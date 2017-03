El gobierno de Vidal se reúne con los docentes, pero el paro no se levanta

El gobierno de la provincia de Buenos Aires encabeza desde las 17:00 de este martes una nueva reunión con los gremios docentes con el fin de destrabar el conflicto y que se levante el paro previsto para el inicio del ciclo lectivo, los próximos 06 y 07/03.

Sin embargo, los gremios ya adelantaron que, a pesar de la nueva reunión, la medida de fuerza se mantiene inamovible.

Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que si bien asisten a la reunión "el paro ya está convocado", con lo que ratificó la medida de fuerza.

Los docentes rechazan el aumento del 18% que ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal en línea con la propuesta que hace el Gobierno Nacional en general por considerarlo adecuado en relación a la inflación proyectada para este año.

De todas formas, el Ejecutivo bonaerense propuso una cláusula gatillo tendiente a que el salario no pierda valor real si es que la inflación se dispara.

"Vamos a esperar a ver cuál es el planteo hoy. El 18% ya fue rechazado dos veces, categóricamente", expresó Petrocini, presidente de la FEB, en radio Continental. Y agregó que "la expectativa es que podamos empezar a negociar, a debatir, a discutir, que dejen de ser propuestas impuestas unilateral(mente)".

Por su parte, Roberto Baradel, de Suteba, estimó que el gobierno de Vidal "va a hacer la misma propuesta maquillada con algún componente específico".

No trascendió qué propuesta llevará el Ejecutivo provincial a la reunión de este martes. Pero, en principio, no habría modificación en el porcentaje de suba.

Mientras tanto, desde el gobierno de Vidal insisten en el tinte político que le adjudican al paro.

El ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, consideró que "Baradel lo que manifiesta es su oposición a un gobierno que no le gusta".

"Tiene todo el derecho de que no le guste, pero tiene menos derecho a que eso llegue a las aulas", señaló Lacunza en diálogo con Radio 10.

El funcionario bonaerense agregó que el dirigente "hace rato que está bloqueando el diálogo (con los docentes) y amenazando, y ahora concretando un paro".

Consultado sobre por qué el año pasado las clases habían empezado sin inconvenientes si la conducción gremial era la misma, Lacunza sostuvo con un gobierno recién electo "era muy difícil hacer un paro inicial", y lo diferenció del año actual, porque "es un año electoral", dijo.

"En años electorales Baradel siempre bajó su belicosidad y conflictividad, puntualmente en los años 2007, 2011 y 2015, contado en cantidad de días de paro", graficó el funcionario.

Y agregó que en particular en 2015, "cuando el candidato a presidente era el gobernador (por Daniel Scioli), ahí no hizo paros, a pesar de que cuando asumió (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal no había dinero para pagar los sueldos ni los aguinaldos" del plantel docente ni del resto de los empleados de la provincia.

En esta línea, el ministro de Economía bonaerense criticó lo que llamó "la actitud oportunista de Roberto Baradel, que toma a la paritaria docente, cuando no es algo para hacer política partidaria, sí política educativa".

En otro tramo de la entrevista, en referencia a las amenazas que el líder gremial señaló que recibió, Lacunza le dio su apoyo, y lo comparó con las amenazas que recibió Vidal el año último. "Rechazo este tipo de manifestaciones no democráticas. La gobernadora también ha recibido amenazas y creo que todos entendemos que ese no es el camino", aseveró.

Finalmente, el funcionario se defendió de los reclamos por no haber iniciado la negociación por la paritaria docente meses antes, para no llegar a un paro en el inicio de las clases. Dijo que "los gremios docentes saben que su pico de poder en la negociación es en la última semana de febrero" y que, aunque se empiece seis meses antes la negociación, "no se resuelve hasta los últimos días" de febrero.