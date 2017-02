El PRO habla de CFK para obviar lo incierto de octubre

El diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador) se marchó a Israel, convencido de que es mejor tomar distancia de los acontecimientos, que lucen confusos. Antes, él arremetió contra el gobierno por los reiterados cortes de luz que aún dejan sin suministro a más de 35.000 usuarios, luego de dejar a oscuras a más de 300.000 usuarios en el Gran Buenos Aires sin suministro.

“La gente está desilusionada ante los constantes cortes de luz y un gobierno nacional que aumenta sistemáticamente las tarifas y no realiza las inversiones necesarias para que esto no ocurra. Exigimos al gobierno que se haga cargo de la situación que es su responsabilidad y vamos a impulsar todas las acciones que sean necesarias en favor de los usuarios damnificados", apuntó Massa.

“Vamos a proponer que ninguna tarifa de servicio público pueda subir por encima de los salarios. La racionabilidad que exige la Corte es que el aumento del servicio debe ser proporcional al salario y para eso existe el coeficiente de variación salarial. A través de Defensa al Consumidor vamos a proponer comisiones investigadoras para que se revisen las inversiones realizadas por las empresas que prestan el servicio y vigilar la aplicación del coeficiente de variación salarial para que las tarifas no puedan subir por encima de lo que suben los salarios”, prometió. Y se ausentó unos días.

En tanto, aquí quedaron algunas conclusiones:

1. No habrá cambios en el gabinete, dice Marcos Peña. Lo explica Ricardo Kirschbaum en el diario Clarín:

"(...) Las últimas votaciones en Diputados han dejado patente la minoría oficialista, fenómeno que no se modificará aún si triunfa en las legislativas. Esa condición -y otras, de mala praxis- es esgrimida como explicación para las idas y vueltas del Gobierno, a quien le han corrido los límites de la cancha varias veces.

El “optimismo estratégico” que se recoge en la Casa Rosada tiene, paradójicamente, el mismo origen que el kirchnerismo rabioso agita con mucho deseo y escasa certeza: la vuelta de Cristina. Esa táctica electoral, tan argentina, elimina matices e intenta recrear un escenario excluyente para una tercera fuerza (Sergio Massa).

Otra vez las encuestas: el traspié del Correo le costó una caída de imágen a Macri pero quienes las estudian no le asignan la importancia que hace entusiasmar a la oposición. Las malas noticias para el Gobierno se han acumulado (marcha de la CGT, paro docente, tensión por las paritarias, aumento de tarifas y acusaciones de inacción por los piquetes) pero las perspectivas electorales, aseguran, siguen siendo favorables al oficialismo: Durán Barbas en estado puro.

En ese optimismo blindado cualquier perspectiva de cambios en el gabinete es descartada - y menos en la troika más poderosa- al igual que el reclamo del radicalismo de transformar la actual coalición electoral en una coalición política, viejo anhelo de Ernesto Sánz."



2. Comienza la campaña proselitista de Cambiemos, con María Eugenia Vidal mucho mejor que Mauricio Macri. Lo fundamenta Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:

"El intendente lo pensó unos segundos, elaboró mentalmente la respuesta y definió con tono sincero: “La elección en la Provincia está planteada en tercios y nosotros no estamos encabezando”. La frase, deslizada fuera de micrófono, fue acuñada por un jefe comunal bonaerense de Cambiemos, en las vísperas del comienzo efectivo de la carrera electoral.

La señal de largada se dará, en los hechos, el próximo miércoles. Ese día, el presidente Macri –cuya imagen positiva está debajo del 40% en el distrito del intendente citado- abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa. Y buscará dejar allí un mensaje político que podría sentar las bases del discurso de la campaña electoral del oficialismo.

El Presidente hará menos alusiones a la “herencia recibida” del kirchnerismo. Esa es una etapa que la mesa chica del PRO considera superada, puesto que el Gobierno correría el riesgo de que los argentinos piensen que apela a las excusas para justificar la ausencia de buenas noticias en la economía. Pero eso no significa que haya desistido de librar algunas batallas de relevancia.

La más evidente tiene lugar en la Provincia, donde se galvaniza el conflicto docente. De hecho, la pulseada que protagonizan la gobernadora Vidal y los gremios no obedece sólo a la dinámica de una negociación, sino al doble objetivo del macrismo de fijar las reglas de juego de las paritarias de 2017 y de ponerse en la vereda de enfrente de gremialistas a los que considera desprestigiados. La Gobernadora sigue actuando con la autoridad que le da el 60 por ciento de imagen positiva. (...)".



3. La polarización con Cristina Fernández, no le asegura el triunfo a Mauricio Macri. Es la conclusión de leer a Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación:

"A Mauricio Macri siempre le queda el peronismo cristinista para sortear contratiempos y errores. El Presidente promueve el contraste con Cristina Kirchner; ella lo hace visible. Ese duelo eterno, del que Macri sale siempre con algún trofeo, le sirve al mandatario para mostrarse en el exterior y, sobre todo, ante los argentinos. El mundo en el que vivía Cristina es un cristal destruido. Ninguna política suya queda en pie, ni la económica ni la internacional. Los gobiernos extranjeros que la aislaron reciben ahora a Macri como a un héroe latinoamericano. Ella pasó de ser la presidenta del poder y las desmesuras kirchneristas a una perseguida por la Justicia. La esperan muchos años de ingratas excursiones por los tribunales y, seguramente, de varias condenas por corrupción. Decidió profesarle el odio político y personal a Macri, a quien culpa, encerrada y furiosa en Santa Cruz, de todos sus males.

Cristina estuvo detrás de muchas de las cosas desopilantes que hizo el peronismo mientras Macri realizaba una visita de Estado a España. La más extraña de todas fue un pedido de juicio político al Presidente hecho por un grupo de diputados kirchneristas o cercanos al kirchnerismo. El dato hubiera pasado como una insensata anécdota más del cristinismo si entre los firmantes no hubiera estado José Luis Gioja, titular del PJ. (...)

(...) ¿Saca ventaja Macri de los espasmos cristinistas? Sí. Siempre gana en una confrontación con Cristina. Pero la presencia de ésta también lo desafía al triunfo electoral en octubre; Cristina y su peronismo ahuyentan la inversión. Los inversores, nacionales o extranjeros, quieren ver una victoria electoral de Macri para constatar que el Presidente no es sólo un breve paréntesis entre dos populismos. ¿Se lo dijeron en Madrid? No. Habrá anuncios de inversiones, pero lluvia o chubascos de dólares sólo ocurrirán después de octubre, si la sociedad argentina homologa la existencia de otra historia."



4. Si Macri no gana en octubre, se le va a complicar muchísimo todo. Y el Correogate no deviene en abstracto, aunque lo diga Morales Solá. Lo explica Nelson Castro en el bisemanario Diario Perfil:

"El trío que forman Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui constituye una barrera inexpugnable que complica la comunicación con Mauricio”, reconoce con expresión de fastidio un dirigente que pertenece a la génesis del PRO, y agrega: “Recién después del sacudón producido por el asunto del Correo, lo observé (a Macri) con actitud de escucharnos a todos”. El Correogate le ha pegado duro al Gobierno. Más allá de las explicaciones hasta aquí dadas, una encuesta que maneja el entorno del Presidente le muestra una caída de su imagen que rondaría los nueve puntos junto a un efecto colateral que agrava la preocupación: también la imagen de María Eugenia Vidal se ve perjudicada por el affaire.

Por eso, el lunes pasado, antes de partir hacia España, Macri se reunió con una mesa chica para realizar un análisis político del nuevo escenario que ha generado el escándalo del Correo, que se vio aun peor por el caso de Avianca, la low cost que comenzará a operar en el mercado aerocomercial argentino, en el que aparece involucrado otra vez Franco Macri. (...) Como ocurre en todo gobierno, a éste también lo atraviesan las inevitables alternativas de las internas. La puja de egos de la actual administración es mucha. Como lo describe el testimonio con que abre esta columna, el trío Peña-Quintana-Lopetegui genera la tirria y el enojo de la mayoría de los miembros del gabinete. “Les falta calle y, encima, son soberbios”, se quejaba días pasados un encumbrado ministro. Quienes han hablado con el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, le han escuchado adjudicar el innecesario conflicto con la Asociación Bancaria a la miopía de Gustavo Lopetegui.

El viaje a Madrid puso a Macri frente a una realidad compleja: relanzó la relación bilateral severamente dañada durante los doce años del kirchnerato y cosechó la aprobación de la crema empresarial española. Sin embargo, no hubo ninguna concreción significativa ni atisbo de que la vaya a haber en el futuro inmediato. La razón es muy simple: la incertidumbre política. El de Macri es un gobierno débil desde el punto de vista de su poder institucional. Es el primero que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, no domina ninguna de las dos cámaras del Congreso y que enfrenta la necesidad de asegurar una perspectiva de permanencia en el poder para concretar los cambios estructurales a los que aspira. Para eso debería contar con una cuota de poder mayor –no para imponer sino para negociar acuerdos con las fuerzas de la oposición– sobre los planes que tiene para la Argentina después de doce años de un gobierno populista. Esta incertidumbre política es la que está frenando las inversiones que requiere el país para reactivar una economía que no termina de arrancar. Para el oficialismo, las elecciones legislativas de octubre venidero serán claves. Si no gana, la gobernabilidad de sus dos últimos años de gestión será muy difícil. (...)".