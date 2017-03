Baradel recibió otra amenaza: "No sé si te quedó claro que nadie te va a cuidar"

“No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, dijo Mauricio Macri este miércoles (01/03) ante el Congreso, al dar inicio a 135° período de sesiones ordinarias. Enseguida, el titular de Suteba fue a los tribunales de Comodoro Py a radicar una denuncia penal contra el Presidente.

"Vengo a denunciar al presidente Macri. Es un hecho gravísimo, cuando yo tengo dispuesta por orden judicial una custodia. Amenazaron a mi nieto de un año y a mis hijos, y el presidente de la Nación dice en la apertura que no cree que necesite que nadie me cuide, cuando él está encargado de que nos cuiden", señaló el sindicalista al salir de los tribunales.

"Hago responsable al Presidente de la Nación por la seguridad de mis hijos", remató.

Además, el líder de Suteba señaló que la frase de Macri es "una amenaza velada", a la vez que subrayó que el mandatario "avala las amenazas" en lugar de repudiarlas.

Tras presentar esta denuncia, Baradel sufrió una nueva amenaza, que llegó por e-mail a la casilla oficial del gremio.

El mensaje, anónimo, dice lo siguiente, según publica La Tecla:

“¿Sabés donde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No se si te quedo claro ya que nadie te va a cuidar, hace las denuncias que quieras, ¿Te pensas que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hacer responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aun estas a tiempo.”

Cabe destacar que Baradel cuenta con custodia policial porque sus hijos fueron amenazados previamente. "El Presidente dice en la Apertura que no necesito que nadie me cuida y el es el responsable de la custodia", dijo el dirigente en declaraciones al canal TN.

"La custodia no está cumpliendo", denunció.

Baradel es una de las caras visibles del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, donde los gremios se oponen al 18% de aumento por paritarias que propone María Eugenia Vidal. Desde el Gobierno lo han criticado y lo vinculan con el kirchnerismo.

Más allá de estas idas y vueltas entre Baradel y el Gobierno, resulta imperioso que la Justicia actúe para determinar de dónde provienen las amenazas: si se trata de amenazas reales estamos ante un hecho de extrema gravedad; pero también sería muy grave si estas intimidaciones son ficticias y/o provenientes del interior del gremio como modo de victimización, que es una de las sospechas del gobierno.