SIU Guaraní, un problema que ni el informático Bullrich puede solucionar

Para quienes no conocen el SIU Guaraní, se trata de un sistema informático que le permite a los alumnos de las diferentes facultades públicas de la Argentina inscibirse a sus materias. Ellos ingresan su número de DNI, su clave y automáticamente se encuentra disponible todo su historial durante la carrera, la agenda académica, el calendario y, según la fecha, la posibilidad de incribirse a finales y materias tanto cuatrimestrales como anuales.

Ahora bien, el reclamo a las autoridades de la UBA se realiza año a año, primero por los centros de estudiantes y luego por los profesores, quienes sufren las modificaciones de las planillas una vez ya iniciada la cursada (algo que molesta y mucho a los más exigentes, y descoloca a los alumnos, dado que en la primera clase siempre se deja en claro el recorrido de la cursada y las instancias de evaluación).

Pero en la era de las redes sociales, el SIU Guaraní dejó de estar enfrascado en el ámbito académico y pasó a convertirse en lo más mencionados, siendo ésta en una época bastante sensible, porque arranca marzo y arrancan las inscripciones.

Pedirle el cambio del sistema o profesionalización al anterior gobierno era pedirle peras al olmo, ya que los puestos claves parecían más bien "unidades básicas" de La Cámpora.

Pero que el propio Esteban Bullrich, Ingeniero en Sistemas, no haya podido podido hacerle frente, resulta bastante curioso. Es entendible que el ministro todavía no logre hacer pie en la cartera (a más de un año de asumir), pero su pasado con Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires tampoco lo acompaña mucho: la caída del sistema es un tema a tratar todos los años, y durante este 2017 5.000 alumnos debieron enfrentar el problema.

Una ayudita para el ministro: En algunas facultades, como el caso de Psicología, implementaron la división de fechas: para que no se caiga el sistema, cada grupo de alumnos tiene una fecha. De esta manera, evitan colapsar la página de Internet.

Entro a tw y veo "SIU Guaraní" como tt y es tipo, que hago? lloro o me río?

6 AM y el SIU Guaraní es TT. El problema no es el programa. El problema es la mala administración de IT. Ellos todos con sandalias, eso si.