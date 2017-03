AFA Vs. Agremiados: Ratifican el paro y ahora no arrancaría el torneo

Debido a la deuda que la AFA mantiene con los clubes de Primera División y del Ascenso por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos que pone en serio peligro la reanudación de los campeonatos para este viernes (03/03), el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, ratificó este martes (28/02) el paro de jugadores si no aparece el dinero para pagarles las deudas en la mayoría de las instituciones.

En un reportaje que concedió al canal TyC Sports Marchi manifestó que “si la AFA directamente le entrega el dinero a los clubes, muchos clubes no le van a pagar a los futbolistas, no le van a cancelar los salarios adeudados. Eso lo sabe la AFA. Ya se lo demostramos, les dimos documentación. Le planteamos infinidad de veces que esta situación es recurrente. Cada reclamo tiene nombre y apellido”.

El representante de los futbolistas señaló que “a nosotros nos interesa que se le pague a los futbolistas antes del fin de semana, jueves o viernes; que el dinero vaya directo a ellos”.

Por lo tanto, Sergio Marchi declaró a TyC Sports que “en estas condiciones, el fútbol no va a volver. Lo venimos sosteniendo hace dos meses. Hay una cesación de pagos muy profunda y me llama la atención la indolencia e irresponsabilidad de un grupo de dirigentes que quieren que el fútbol arranque igual, aunque el club no pueda pagarle a sus empleados”.

También, Marchi expresó que la plata que el Estado anunció que depositará en las próximas horas en la cuenta de la AFA, “no tiene que ir a los clubes sino que directamente la AFA se la tiene que dar a los futbolistas. Está demostrado que los clubes que reciben la plata, no se lo dan a los futbolistas de manera directa. Es una situación recurrente”.

El titular de Agremiados aseguró que el sindicato de los futbolistas llevó varias propuestas a los dirigentes pero que éstos hicieron caso omiso y sostuvo que “los directivos no pueden pretender volver sin pagarles a los futbolistas. Es exceder el límite. Hay equipos que no pueden cortar el pasto de su cancha o pagar el transporte y quieren volver a jugar. Por ahora el dinero no ha llegado”.

Finalmente, Sergio Marchi subrayó que “hemos agotado todas las instancias. En estas condiciones no se puede arrancar el fútbol. La actividad tiene que empezar a movilizarse, pero sobre los parámetros normales, adecuados. Hay clubes que no pueden pagar los micros, que no pueden cortar el pasto. Así no se puede”.

Más temprano, en un comunicado emitido este mismo martes, el gremio de los futbolistas indicó que la entidad “mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 03/03/2017”.

“Los IRRESPONSABLES DIRIGENTES DE NUMEROSOS CLUBES, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su DESIDIA E INDIFERENCIA, no atinando a dar respuesta a los reclamos”, expresó el gremio que conduce el exdefensor de San Lorenzo, Sergio Marchi.

En ese sentido, el comunicado agregó que “por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada”.

El fútbol de Primera División debería reanudarse el próximo fin de semana, mientras que la AFA programó el regreso de las categorías de ascenso para el 10 de marzo.