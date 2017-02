Diario regional repone la cabeza pero sigue sin cerebro

Al final el diario Río Negro vuelve a tener un presidente sentado a la cabecera de la mesa del directorio y el gobernador de la provincia mucho tuvo que ver en que se haya terminado la insólita acefalía que provocó la crisis en la familia propietaria, descendiente del fundador, en 1912, Fernando Rajneri.

Asumió uno de los accionistas por la tercera generación, Ricardo Gamba, en el lugar que quedara vacante con la renuncia de su primo, Norberto Tilito”Rajneri, que detonó una represalia que tomara el mandatario provincial, Alberto Weretilneck, por notas críticas a su gestión provenientes de un ala de la redacción que fuera desplazada en oportunidad del trasvasamiento generacional forzado por el que apartaron al tío Julio, indudable factor de crecimiento que tuvo el matutino que lo convirtió en el Nº1 de la Patagonia.

La extraña particularidad del cambio último en la conducción de la Editorial Río Negro SA, empresa que edita el diario “Río Negro” en las provincias de Río Negro y Neuquén, fue que “Tilito” presentó su dimisión cuando la gobernación actuó sobre un emprendimiento educativo-artístico montado en General Roca por iniciativa de su extinto padre rebajándole los subsidios, en clara réplica por dos notas aparecidas en el diario que lo pusieron furioso, una sobre las secuelas de un caso de violación que compromete a un funcionario, y otra que critica a su administración por haber aumentado el gasto público con la incorporación de personal.

Hubieran sido dos artículos que por urticantes que fueran no daban para provocar semejante cisma, que por el lado oficial lo dejara expuesto a avasallar la libertad de prensa con represalias y, del lado editorial, forzara la renuncia del número uno de la empresa.

Peor aún resultó que el gobernador hubiera deducido que había sido víctima de un ataque tipo comando perpetrado por periodistas que siguen en la redacción pero fuera de control ante un vacío en la conducción, que para colmo se quedó sin director por el despido del ex Clarín, Daniel Juri, quien había sido contratado hacía un año y se achacaban poca dedicación presencial al cargo. ¿O alguien se lo chusmeó?

Una de las mayores falencias que se le atribuyen al diario Río Negro desde que su histórico conductor se recluyó en su chacra, más interesado en los negocios frutícolas que en la línea editorial, la que había confiado a sus esbirros, fue que quedara desguarnecida la línea de contacto institucional que siempre existe entre los poderes, en este caso, el político con el mediático, las que permiten sobrellevar relaciones cotidianas que por definición son tensas porque los intereses son encontrados en uno y otro lado del mostrador.

En el caso de Neuquén, provincia que representa el core business del diario Río Negro, la agencia funciona como cabecera del trato institucional, gracias a la labor que ejercieron sus respectivos directores en décadas, como Jorge Tuti Gadano y su sucesor, el Vasco Héctor Mauriño, que ya alejado del puesto, saca su propia página VaConFirma.

Clavijas familiares

Lo cierto es que el apriete de Weretilneck se consumó por el lado de un subsidio que no le atañía directamente al diario, sino al presidente del directorio, y que esa supuesta prebenda disparaba suspicacias sobre presuntas contrapartes en la línea editorial, que eran saboteadas por periodistas outsiders que le siguen respondiendo al depuesto líder del crecimiento exponencial de la empresa, aunque esté en el “exilio”, Julio Rajneri.

De hecho, el medio que hace un seguimiento detallado del incidente con el gobierno rionegrino se llama Confluencia Digital y lo encabezan el sobrino regresado de España para dirigirlo, hasta que fue apartado, Alejandro Laría, alias El Coya, y la pluma más leal con que contaba y sigue contando el veterano ex director para incursionar en la interna política provincial, tras sus sucesivas derrotas en las elecciones de la UCR del distrito a manos del reginense Horacio Massaccesi, la periodista Alicia Miller.

Precisamente, en una nota que acaba de ser subida a la web y lleva su firma, cuenta que “quien conducía la empresa hasta ayer, Norberto Tilo Rajneri, había retirado la renuncia que, con carácter irrevocable, había presentado una semana atrás, luego del escándalo suscitado por el grave “apriete” producido por el gobernador Alberto Weretilneck. Cuando todo parecía encaminarse hacia una continuidad en su gestión hasta la Asamblea de Accionistas de fines de abril, el directorio rechazó el retiro de la renuncia y, en cambio, votó por aceptarla”.

Confluencia Digital asegura que la decisión de aceptar la renuncia que había sido retirada fue aprobada por el cuerpo de 9 integrantes al obtener 4 votos más el voto doble del propio Ricardo Gamba quien, por la ausencia en la reunión de “Tilito”, ejercía en la ocasión la la presidencia.

Señala que éste último “había retirado su renuncia argumentando su intención de no provocar dificultades operativas en la empresa, en momentos en que se elabora la Memoria y Balance que deberá tratar la Asamblea de Accionistas”.

Que también era su deseo “no provocar una mácula innecesaria” en la tarea del directorio en su conjunto, algo que aludió -aun sin mención explícita- a la interpretación que dentro y fuera de la firma se le dio al polémico decreto de Weretilneck reduciendo a la mitad -en un día domingo- el Presupuesto asignado apenas 2 meses atrás al Instituto Universitario Patagónico de Artes, IUPA.

Decirlo así o que le hicieron la cama era más o menos lo mismo. En materia de conspiraciones, recuerda también la nota de Alicia Miller que “la crisis de conducción de Editorial “Río Negro” comenzó hace dos años, cuando un grupo de sobrinos de Julio Rajneri –quien condujo el diario y la empresa durante 40 años- tomó el control del directorio y lo desplazó. El director periodístico designado por la nueva conducción fue despedido por el directorio, disconforme con la gestión. Y, el 12 de este mes, la intempestiva reacción del gobernador Alberto Weretilneck, luego de la publicación de notas críticas del medio a su gestión y allegados, desencadenó una sacudida, esta vez en su nivel directivo, que quedó momentáneamente zanjada ayer. Aun así, el rumbo de la empresa podría definirse recién en la Asamblea de fines de abril”, indica.

Opinión equidistante

Para buscar un enfoque más objetivo del extraño suceso de la doble acefalía en un diario con posición dominante en una región, como el Río Negro, Urgente24 consultó a un periodista de la zona que conoce muy bien la cocina del diario, para quien la conducción "está en piloto automático y la guía una tropa que conoció tiempos mejores en un mercado accesible, pero que cambió, igual que sus lectores, sus necesidades y gustos".

En el IUPA, que fue donde el gobernador ejecutó la represalia, están convencidos de que fue el propio Julio Rajneri el que presionó para que la redacción publicara con fuerza las denuncias de abuso sexual del diputado López y el informe sobre el gasto público de Weretilneck.

"Al 'Brujo' (tal como le dicen al gobernador, por su pasado de profesional de las cartas astrales) le gusta tener una prensa muy dialogista que lo tome en cuenta, una que asista a su mesa nocturna y comparta data, algo que en sus años mozos hacía Carlos Torrengo. El diario no lo conoce en verdad. No tiene una percepción acabada del hombre que hoy maneja los presupuestos de la provincia y ahora comenzaron a observar su cara más dura", sostuvo nuestra fuente.

Y agregó: "No aniquilará al diario porque también lo necesita y no quiere cargar con el muerto, pero me consta que ya ha realizado movidas estratégicas y condonaciones para que la empresa no se vaya a pique. Esos favores fueron pedidos por Tilito en persona en Viedma".

Advierte que Weretilneck podría haber movido la publicidad oficial, pero apuntó directo a la familia con la caída del presupuesto del IUPA. "Hizo algo más que recortar el presupuesto inicial de 140 millones: también conservó al presupuesto anterior que -inflación mediante- no puede abarcar los actuales gastos de la institución", reflexiona.

Pero fue evidente que la figura de Rajneri pesó nuevamente durante unos segundos en la redacción y fue suficiente para generar el cortocircuito.

Le llama la atención el contraste: "En las distintas oportunidades en que el diario colisionó con los gobiernos de Río Negro y Neuquén su posición en el mercado era más fuerte ni su credibilidad estaba en juego en el marco de una generación acostumbrada a leer determinadas verdades y que tenía al diario como principal foco de información", rememora. Remiténdose al presente, subraya que todo eso ha cambiado y que su ex timonel tampoco debe saberlo con certeza. "El diario no es el medio dominante en la selva de la información aunque todavía sea una empresa con fuerte imagen", compara.

No cree que haya habido operación política en la información contra Weretilneck: "Fue una suerte de zapatazo, resignado, un autohomenaje a tiempos mejores, un golpe a los riñones de un poder en definitiva, que fue y es capaz de devolverle golpe por golpe. Y en este punto las comparaciones con Sobisch se quedan estrechas -destaca-. Weretilneck, en el primer año de gobierno, redujo a la mitad el presupuesto del área de la Salud de Río Negro. Justo lo que hizo con el IUPA. Si fue capaz de aquello con un sector sensible como el de la Salud, generando una crisis histórica en el sector ¿cuánto no hará contra un diario en problemas económicos?", plantea.

El sobrino a cargo

Aunque es el hijo de Nélida, la hermana de Julio Rajneri que más cerca estuvo siempre de la dirección como embajadora institucional, Ricardo Gamba desde hace muchos años que se estuvo mostrando crítico del rumbo impreso al diario, e inclusive, cuando administraba un vivero sacó una página en General Roca para competir de alguna forma en noticias locales con el gran diario de su madre y su tío. Al heredar las acciones, como el resto de sus primos, aspiró a llevar las ideas que creía innovadoras a la conducción del medio líder en la Patagonia, que por otra parte atraviesa por un difícil trance en sus finanzas como consecuencia de la caída en picada de las circulación y publicidad, que necesita de una ayuda de los poderes públicos o de alguna corporación privada con intereses en la región.

Se habló mucho de una negociación con el grupo Indalo, con múltiples inversiones en Neuquén, sobre todo en Vaca Muerta, que entre el relevo de Cristina Fernández de Kirchner de la Casa Rosada y el congelamiento de las inversiones petroleras quedó en suspenso.

Weretilneck, que es el blanco de los peronistas divididos entre Miguel Pichetto, el Gringuito Soria (otro que acaba de ser recibido por el papa Francisco) y el diputado camporista Martín Doñate, se recuesta en Mauricio Macri y necesitaría de un medio influyente como el Río Negro para apuntalarlo.

“Tilito” podría haberlo sido, a condición de que hubiese establecido un diálogo institucional normal con el poder de Viedma, equilibrarlo con las demandas políticas del acérrimo enemigo del cipoleño, el intendente de General Roca, Martín Soria, y controlar a la redacción para que no se fuera de mambo. Pero en realidad operaba a través del ministro del gobierno de Weretilneck, Luis Di Giácomo, y el director periodístico que llevó de Buenos Aires no tenía presencia con el poder político de la provincia.

Gamba no se sabe cómo habrá de construir hacia afuera y hacia adentro una nueva propuesta editorial sustentable que reposicione al diario en el juego moderno de los poderes.

El primer escollo a superar será la forma autónoma que tienen sus primos y socios accionistas de establecer las relaciones de sus asuntos particulares pretendiendo usar al diario como herramienta negociadora. Son muchas voces aisladas que tornan dificultoso conciliar una posición.