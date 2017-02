¿Por qué no se puede leer el libro sobre Lorenzetti?

Natalia Aguiar, autora del libro “El Señor de la Corte, la historia de Ricardo Lorenzetti" denunció que su libro publicado sobre el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue retirado de las librerías de todo el país, e incluso no es posible comprarlo por Internet.

Aguiar se expresó a través de las redes sociales para difundir este hecho, del cual responsabiliza al propio Lorenzetti: "La venta del libro El señor de la Corte (pese a la demanda) fue suspendida en las librerías de todo el país. Censura....una vez más?", se preguntó la periodista.

"¿Qué razones tendría Lorenzetti para frenar una investigación periodística? La respuesta las dan las páginas del libro que nadie puede comprar y compromete al presidente de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti... por lo menos, a dar explicaciones ante el Senado de la Nación. Sin prensa libre no hay democracia. Inquietante", advirtió.

En el diario ABC, de Madrid (España), se publicó una nota con el título "Escándalo en Argentina por la retirada de un libro sobre el presidente del Supremo", y con la firma de Carmen de Carlos se afirma:

"(...) Periodista especializada en asuntos judiciales durante doce años y abogado, Aguiar denunció mientras trabajaba en su investigación, «amenazas, hackeos de mi ordenador y pinchazos en mi celular. La extorsión se hizo extensiva a mi familia con un único objetivo, que el libro no saliera», detalla. Al hacerlo, recuerda un episodio similar -también recogido en «El señor de la Corte»- al que parecería estar viviendo. «En el año 2010 el por entonces periodista y hoy diputado por el Frente Social y Popular Carlos del Frade escribió otro libro sobre Lorenzetti, donde denunciaba cómo, por medios no santos, se había ido haciendo con el control del sistema de salud de Rafaela y las zonas aledañas a esta próspera ciudad de provincia de Santa fe (con Buenos Aires y Córdoba las más importantes de Argentina). El libro de Frade, editado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos (Asmedica), fue «secuestrado y hasta hoy no pudo venderse en ningún lado. ¿Quién crees que se quedó con la edición y está detrás de esa maniobra?», pregunta irónica.

Natalia Aguiar, de 40 años, resistió «el acoso y la extorsión», pero «el jueves, cuando, por fin, vi el libro en las librerías me quedé tranquila. Lo que nunca imaginé fue que el viernes la misma editorial (ABC intentó, con insistencia pero sin éxito, una declaración de la misma), en una decisión insólita, ordenaría su retirada con una excusa que, por ahora, no se sostiene porque los ejemplares vistos están en perfecto estado». Un detalle, también extraño, le decía que había que estar alerta, «el prólogo del libro (realizado por esta periodista) desapareció de la edición. Según la editorial, se debió a un error. «¿Conoces a alguna editorial que se le olvide imprimir el prólogo? Yo, no», añade. Para alimentar más sus sospechas, «el 16 de marzo estaba previsto el lanzamiento oficial pero… también se ha suspendido».

«El señor de la Corte» es una investigación a fondo documentada con archivos y testimonios, también es la disección profesional de Ricardo Lorenzetti, el máximo responsable de una justicia que Argentina mira con recelo. A lo largo de más de 400 páginas se da cuenta de contratos de sistemas informáticos que colapsan, de intentos de asalto tecnológico a los procesos electorales o del destino opaco de más de once mil millones de pesos (más de seiscientos millones de euros). La biografía, explica su autora, refleja el lado «brillante, gris y más oscuro de un hombre -entrevistado en el libro- con infinitas ambiciones de poder que, quizás, piense que los fondos públicos, como hizo Néstor Kirchner con los de la provincia de Santa Cruz, son suyos», observa. (...)".