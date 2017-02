Tus fantasias ya no serán las mismas

La californiana Ela Darling se llama Rebecca Gail Krznarich -ascendencia alemana, croata y danesa- y cumplirá 31 años el 23/07. Ella se graduó en Psicología Forense en la Universidad de Texas y tiene un Máster en Biblioteconomía por la Universidad de Illinois. Sin embargo, trabajó como camarera en la cadena de restaurantes Waffle House antes de ingresar a la industria pornográfica en 2009, a los 23 años de edad.

Su nombre artístico revela su pasado académico:

> Ela es ua modificación del nombre de la escritora Zelda Fitzgerald; y

> Darling es por Wendy Darling, de Peter Pan; y Jessica Darling, personaje de las novelas de Megan McCafferty.

Según Wikipedia, ella se ha destacado por sus actuaciones en película de temática lésbica, producidas por Evil Angel, Girlfriends Films, Adam & Eve, Filly Films, Sweetheart Video, Kick Ass, Digital Sin y Zero Tolerance.

Ela Darling es una apasionada de las nuevas tecnologías y de la realidad virtual. Ella defiende que son herramientas para el desarrollo de nuevas facetas en el mundo del cine porno, que debería llevar al cine XXX a una dinámica de 4-D.

Peter Rubin escribió en Wired:

"De chica, Ela Darling se enamoró de la idea de la realidad virtual. Esto fue entre fines de los '90 y principios del 2000; Johnny Mnemonic (N. de la R.: película protagonizada por Keanu Reeves basado en el cuento homónimo de William Gibson) y el Nintendo Virtual Boy vinieron y se fueron, pero la realidad virtual pasó de ser un concepto asombroso de ciencia ficción a una impactante nota al pie de página y hasta un descolorido articulo cultural.

Aún asi, Darling era una ávida lectora y jugadora de D&D (N. de la R.: Dungeons & Dragons, un juego de rol de fantasía heroica publicado por Wizards of the Coast), y la idea de perderse en un mundo inmersivo -"hacer visual lo que yo ya me estaba perdiendo a mí misma en libros"- tal como ella dice; era algo que encontraba no solo excitante sino hasta romantico. (...)".

El 'cine inmersivo' o 'en vivo' es una forma distinta de disfrutar del 7mo. arte. Consiste en mezclar distintas artes escénicas para hacer que el espectador se meta de lleno en la historia para que tenga relieve. "No se trata de ser un actor que interpreta un papel, se trata de ser parte de una historia en la que el público tendrá que tomar sus propias decisiones", señala Eliana Tapia, Directora de Comunicación de Spectacular!



No es sorprendente para un lector activo tal como Darling, quien obtuvo una maestría como bibliotecaria. Pero entonces ella comenzó a actuar en peliculas pornográficas.

Sin embargo, ella tiene el número decimal de Dewey que corresponde a los libros de Harry Potter tatuado en la espalda (fue bibliotecario en Amherst College, en Massachusetts, donde tuvo la idea de crear un sistema de clasificación que no indicaba el emplazamiento de los libros en los estantes, sino que respondía a la relación de las materias entre sí. Su otra idea genial fue hacer que los números asignados a una disciplina sean decimales, por lo que cada nueva cifra que se añade es una subdivisión de la anterior. Ello permite un sinfín de subdivisiones, si fuese necesario, sin alterar el orden previamente establecido. La Biblioteca del Congreso de USA es la responsable del mantenimiento y renovación del esquema y las tablas).

Despues de años de escenas bondage (sadomasoquismo), videos de masturbación y peliculas chicas con chicas, Darling asistió a la feria de muestras del videojuego E3 y probó la 1ra. versión del Oculus Rift, el casco que comenzó la actual revolución de Realidad Virtual.

Palmer Luckey fue el fundador de Oculus. Él tenía la mayor colección personal en el mundo de head-mounted display (casco de realidad virtual), y era conocido como moderador en Meant to be Seen 3D (MTBS3D), foros de debate sobre 3D.

Palmer desarrolló la idea de crear un nuevo head-mounted display coincidiendo con un desarrollo que hacía John Carmack.

Justo antes de la Electronic Entertainment Expo 2012, Id Software anunció que su futura actualización de Doom 3 (un videojuego de disparos en primera persona ambientado en el año 2145, en el centro de investigación de la Union Aerospace Corporation y en Marte), sería compatible con las unidades de head-mounted display.

Durante la convención, Carmack presentó un head-mounted display sujeto con cinta adhesiva basada en el prototipo del Oculus Rift de Palmer, que funcionaba con el software de Carmack, ofreciendo una visión horizontal de 90° y una vertical de 110° en una perspectiva 3D estereoscópica.

Fue el modelo que conoció Darling.

El 25/03/2014, Facebook anunció que había comprado Oculus VR en US$ 400 millones en efectivo + US$ 1.600 millones en acciones de Facebook + US$ 300 millones a utilizarse para el cumplimiento de ciertos objetivos financieros.

"Lo primero que pienso cuando escucho de nuevas tecnologías", le dijo Ela Darling a Peter Rubin, "es '¿Cómo puedo cojer con esto?' o '¿Cómo puedo hacer que otras personas me vean teniendo sexo?' Generalmente hay alguna que otra aplicación si pensás lo suficiente".

Con Oculus, Darling no tuvo que pensar demasiado. Ahora, con 28 años, ella está ocupada forjando un futuro como directora creativa (y principal actriz) para VRtube, un flamante estudio online y centro de distribución de porno virtual.

No son sólo las emprendedoras actrices quienes piensan sobre tecnología aplicada al negocio, afirma Rubin. Llámenlo regla 34ta.: "Cada vez que una nueva tecnología de medios aparece en el horizonte, alguien afirma entre los comentarios: "No puedo esperar a ver lo que la industria del porno hará con esto".

Desde reproductores de video a CD-ROM y videos streaming, casi toda plataforma de entretenimiento en el hogar de los últimos 40 años fue popularizado o francamente promovido por empresas que podrían ayudar a la gente a ver a otras personas volviendose frikis. (Un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Al conjunto de los frikis se le suele denominar "fandom")

Generalmente funciona bien para todos reflexionar lo siguiente: Si la mitad de los videocasetes a la venta en USA a finales de los años '70 no hubiera sido categorizadas como X, podría haberle tomado mucho más tiempo a las VCR (videocaseteras) alcanzar una masa crítica a principios de los '80.

-------------

Realidadl Virtual 1

Realidadl Virtual 2

-------------

Sin embargo, ninguna tecnología visual ha sido tan convenientemente adaptada para aplicaciones sexuales como la Realidad Virtual (RV).

Si el video llevó el contenido sexualmente explícito de los teatros a los hogares, revolucionándolo todo, la RV promete eclipsar hasta la dimensión de ese cambio inicial.

La RV tiene posibilidades ilimitadas volcada a la NSFW (siglas de la expresión en inglés "Not safe/suitable for work", que significa literalmente "no es seguro/no es apropiado para el trabajo". Se utiliza en foros, blogs o páginas web para advertir que determinado contenido puede ser inadecuado para su visualización en el trabajo, por ser o pornográfico o sangriento o violento u ofensivo).

-------------

Realidadl Virtual 3





-------------

Un display visual, un controlador de entrada y sonido y la aspiración libidinal puede salir de cintas omnidireccionales y arneses que se usan para capturar el movimiento, facilitando una gran actividad sexual sin penetración.

La compañía japonesa de juguetes sexuales Tenga, ha ayudado a diseñar un complicado prototipo que sincroniza un simulador de sexo virtual... ustedes ya deben imaginarse con qué. Pero para el previsible futuro, la RV será por ahora sonora y visual. La retroalimentación táctil localizada será una etapa posterior.



En los ultimos 2 años de desarrollo de juegos de RV, los resultados fueron deficientes. El problema consistió, tal como aprendieron sus desarrolladores, en que no es sencillo crear un fluido videojuego de 360° y hacerlo estereoscópico y fotográficamente realista.

sexovirtual.jpg

Los jugadores pueden manejar las animaciones faciales en un juego de acción como Far Cry 4 ( juego de acción en primera persona/mundo abierto) porque son secundarias a la finalidad del juego. Es cierto que las descripciones del sexo puede ser excitantes aún con baja fidelidad, tal como lo sugieren los cómics eróticos y el anime hentai (''Hentai'' es una palabra japonesa que quiere decir "pervertido/perversión").

Pero la RV es algo diferente. Requiere imaginación, perfección, fabricar muchas sensaciones.... La avenida más prometedora parece ser el video 3D de 360°, tal como que algunas personas están usando para producir experiencias de un concierto en RV o los proyectos presentados en el programa de Nuevas Fronteras del Sundance Film Festival en enero.

A pesar de todo, lo que vamos a encontrar es algo casi inédito en la pornografía: Intimidad. Lo que nos va a llevar ahí es la "presencia", fenómeno que ocurre cuando la latencia (la idea de latencia se refiere en todas sus vertientes al periodo de tiempo que transcurre entre la causa o el estímulo de algo y la evidencia externa que se produce) que rastrea a la cabeza, la calidad de la pantalla y la magia de procesamiento se combinan para engañar a su cerebro acerca de que existe una pantalla que se extiende más allá de los bordes de su visión. Si su cerebro lo cree, su cuerpo reacciona en respuesta, y se suceden múltiples respuestas sucesivas.



Así pues, si Ud. está de pie en el borde de un rascacielos en RV y se inclina a un lado, experimenta el vértigo. Si está en un pasillo oscuro en una nave espacial extranjera y oye un crujido detrás de usted, se asustará. Si Ud. se encuentra sentado en una vivienda con un músico tocando el piano, con su perro durmiendo detrás de usted en el piso de madera dura, se sentirá sereno. Esto no es especulación. Es el resultado de la experiencia.



La gran pregunta es si el contenido sexual en la RV nos inducirá a alcanzar la misma respuesta cerebral.

realidad-virtual.jpg

En 2016 Ela Darling se encontró con colegas que tenían ideas similares, cuando posteó en Reddit sobre su voluntad de querer hacer RV en el porno. Ella voló desde California a Maryland en abril 2016, y filmó una escena de prueba. En lugar de invertir en una amplia gama de cámaras rojas de alto precio, tal como lo hacen muchas otras empresas de videos de RV, ellos directamente lo hicieron por sí mismos, encintando juntas 2 cámaras GoPro para crear una imagen 3D esteroscopica con un amplio campo de visión muy barato.

Después de que Darling volvió a Los Angeles, uno de los estudiantes le mandó un e-mail: había terminado de procesar la escena de prueba y estaba tan asombrado por el resultado que quería que asociarse a ella en este emprendimiento. "Esto es diferente a cualquier otro porno que he visto", escribió. "Es como ver a alguien en persona".



El subtexto sugiere que las cosas que los críticos de la pornografía dicen son ciertas, que deshumaniza a los actores. Pero la pornografía siempre ha sido una fantasía: desde el abandono más exótico al más bizarro objeto de deseo.

Por años, la industria de los adultos ha atendido a esa fantasía mediante la producción de un género llamado POV, en la cual el actor sostiene una cámara o un operador de cámara filma sobre la espalda del actor, herramienta pensada para crear la ilusión de que el espectador es un participante antes que un mirón.

Sin embargo, dice Rubin, debajo de esa ilusión esta la conciencia de que es... sólo es una ilusión. En la RV el marco de la separación desaparece, y la fantasía tambien. Ya no estás viendo una escena sino que estás dentro de ella, involucrado don cualquier cosa que ocurra.



¿Esto hace que las cosas sean más excitantes? ¿Más raras? Dependerá de la escena. Y de la persona que la mire. Pero ese potencial de ubicar a los espectadores en un pie de igualdad con la fantasía que ellos querían ver, promete hacer añicos la pornografía de una manera que nadie lo ha considerado.

Tal es el éxito de este formato para consumir pornografía que las búsquedas en Google de "VR Porn" se han disparado un 9.900%, y eso teniendo en cuenta que la realidad virtual todavía está despegando y las gafas VR aún no están presentes en todos los hogares. De hecho, en Japón ya están alquilando salas de porno VR

Casi 1 año depués de hacer la escena de prueba, Darling y su compañero estan trabajando duro para crear una nueva iteración (acto de repetir un proceso con la intención de alcanzar una meta) de su plataforma de rodaje.

Ellos siguen apuntando a la elusiva inmersión de 360° y en el momento del comunicado de prensa estaban preparando el relanzamiento de su sitio web; pero ella sabe que están en el camino correcto.

Y dice estar lista para la revolución. "Tengo anotadores llenos de ideas pornograficas que he estado guardando por años", dice Ela. "Y ahora estoy consciente que depende de la cinematografía no haberlo podido realizar. Esto requiere un enfoque totalmente nuevo".