De Darín a Dujovne, entre el INdEC y las anchoas en el desierto

Mauricio Macri fue recibido de su periplo por España por una sofocante ola de calor en el país que preside, dificil de mitigar aún para los equipos de aire acondicionado y los ventiladores, entre clásicos cortes de luz en áreas urbanas y suburbanas populares. Complicado sostener la fragilidad del sistema eléctrico en picos sostenidos de demanda.

Se fue el mandatario con su familia a Chapadmalal a terminar el fin de semana largo de los carnavales, pero dejó la inquietud a la guardia del gabinete que quedaba en Ciudad de Buenos Aires sobre la oportunidad de aplicar desde el miércoles 01/03 el 2do. capítulo del tarifazo eléctrico desdoblado que había anunciado el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como contribución a la causa de disminuir subsidios al consumo que permitan aliviar el déficit fiscal.

No podía ser más inoportuno el contexto para facturar por 2do mes consecutivo con aumentos que completan el 61% al 30% de los usuarios metropolitanos que registran el menor consumo, el 77% al 40% de los que gastan entre 150 kWh y 300 kWh al mes, el 90% al 25% de los que están desde esa marca hasta 600 kWh por mes y el 148% para el 5% al que le figura hasta 1.500 kWh mensuales en la boleta.

Las marcas meteorológicas no dan tregua ni de día ni de noche, en una semana en la que ni siquiera las lluvias hicieron retroceder el sofocante calor, con lo que miles de usuarios continúan sufriendo los cortes de luz, ante la falta de respuesta de las empresas distribuidoras del servicio y de las propias autoridades. Muchos afectados expresaron su malestar en las redes sociales.

Hubo apagones en Quilmes, donde más de 150 mil usuarios estuvieron sin luz, mientras vecinos de barrios como Boedo y Villa Crespo llevaron su protesta a las calles.

Reportes realizados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) durante un pico de corte indican que hubo 350.883 hogares sin servicio eléctrico, 337.788 de Edesur y 13.095 de Edenor.

Con los aires acondicionados funcionando a full y sin interrupción se celebraron reuniones en influyentes despachos para evaluar si no sería oportuno guardar el bis de los incrementos para cuando el Servicio Meteorológico Nacional dé mejores noticias y se vaya normalizando el suministro.

Pesa la experiencia del año pasado, cuando en plena euforia de los Ceos del gobierno por ajustar la economía se despachaban facturas de gas con siderales aumentos, fue que la coincidencia con las bajas marcas térmicas las convirtió en una bomba social que le explotó en la mano al equipo de la Casa Rosada y obligó a mandar todo para atrás.

Pero también el replanteo va en dirección de lo que recomienda el gurú presidencial, Jaime Durán Barba, cuando dice que la política se comunica mejor "con sensaciones, no palabras" y que, respetando esas técnicas, el macrismo no perdió una elección en 12 años.

Sentencias que nunca se cumplen

No tomó nota aún de una elemental premisa como ésa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien en sus últimas declaraciones al programa Comunidad de Negocios, por LN +, del diario La Nación, sentenció: "En la Argentina la recesión ha terminado".

Trajo reminiscencias de la temeraria afirmación que desde el exMinisterio de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, lanzara en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción 4 meses antes: reiteró lo que decía desde agosto, que ya se veían brotes verdes y que en el 3er. trimestre "la economía dejó de caer". Un par de meses después, el Presidente le daba las gracias por los patrióticos servicios prestados.

Su reemplazante ahora sostiene que en el 4to. trimestre de 2016 "la economía se expandió" respecto del precedente y que fue el 1ro. con crecimiento "después de 4 de contracción".

Paradojas del elenco macrista: ayer Prat Gay se basaba en números optimizados para insistir en llamar a empresarios y sindicatos a un diálogo por "la producción y el empleo", mientras hoy Dujovne aprovecha las estadísticas actualizadas para opinar que la conflictividad de marzo tendrá más que ver con que hay "sectores que quieren que le vaya mal al país" y actúan en un año electoral que con la realidad económica.

Promete logros del programa fiscal, pero en los próximos 3 años... "Al ex ministro Prat-Gay le tocó resolver cuestiones muy urgentes, como el cepo cambiario, el default, comenzar el reordenamiento y funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Creo que lo hizo de una manera muy profesional y que facilitó claramente mi tarea", justificó a su antecesor.

Vale la reflexión de quien hace casi un año le había puesto "un voto de confianza" al gobierno de Cambiemos, Ricardo Darín, al señalar que le preocupa "la sensación" que tiene "de que hay mucha gente que la está pasando mal, que está sumergida en una situación desastrosa, sin trabajo", afirmó en una entrevista con el programa De Caño Vale Doble, de Radio 10. Y explica un "cambio" de postura al que muchos de los votantes de Mauricio Macri en el balotaje podrían suscribir: que obedece a que entre el momento en que pidió tiempo para juzgar al macrismo y la actualidad "no habían ocurrido tantas inundaciones ni los aludes de Jujuy" y "esto es capa sobre capa, acumulaciones".

Sin ser politólogo ni nada que se le parezca, el protagonista de "Nieve Negra" profundizó el llamado de atención sobre las sensaciones que, desde otra perspectiva, había planteado Durán Barba, aunque referido a la comunicación: "Cuando uno empieza a percibir que las cosas están bien orientadas, te empezás a calmar, y si no, no. Y yo la verdad que no me siento muy calmo en ese sentido. Me parece que hacen faltan muchas cosas".

Hasta el conflicto de sensaciones encontradas que en este momento divide a la sociedad del gobierno se manifestó en los índices de precios.

Que un 30% del electorado bonaerense apoya a Macri y Vidal "pase lo que pase". Que otro 30% está en contra "aunque pavimentemos la provincia de oro". La clave, señaló, pasa por el 40% que está en el medio. "Este 40% es consciente de algo real: la situación no ha cambiando de manera drástica, no viven mucho mejor que hace un año. Eso es real. Lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Todavía no ha cambiado el país y la gente se da cuenta", cerró.

Después de eso, entre 2018 y 2021 habrá ajustes semestrales por eficiencia (de acuerdo a la reducción de consumo) y para equiparar la inflación de cada período. Según el ex CEO de Shell, los incrementos vinculados con la generación de energía eléctrica se analizarán oportunamente, en relación a los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y el fuel oil, entre otros.

Manejo de tiempos

¿No será extemporáneo que el ministro Aranguren ratifique que se seguirán contemplando premios al ahorro energético? (Aquellos usuarios que puedan reducir su consumo (los incluidos en las categorías más altas tienen mayor margen para hacerlo) en 10% a 20% en comparación con el mismo período de 2015 verán el mismo porcentaje de bonificación en sus facturas, cuando el calor agobia y el suministro no da abasto).

¿O que el titular de la cartera de Energía haga en este contexto los deberes de trazar un sendero gradual de reducción de subsidios hasta 2019? ¿A quién le importa en una emergencia que, en 2016, el 70% del precio de las facturas eléctricas de usuarios residenciales (sin contar a los incluidos en la tarifa social) estaba subsidiado por el Estado Nacional y este año esa cifra llegará al 53%?

Dujovne, feliz, para florearse en audiencias complacientes, como sus amigos en el diario La Nación, que lo aplaudirá cuando anuncian que “para los Grandes Usuarios de un Distribuidor (GUDI), el subsidio cubría el 28% de la boleta en 2016, será del 19% en 2017 y del 10% el año que viene. En 2019, los GUDI asumirán el total de la factura”, pero así no revierte la sensación instalada en la calle de que se la está pasando mal. Desde María Estela Martínez de Perón a la fecha siempre es malo cuando se habla de microclimas.

Aranguren, Dujovne y hasta el propio mandatario ponen el acento en que la prioridad es acabar con la inflación y descartaron que estos aumentos compliquen el cumplimiento de la meta oficial fijada por el Banco Central entre un 12% y un 17%, ya que ayudan a achicar el déficit fiscal, causante de la emisión monetaria, planteado en 4,2% para este año, según el Presupuesto.

El objetivo oficial de “pizarrón” sería que, a partir de mayo, el índice de precios se estabilice por debajo del 1% y así se cierre la meta establecida hacia fin de año.

Fuera de la teoría, el inesperado efecto del escándalo del correo que salpicó la investidura presidencial terminó de poner en duda la transparencia que pregonaba Macri como virtud en contraposición a la catarata de acusaciones que recibió su antecesora CFK cuando dejó el sillón de Rivadavia.

Ahora resulta que hasta el economista Jorge Todesca, de cuya honestidad nadie dudó cuando se hizo cargo del manoseado INdEC para normalizarlo, quedó también bajo la lupa porque el índice de precios de enero dio 1,3%.

Los colegas de los estudios económicos ya le advirtieron que si febrero da menos del 2%, saldrán con los tapones de punta. La encuesta del banco Central hasta la semana pasada proyectaba 2,2% y en alza, lo que fue tan creíble para la autoridad monetaria que situó la tasa de interés en línea con esa perspectiva.