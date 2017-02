El atraso progresista

por RAÚL ACOSTA

Se intenta exponer el desorden del pensamiento, acaso su angustia, al entender el envilecimiento de los actores políticos de primer orden (el periodismo es un actor político de segundo orden) y su escasa posibilidad de solidificarse, ofertar una salida mas altruista, generosa y superadora. El “donde estamos y donde vamos” expuestos como un menú tan desordenado como el porvenir, donde cabe todo, toda la esperanza y el total desconsuelo.



“Bipartidismo: nombre masculino: Sistema basado en la existencia de dos grandes partidos políticos que son los únicos con posibilidades reales de ocupar el poder”. Eso dice la sabihonda “Wikipedia”



Cada tanto hay que volver al tema de los partidos políticos y su posicionamiento con respecto a la gestión, esto es al poder formal y la administración de las cosas públicas.



Los partidos políticos, aquellos de la fragua militante, han desaparecido. Ni siquiera cáscaras o sellos. Poco. Apenas recipientes para cobrar dineros de elecciones. Una sorda pelea, miserable, envuelve a tesoreros y apoderados que aprovechan una ley mas corrupta que quienes se aprovechan de ella. Entre las lacras de un juego tramposo está ése pago de los dineros partidarios, según votos obtenidos, que suma al atraso que los une en la mentira y el fraude: La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos no se actualiza. Nadie juega fuera de ése plato, nadie quiere la transparencia legal. “Carrió, holaaaa, Carrió, ey, Carrió, holaaa ¿hay alguien en casa?” Mensaje para campeones del republicanismo, neologismo intenso y efímero.



El siglo XXI trajo lo suyo. Conocimiento absoluto de todas las entretelas y pasillos del poder formal. Reacomodamiento al nuevo sistema de trabajo. Todo está en superficie. Un doble clic y chau.



El nuevo sistema de trabajo, la repartija mundial pone en peligro otro feudo: el gremialismo del siglo IXX, furor en el Siglo XX y en este siglo una absurda biblia trucha sobre la defensa de derechos gremiales en la que rezan todos, los corruptos y los que luchan por ser corruptos.



Sólo superado ( el vicio y la trampa gremial) por una sociedad de empresarios servidores del estado y de los dineros que del estado emanan. Uff,



El poder formal, los partidos políticos y su extensión, los frentes como herramienta electoral (UTE) han devenido, en el siglo XXI, en formidables armas sectoriales. Ejemplos. En Argentina un grupo familiar (los K) entraron con 6 pesos y se fueron con 600. Imposible ocultar el enriquecimiento ilícito. No hay tranquera que no se salte. Otro grupo familiar (los M) creyó en la impunidad de las sociedades anónimas, las bancas off shore y los juicios al Estado.



Gremios, Capitales y Estado, en una sociedad que propenda al bienestar, tienen roles específicos. No es nuestro caso.



Una monarquía atenuada de plebeyos revanchistas y una clase alta indolente y desprejuiciada están con los calzones al aire solo por la velocidad de la información y su viralización. La justicia, los códigos, las leyes que habilitan o castigan están tan atrasadas que toda condena legal llega con lejanía. Es la información mediática, y el juicio veloz que la acompaña, el verdadero tribunal de comportamientos.



Una pregunta equívoca y desesperada del conocido pensador y columnista Katz es interesante:” a quien sirve, a quien responde el PRO Cambiemos” Es imposible la respuesta, gobierna el numérico de una lista designada por la UTE que, como tal, no asume responsabilidades partidarias, solo electorales. Es diferente. Si se quiere trágico. Realmente trágico.



El Siglo XXI al traer lo suyo, la actualización absoluta, el tiempo real de las violaciones como de los afanos, las coimas y las venganzas, también puso en presente continuo la acción política, el acto.



Hoy nadie puede silenciarse. El mutismo, el bajo perfil, el sótano y la lejanía no alcanzan. Es necesaria la presencia. Si el presente es de información el actor político debe informar. No se dice gestionar, se insiste: informar.



Volvamos a la señora Wiki: “Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos, da origen a los modelos de pensamiento humano”.



Informar, que no es actuar sino decir que se actúa, actuó o actuará (todos los tiempos en uno, todos los verbos en uno: informar) resuelve el presente de los actores.



Los actores políticos deben, por lo demás, ejecutar un punto: atrasar o adelantar la realidad. Se congelan y acompañan a las sociedades o las aceleran.

Entremos en el progresismo. Otra vez wikipedia: “nombre masculino. 1- Ideología y doctrina que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el político / social. 2- Movimiento político que defiende esta ideología."



Finalmente: “Doctrina política y social que defiende las ideas avanzadas. Adhesión a prácticas o principios ligados inicialmente al liberalismo, y, actualmente, a tendencias socializadoras,o, al menos, innovadoras en algún aspecto de la vida social”.



Nadie puede quitar del progresismo un concepto que lo resuelve y resalta: pone en movimiento a la sociedad, la confronta. El progresismo puede hasta ser inercial, pero siempre es movimiento.



Ni siquiera es vanguardia, pero no hay progresismo sin movimiento, desarrollo, crecimiento, confrontación.



El progresismo es un lenguaje y una vitalidad social. No está incluido en un partido político sino en una tendencia social. Al avance, no al retroceso.



Hay actores políticos que representan este movimiento, lo interpretan y lo asumen. Otros que adhieren parcialmente.



Argentina cambió su bipartidismo por un bifrentismo. Resulta difícil ensamblar las partes. La pregunta es sencilla: ¿quien representa al movimiento positivo, al progresismo?



Los grupos que sostienen el quietismo, en todo caso la reconstrucción de esquemas desvencijados, pueden reparar desde hospitales hasta leyes, acaso conceptos degradados, pero no pueden resolver el porvenir sino por medio de un sofisma: no hay porvenir con /en sociedades en disolución. Una equivocación que multiplica los yerros.



Argentina es una sociedad en disolución permanente. Permanentemente. Una entropía arrabalera. El porvenir es una constante. Solo el progresismo entiende que es un mutante que debe adaptarse. Vamos perdiendo fuerzas y ganas.



Dónde está el progresismo en Argentina en el Siglo XXI.



El gobierno de centro derecha que asumió el 10/ 12 / 15 se refugia en la necesidad de reparaciones y reconstrucciones de estructuras pero, ay, no en su evolución. No está en su genética, mucho menos en su imaginario.



De hecho los números y su lógica (pobreza, PBI, balanza de pagos, Obra Pública realizada, inserción en el comercio mundial) confirman que la monarquía atenuada no fue progresista.



El atraso progresista lleva a una pregunta que no tiene respuesta inmediata. ¿Desapareció como oferta social el progresismo? ¿Sólo queda involucionar y resignarse?



Los dos grandes frentes no son progresistas y debe inferirse que, por los hechos no las palabras (res non verba) el porvenir no lo contiene. Atraso o muerte final. La historia continúa.