Confuso episodio: ¿Qué le pasó a Milagro Sala en la cárcel?

¿Qué pasó con la dirigente piquetera Milagro Sala? Según se supo se vivió un confuso episodio en la cárcel de Mujeres de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy. La dirigente piquetera se autoflageló con una tijera luego de enterarse que tendría que presentarse en la fiscalía a notificarse sobre tres nuevas imputaciones en su contra.

Según confirmó su abogado, Luis Paz, Sala sufrió una crisis nerviosa antes de dirigirse a los Tribunales. "Milagro con una tijera intentó lastimarse, un hecho que denota una gravedad tremenda dentro del Servicio Penitenciario", precisó el representante legal de Sala al canal de noticias A24.

En tanto el vocero de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, descartó que el incidente -como indicaban algunas versiones- se haya tratado de "el ataque de otra interna" o "un intento de suicidio". "La psicóloga de ella mandó un informe diciendo que Milagro no estaba en condiciones de ir a notificarse de estas causas en el marco de la crisis que tenía", explicó Garfagnini, y amplió en declaraciones al canal C5N: "en este marco Milagro intentó clavarse una tijera en el abdomen, cosa que las internas que están con ella no permitieron". Desmentimos que Milagro Sala haya sido apuñalada por otra interna, tal como está circulando. Según la versión de Garfagnini, este "no habría sido un intento de suicidio, fue un intento de agredirse", víctima de la "persecución constante de parte del gobierno de Gerardo Morales".

Las tres nuevas imputaciones en contra de Sala son por "inducción a cometer delitos", "inducción a cometer delitos de amenazas" e "inducción a cometer delito de amenazas agravadas".