El New York Times desafía en los Oscars a Donald Trump con un aviso

Desde que es Presidente, Donald Trump tiene una cruzada propia en contra del periodismo. Durante semanas tuiteó en contra de CNN y The Washington Post con el socarrón término de "Fake News". Días atrás prohibió a varios medios participar en una conferencia de prensa.

Ahora, el mandatario perdió los estribos contra The New York Times por un aviso del diario en el que se hace foco en la libertad de prensa. Trump llamó "fracasado" al diario como respuesta al anuncio que el periódico divulgó durante la entrega de los Oscar este domingo 26/02, un aviso publicitario institucional con críticas sugeridas al mandatario.

"Por primera vez el fracasado The New York Times publicará un aviso (uno malo) para salvar su decaída reputación. Traten de informar con exactitud y de forma equitativa", advirtió en forma amenazante. La publicidad se titula "La verdad es dura".

En el video que trascendió aparece la pantalla en blanco con frases escritas en negro y audios de diferentes momentos de funcionarios republicanos ligados a Trump que cuestionaron al periodismo. El spot termina con cuatro frases contundentes contra el actual gobierno. "La verdad es dura", "La verdad es difícil de encontrar", "La verdad es difícil de saber" y "La verdad es más importante ahora que nunca".

El mandatario anunció que no irá a la cena de los periodistas acreditados en la Casa Blanca, programada para el 29/04, lo que significará la ruptura de una larga tradición que cumplieron puntualmente sus antecesores. "No hay ninguna razón para que él vaya, a sentarse y fingir que será otro sábado por la noche; sería ingenuo pensar que que podemos ir todos a una sala por un par de horas y pretender que no hay esta tensión", afirmó Sarah Huckabee Sanders, una vocera de la Casa Blanca.

El magnate republicano no tiene ningún interés en ser amable con los periodistas que preguntan. Esto lo demostró el día en el que como mandatario dio su primera conferencia de prensa. No solo fue agresivo a la hora de responder diferentes requisitorias, sino que directamente no dejó preguntar a un periodista de la CNN. "Usted no, usted no, su medio es terrible. No sea maleducado, no le daré la palabra", le dijo