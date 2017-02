Pamela Anderson deberá visitar a Julian Assange en otro lado

WikiLeaks (del inglés leak, "fuga" o "filtración") es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que desde diciembre de 2006 se ofrece a publicar, a través de su sitio web, informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes.

Los creadores de WikiLeaks no han sido identificados formalmente. Pero está vinculado totalmente al australiano Julian Paul Assange. Desde septiembre de 2010, su portavoz es Kristinn Hrafnsson, tras la renuncia de Daniel Domscheit-Berg.

Raffi Khatchadourian, en un artículo en el The New Yorker, dice que Assange nació en Townsville, Queensland, Australia, en 1971, recuerda Wikipedia.

Assange estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Melbourne, pero no terminó los estudios . Él vivió como programador y promotor de software libre, es experto en los lenguajes de programación Haskell y Ocaml, es el creador de programa de cifrado Rubberhose, que sirvió de base para el programa TrueCrypt; participó como desarrollador de FreeBSD, y colaboró en el desarrollo de PostgreSQL.

En 1991, Assange fue detenido en su casa de Melbourne por la Policía Federal Australiana acusado de acceder ilegalmente a varias computadoras de una universidad australiana, una compañía de telecomunicaciones, y otras organizaciones. Se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue multado y puesto en libertad por buena conducta.

En 1995 escribió Strobe, el primer escáner de puertos gratuito y libre.

En 1997, Assange coinventó "Rubberhose deniable encryption", un concepto criptográfico hecho en un paquete de programas para GNU/Linux.

El 18/08/2010 solicitó un permiso de trabajo y residencia en Suecia porque lo consideraba un país defensor de los Derechos Humanos. La Dirección de Migración Sueca rechazó su solicitud.

El 21/08/2010, la fiscal Maria Häljebo ordenó el arresto de Assange acusado de la violación de Anna Ardin, vinculada a la oposición cubana (el reclamo fue haberla penetrado mientras ella dormía, sin utilizar preservativo). La fiscal retiró la acusación a las pocas horas declarando que no había motivos para sospechar de que él estuviera implicado en una violación.

En septiembre de 2010 la fiscal superior sueca, Marianne Ny, consideró que había razones para creer que el delito se había cometido y que éste debe ser calificado de violación: se conocieron 2 órdenes de arresto por la supuesta violación a Anna Ardin y acoso sexual a Sofia Wilen (el reclamo fue haberse negado a ponerse el preservativo contradiciendo su "expreso deseo". Y "coerción ilegal" por haber utilizado todo el peso de su cuerpo sobre ella durante una de sus relaciones sexuales).

La policía sueca solicitó la intervención de la Interpol. El 20/11/2010 se conoció una alerta roja (máxima prioridad) de búsqueda de Assange para su captura y extradición a Suecia acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción. A principios de diciembre se conoció que Assange estaba escondido en el sur de Inglaterra, y que el 07/12/2010 trataría de negociar su declaración ante la policía británica.

En esa oportunidad fue detenido pero el 16/12/2010 fue puesto en libertad bajo fianza después que un tribunal británico rechazara un recurso presentado por la fiscalía sueca para mantenerle en prisión.

El 24/02/2011, el juez británico Howard Riddle autorizó la extradición de Assange a Suecia.

Assange, sus defensores y seguidores dijeron temer que Suecia facilitaría su extradición a USA, donde las fuerzas ultraconservadoras han pedido que se le juzgue por espionaje y traición.

anna-ardin-assange.jpg

El 15/08/2012 el diario británico The Guardian aseguró que, según un alto funcionario de Ecuador, el presidente Rafael Correa aceptaría otorgar el asilo a Julian Assange -lo cual fue desmentido el mismo día por el propio Correa, y las autoridades Británicas dijeron que cualquier petición de salvoconducto para Assange una vez concedido el asilo sería denegado.

El 16/08/2012 el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció la decisión de Ecuador de conceder asilo a Julian Assange.

Ecuador le cortó Internet a Assange

"Ecuador otorgó asilo a Assange en 2012 para prevenir su extradición a Suecia por acusaciones de asalto sexual, con las agencias de inteligencia occidentales siguiéndole la pista. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que se autodefine como 'anti-imperialista', despreció a Estados Unidos y ganó prominencia internacional acordando brindar refugio a Assange. Pero desde ese momento, el país ha empezado a sentir el remordimiento del comprador. La inteligencia británica monitorea de cerca la embajada. Y Assange, que no ha dado un paso fuera de la embajada en 4 años, está empezando a agotarles la paciencia", escribió Robbie Gramer, de la revista Foreign Policy.

Uno de los últimos actos de Barack Obama como Presidente de USA fue indultar a la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 había filtrado información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán al portal Wikileaks.

Assange había previamente prometido aceptar la extradición si Manning era liberada, pero rápidamente se arrepintió sobre esa promesa.

En noviembre 2016, el fundador de Wikileaks fue interrogado por fiscales suecos en la embajda de Ecuador en Londres. El hartazgo de Ecuador con tener a Assange en su embajada, según reportes, se habría destapado por la interferencia de WikiLeaks en la elección estadounidense: Correa hubiese querido que ganara Hillary Clinton, y Assange fue uno de las cartas de triunfo de Donald Trump.

Tanto fue así, que los ecuatorianos le quitaron Internet a Assange. "La especulación sobre si Assange ya no era bienvenido empezó a crecer después de que la embajada le quitó el acceso al internet en octubre, poco antes de las elecciones en Estados Unidos. WikiLeaks publicó decenas de miles de correos electrónicos hackeados de personas dentro de la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata", escribió Kimiko de Freytas-Tamura, en el diario The New York Times.

"Queríamos dejar claro que la misión diplomática de Ecuador no estaba siendo usada para interferir en el proceso electoral estadounidense", dijo el canciller ecuatoriano Guillaume Long sobre la decisión de restringir el acceso a la web a Assange.

Long añadió que Assange, a quien vio por última vez en junio, vivía en “condiciones extremadamente difíciles” y en un espacio pequeño con poca luz natural, explica el NYT.

“Londres no es precisamente una ciudad muy luminosa y el invierno es largo”, dijo Long.

Las condiciones geopolíticas cambiaron

"Desde que el fundador de Wikileaks fue ofrecido asilo por el Presidente ecuatoriano en 2012, Assange ha mirado el mundo cambiar dramáticamente desde su minúscula habitación en la embajada del país en Londres", escribió Atossa Araxia Abrahamian en el portal Quartz.

En gran parte por el involucramiento de Wikileaks en la campaña estadounidense, aduce Abrahamian, la imagen pública de Assange sufrió de manera significativa.

"Entró en la embajada como un fugitivo y un supuesto acosador sexual,seguro, pero todavía era mucho más conocido como un defensor de la transparencia radical, la responsabilidad gubernamental, y los derechos humanos. Hoy es en gran parte visto como un troll mezquino y caprichoso, que ha sido desacreditado por muchos de los que una vez salieron a defenderlo", escribió Abrahamian.

"Los golpes a la reputación de Assange no solo lo han hecho quedar mal. Han bajado su valor como una herramienta política. Si una vez habilitó a Ecuador a despreciar al poder imperial estadounidense y propagandear su compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos, su presencia prolongada es hoy un recordatorio de la vacuidad de esa postura política -y cuán insostenible es en las condiciones geopolíticas actuales", escribió Quartz.

Es que cuando Assange fue otorgado asilo, el Presidente Correa tenía un alto apoyo popular y gozaba de los frutos del precio del petróleo alto. Ahora, el precio del petróleo ha caído y la popularidad de Correa ha bajado también, mientras la economía ecuatoriana empieza a flaquear, dice Quartz.

El país así, se ha vuelto mucho más interesado en comerciar con USA que en sostener su retórica anti-imperialista.

Assange ha dicho que está dispuesto a irse en mayo y cumplir su promesa de entregarse una vez que Chelsea Manning fuese indultada. Esta vez parece que tendrá pocas opciones más que cumplir con su palabra. Pero al periodismo libre no le hace bien un Assange en esas condiciones porque la verdad es que resulta insólita e injusta la persecución de USA a quien filtra información confidencial. Tan vergonzoso como llevar a prisión a un periodista que se niega a violentar su protección del off the record, u otras autoridades actitudes que arrancan en la Ley Patriot, luego de los atentados del 11/09/2001, cuando USA fue invadida por un terror que hasta modifica los valores, la identidad y el sueño americano.

assange-balcon2-620x349.jpg

Wikileaks y la elección próxima de Francia

El 17/02, a 2 días de la elección en Ecuador, Assange twitteó lo siguiente: "Aquí está el líder opositor de Ecuador (las elecciones son el domingo) diciendo que revocará mi asilo luego de que yo revelara la penetración de la CIA en la elección de Francia."

La elección a la que se refiere es a la del año 2012, pero el tema es candente debido a que estamos al borde de otra elección francesa: esta vez con la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, rankeando muy bien en las encuestas.

"Los críticos acusaron al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de haber allanado el camino de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, pero parece que aquellos detractores no podrán decir lo mismo sobre Marine Le Pen, del Frente Nacional (FN), candidata a menudo comparada con el jefe de estado de USA, que podría ser la próxima Presidente de Francia", escribió Zachary Volkert en el portal The Inquisitor.

Volkert explica que la batalla entre Le Pen, Macron y Fillon, podría sufrir un giro inesperado si Julian Assange y el equipo de Wikileaks decidiera revelar algo sobre alguno de los candidatos en el momento oportuno.

"Por su parte, Julian y el quipo de Wikileaks han excavado los propios archivos de la organización para destacar información que ya ha sido recolectada sobre Marine y sus 2 competidores más cercanos. Fillon lideró al grupo con 3.630 documentos, mientras que Le Pen fue mencionada 1.138 veces. Emmanuel Macron, en comparación, aparece 30 veces. Assange ha indicado que tiene información 'interesante' sobre Macron, aunque no quedó claro si toda la información ya ha sido publicada o lo será en el futuro", explica Volkert.

Los documentos ya publicados sobre Macron sugieren que él está, así como Le Pen y Fillon, abierto a negociar con Rusia sobre las sanciones, publicó Sputnik.

"Muchas figuras políticas prominentes en Europa también han sugerido que Rusia está intentando influenciar sus propias elecciones en favor de candidatos como Marine, que tienen una mirada mucho menos antagónica con respecto a la ex Unión Soviética. La retórica anti-inmigrante del Kremlin y su nacionalismo, a menudo criticados por Occidente, son centrales en la plataforma de Le Pen", explica Volkert.

Recordemos que Julian Assange ha sido repetidamente acusado de ser un peón de Putin durante las elecciones de USA, ya que los denunciantes de Wikileaks filtraron una cantidad mucho mayor de información embarazosa sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, que sobre el republicano Donald Trump, y esto no fue un detalle menor en la contienda de noviembre de 2016.

Assange, ¿en favor de alguien o contra de todos?

Pero en ocasiones, Assange se ha diferenciado de Trump.

Él recientemente lo llamó un "lobo con piel de lobo", durante una entrevista que le concedió al diario Página/12.

Además, consultado sobre el rol que cumplió el servicio de filtraciones en el triunfo de Trump, indicó: "Yo prefiero preguntar qué rol tuvo WikiLeaks en tirar abajo a Hillary Clinton y su red de Washington D.C."

Pero con todo el apoyo que significó para Trump que WikiLeaks filtrara los emails de Hillary que la perjudicaron mucho en las encuestas, hasta el momento el Presidente electo estadounidense no ha ofrecido a Assange, al menos públicamente, algo a cambio.

Por otro lado, con sus revelaciones, todo parece indicar que lo que Assange desea generar es más bien un caos generalizado que perjudique a todo el establishment político, antes que el apoyo a una postura ideológica en particular. Esto va de la mano con la descripción que han hecho de él colaboradores cercanos: que se trata de un megalómano que ama la fama más que a cualquier otra cosa y no le importa casi nada en el mundo más que él mismo.

"Daniel Domscheit-Berg, quien fue el N°2 de Assange en Wikileaks, afirma en un libro llamado 'Dentro de Wikileaks' que el australiano era 'tan paranoico, tan hambriento de poder, tan megalómano' que se creía 'un César'. El autor Andrew O’Hagan pasó muchos días y noches con Assange con el propósito fallido de colaborar en la escritura de su autobiografía autorizada. Lo describió después en un largo ensayo como 'un narcisista' que amaba 'la fama más que nada' y tenía poca conciencia de la vida individual de los demás", escribió John Carlin en el diario español El País.

El ídolo de Sean Penn y Lady Gaga

Sin dudas que haberse metido en semejante drama le ha traído al menos un beneficio a Assange: se ha convertido en el ídolo de un rango de celebrities que van de Lady Gaga a Sean Penn.

"Ninguna sorpresa que celebridades progresistas como Hugo Chávez, Michael Moore, Lady Gaga, Oliver Stone, Bianca Jagger, Noam Chomsky, Baltasar Garzón o Pablo Iglesias hicieran cola entonces para proclamar su admiración por Assange", escribió John Carlin en el diario El País, quien además cuestiona que dichas celebridades hayan hecho oídos sordos a las revelaciones que hicieron colaboradores de Assange con respecto a su personalidad.

En medio de tan delicada situación, en octubre 2016 la ex-Baywatch, Pamela Anderson, fue fotografiada llegando a la embajda de Ecuador para ofrecerle al fundador de Wikileaks lo que ella dijo que era un plato de comida vegana.

Consultada sobre si lo que mantenía con el fundador de Wikileaks era sólo una amistad, Anderson contestó a la revista Grazia que no podía responder si estaba o no en una relación con Julian. "Es algo muy difícil de hablar cuando estás bajo vigilancia", explicó Pamela.

Pero con Assange cada vez más entre la espada y la pared y Ecuador un poco cansado de dar asilo a tan controversial figura, gane quien gane en la 2da. vuelta ecuatoriana, es probable que la ex-Baywatch deberá en el futuro visitar a su amigo en algún otro lugar.

Consultado recientemente sobre el giro a la derecha de los Gobiernos de América Latina, Assange dijo en entrevista con Página/12: "Yo creo que es erróneo decir que hubo un giro a la derecha. El cambio consistió en la aparición de un movimiento de protesta surgido de la explosión de internet y las redes sociales. Eso favorece a la oposición porque el gobierno representa a la autoridad y la libertad de expresión corroe esa autoridad. Se hizo más fácil criticar a los gobiernos y los que estaban en el poder eran de izquierda. Pero ahora ese mismo movimiento de protesta está empezando a debilitar el gobierno de Macri".

"Wikileaks está por enfrentar desafíos serios"

Giro a la derecha, surgimiento de un movimiento anti-sistema o cambios en la coyuntura geopolítica; lo cierto es que el balotaje del 02/04 en Ecuador podría ser definitivo para Assange.

"Si Assange es echado de la embajada, será inmediatamente capturado y luego extraditado a Suecia. Desde ahí, es probable que Assange sería extraditado de nuevo -esta vez a Estados Unidos, a donde enfrentaría cargos por las filtraciones de Wikileaks", escribió Brian Johnson, de la revista Empty Lighthouse.

Lasso es sin dudas la mayor amenaza para Assange, pero eso no quiere decir que Moreno signifique un ticket a la seguridad tampoco.

Moreno "tampoco apoya totalmente a Assange. A pesar de que está dispuesto a continuar el acuerdo de asilo, espera que Assange deje de publicar secretos", explica Johnson.

Moreno dijo que una de las condiciones para mantener el asilo es esa: que Assange deje de publicar secretos de los países amigos de Ecuador (Estados Unidos es uno de ellos). Moreno ha sugerido que si Wikileaks no deja de publicar, el asilo será revocado. Teniendo en cuenta que Wikileaks debe ser algo como el aire que respira para vivir para Assange -que se atrevió a poner en riesgo toda la comodidad de su vida anterior por revelar secretos-, no se sabe cuánto podría aguantar sin publicar.

"Sin importar quien gane en el balotaje que viene, Wikileaks está por enfrentar serios desafíos en el futuro cercano. Sin Assange, no está claro si la organización podrá seguir publicando", escribió Johnson.

"Hay también muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, si Wikileaks continúa publicando sin la ayuda de Assange, ¿le permitirá Ecuador permanecer en la embajada? ¿Y está Assange dispuesto a dejar de estar involucrado en Wikileaks? Lo descubriremos en el futuro cercano."