Banda ancha y grilla de Cablevisión

Cablevisión ha realizado un reordenamiento en la guía de canales, liberando las señales del 2 al 6 y reubicando las señales en otro lugar de privilegio.

Si bien alguno de los canales modificados cuestionó la decisión técnica de Cablevisión, la posición de la empresa es muy sólida: ampliar el ancho de banda.

Hoy día es un concepto trascendente en el negocio de la multimedia digital.

En verdad, Cablevisión está realizando un movimiento que hace tiempo iniciaron los multi-system operators equivalentes en USA: liberar las posiciones iniciales de la grilla. En este caso fue para los canales de noticias.

"Nada que ver", se respondió ante la pregunta si fue una disposición arbitraria y mucho menos unidireccionada sobre alguna señal puntual, sino de un proceso integral que afecta a la mayoría de los canales de la grilla.

Ante las críticas de, por ejemplo, Grupo Indalo Media (C5N), el argumento consiste en que el cambio puede provocarle un beneficio al quedar mejor ubicado con respecto a los canales de aire.



En tanto, Cablevisión ratificó un plan de inversión por US$ 2.800 millones para participar/acelerar la convergencia.

2 proyectos buscan explicar su estrategia:

* La compra de Nextel y de bandas de frecuencias para dar servicios 4G, una inversión de US$ 320 millones. La empresa invertirá otros US$ 500 millones para construir desde 0 una red de cobertura para telefonía y datos móviles. En total, US$ 820 millones para ofrecer cuádruple play a partir del 2do. semestre de 2018, aunque las telefónicas podrán hacerlo desde enero 2018.

* Flow, la plataforma que permite ver todos los canales en vivo y contenidos “on demand” en cualquier lugar y dispositivo, y que es única en Latinoamérica. El desarrollo de la plataforma implica una inversión de US$ 90 millones, en 2 modalidades, APP y Box, ahora también en las ciudades de Córdoba, Rosario, Santa Fé, Paraná y Mar del Plata.