdo de paz contempla el desarme del comercio de droga, con las Farc ayudando a convencer a los agricultores en áreas que una vez controlaron de virar hacia otros cultivos, y devolver la tierra a los campesinos a quienes una vez perteneció. Pero los grupos criminales están ansiosos de tomar control del negocio si el Gobierno no reemplaza a los soldados de las Farc rápidamente.

Según el diario español El País, en uno de los rincones del país, el Chocó, el vacío de seguridad tuvo consecuencias tan devastadoras que en noviembre los residentes le pidieron al único grupo guerrillero que queda en el país, el ELN, que tomaran el control en las áreas abandonadas por las Farc.

"El gobierno colombiano ha prometido mandar 70.000 tropas a áreas una vez controladas por las Farc. Pero todavía no está claro cuándo serán enviadas y en las áreas en riesgo hay una percepción de que se está acabando el tiempo", explica Graham-Harrison.

Cientos de miles de colombianos en riesgo de quedar bajo mando paramilitar

En la misma dirección apuntó David Maas, del portal Colombia Reports: el ejército colombiano está fallando en entrar a los ex territorios Farc, efectivamente permitiendo a los grupos paramilitares y a las pandillas narco llenar el vacío y poner en movimiento una nueva ola de terror, homicidios y desplazmientos forzosos.

El "Plan Victoria" era el plan según el cual el ejército tomaría control territorial y permitiría la instalación de autoridades civiles como parte del acuerdo de paz con las Farc. Esto no se ha cumplido, y esto ha provocado una docena de muertes civiles, más de 150 desplazados en los últimos días, y cientos de miles de colombianos bajo, o en riesgo de estar bajo, mando paramilitar.

El 05/02, Juan Manuel Santos anunció una ofensiva militar de 68.000 soldados que serían enviados a 160 municipalidades consideradas áreas de riesgo. "Estamos observando en el terreno que hay muchos grupos pos-paramilitares que están ingresando en varias partes del país. Las Farc están dejando vacíos de poder sin transformar las economías ilícitas", dijo Todd Howland, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Áreas en riesgo

Maas explica área por área en qué situación están las zonas dejadas atrás las Farc:

> Departamento Norte de Santander: Según la ONU, casi 100 familias emigraron hacia Venezuela al final de la semana pasada tras haber sido forzosamente desplazados por grupos ilegales armados. Los locales recientemente bloquearon la desmovilización del frente local de las Farc, diciendo que ya habían sido amenazados por los "Águilas Negras", un grupo paramilitar que, según el Gobierno, no existe. Explica Maas que el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, prometió subsecuentemente enviar más tropas a Catatumbo (subregión ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander) en respuesta a las preocupaciones de los campesinos. El lunes 13/02, anunció que agregarían 2.200 soldados adicionales a la región. Pero luego de muchas promesas incumplidas, nadie tiene confianza en el ministro. Jhon Jairo Jacome, editor del diario local La Opinión, desafió al ministro diciendo que si fuera verdad que 6.300 soldados ya estaban presentes en Catatumbo -como había dicho el ministro- ya podrían controlar el área y a los aproximadamente cientos de miembros de los grupos armados ilegales que permanecen en lo que hoy parece estar convirtiéndose en tierra de nadie.

> Departamento de Putumayo (sin actividad militar): El Presidente Juan Manuel Santos asignó 4.000 soldados a Putumayo, según Radio Caracol. El comandante militar Juan Pablo Rodríguez dijo que la mayoría de estas fuerzas ya había sido desplegadas. Sin embargo, ninguna fuente consultada por Colombia Reports pudo confirmar ningún movimiento militar significativo, y ninguna tenía mucha fe en el Gobierno nacional ni en las promesas del Ejército de proveer seguridad, dejando a la población civil expuesta a mayor expansión paramilitar de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el principal grupo paramilitar del país), guerras por el control del territorio y los civilies haciendo justicia por mano propia. El periodista colombiano, Germán Arenas, dijo a Colombia Reports que no ha habido presencia militar visible en Putumayo desde que las Farc se retiraran hacia sus zonas de desmovilización el 02/02. Atribuyó esto al tamaño y condiciones propias de las tierras: se trata de terrenos difíciles, selváticos, con los que el ejército no está familiarizado. La gente de la zona, dice Arenas, no está esperando que el ejércto llegue. Arenas dijo que la región experimentaba una paz relativa desde 2015, pero las comunidades se sienten preocupadas ahora que las Farc se fueron. Según Arenas, en Putumayo, el grupo narco "La Constru" simplemente ha llenado el vacío dejado por las Farc (a pesar de que el ministro de Defensa los declaró eliminados por completo en diciembre). Putumayo limita con Ecuador y Perú y lo que mueve su economía es el negocio de la producción de coca, según medios colombianos.

> Departamento de Antioquia: autoridades infiltradas por las paramilicias. A principios de mes, el ejército colombiano entró en Ituango, uno de los enclaves más importantes de las Farc y un gran corredor de cocaína. Un residente del lugar le dijo a Colombia Reports que el AGC había entrado también en la región.

Una polémica

El general Javier Flórez confirmó que el proceso de dejación de armas se hará escalonadamente cumpliendo el plazo de 180 días que concluirá el 01/06. Es la próxima etapa fundamental del proceso de paz.

"El tema de la entrega del armamento físico lo iniciamos el 01/03 con el 30%, el 01/05 otro 30% y el 01/06 el 40%, y quedan entregadas todas las armas", manifestó Flórez, en rueda de prensa.

En el encuentro con medios, también se hizo un balance del ingreso de guerrilleros de las Farc a las 26 Zonas Veredales Transitoria de Normalización (ZVTN).

El movimiento de unos 7.000 guerrilleros hacia los 26 lugares en los que dejarán las armas y se prepararán para su regreso a la vida en sociedad concluyó el sábado 18/02, hecho que el general Flórez definió como "muy importante para el país".

Al respecto, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, calificó como "emocionante" la visita que hizo este lunes 20/02 el presidente Juan Manuel Santos a la zona veredal de La Carmelita, Putumayo, donde saludó a centenares de guerrilleros.

Sin embargo, se conoció una carta del jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnautl, y antes -el 02/02-, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de alterar el calendario.

Las Farc se sumaron al planteamiento y el miércoles 22/02 lo expresó el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en su cuenta en Twitter: “El sentido común indica que la dejación de armas debe iniciarse cuando estén listos los Puntos y ZVTN.”

Pero la respuesta del Gobierno colombiano ha sido clara, primero porque dicen que la dejación no está sujeta a la adecuación de las zonas y segundo porque afirman que el cronograma se mantiene como se acordó en el Yarí, en donde volvieron a ratificar que serían 180 días con las fechas previstas.

El general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico de Transición, sostuvo que el proceso de desarme se cumplira pese a los retrasos en los campamentos donde se alojan los guerrilleros.

Para el Gobierno, explicó el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, hay que trabajar teniendo en cuenta que hubo una demora, es “cómo los compromisos que ya se debían haber cumplido, se cumplen”.

Para el senador de la U, Armando Benedetti, “Cualquier cosa que se tenga que hacer para mejorar el acuerdo, para que realmente se entreguen las armas, se debe hacer. Si es necesario cambiar o reprogramar, ese es un tema menor”.

Y es esta última posición es la que comparten analistas como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia: “Hay una verdad y es que el Gobierno se colgó en las zonas, es una realidad que está ahí, eso ha tenido efecto sobre la Misión de Naciones Unidas y la localización de la gente de las Farc. Yo creo que por ajustar uno o dos meses no pasa nada. Esos son más formalidades”.

Para este experto, “en realidad eso no tendría ninguna consecuencia”, pero considera que lo que el Gobierno teme es el reclamo desde los medios de comunicación y las afirmaciones que podrían hacer los sectores que no apoyan el proceso como por ejemplo “que digan que ya no van a entregar las armas”.

En esa misma línea también va la opinión del analista John Mario González: “Que se retrase un mes o seis semanas la adecuación de los lugares y toda la entrega de armas me parece que no tiene una consecuencia mayúscula”.

Por tanto, también cree que son “muy pocas” las consecuencias de ese cambio que afectarían más que nada la credibilidad, pues fue el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien afirmó que el 01/06 ya estarían todas las armas de las Farc en poder de las Naciones Unidas.

Aunque sí advierte que: “lo que sí puede tener una consecuencia es la sumatoria de estos retrasos con la implementación en el Congreso de la República, en todos los temas jurídicos y en el arranque del punto 1 y del punto 3, me refiero al tema agrario y a la sustitución de cultivos ilícitos”.

Pero será la Comisión de Seguimiento a los acuerdos la que tome la decisión de seguir adelante con las fechas pactadas o no. Esta comisión está compuesta por Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez en nombre de las Farc; y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto comisionado Sergio Jaramillo y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en nombre del Gobierno.