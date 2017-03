Tocar un instrumento musical ayuda a mantener un cerebro sano

Diversas investigaciones demostraron que una educación musical puede mejorar la estructura y el funcionamiento del cerebro, la memoria a largo plazo y el desarrollo cerebral en aquellas personas que empiezan a tocar música desde chicos.

Como publicó The Huffington Post, un estudio de la Universidad de Montreal (Canadá) que se publicará este mes de marzo en la revista Brain and Cognition, determinó que los músicos reaccionan a los estímulos mucho antes que quienes no tocan ningún instrumento.

Los resultados demostraron que tocar un instrumento musical ayuda a mantener el cerebro lúcido y puede llegar a prevenir ciertos aspectos del deterioro cognitivo en las personas mayores.

Simon Landry, el autor principal del estudio afirmó: "A medida que las personas se van haciendo mayores, el tiempo de respuesta es cada vez más lento. Ahora que sabemos que tocar un instrumento disminuye el tiempo de reacción, puede que les beneficie empezar a tocar uno".

Video

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon los tiempos de respuesta de 19 estudiantes que no tocaban instrumentos con los de 16 estudiantes músicos que formaban parte del programa de música de la universidad. Éstos últimos tocaban un instrumento, por lo menos, desde hacía 7 años entre los que se incluían el violín, la viola, el arpa e instrumentos de percusión.

A cada participante se le pedía que pusiera una mano en un mouse de computadora y la otra en una pequeña caja que vibraba en silencio de vez en cuando. Cada uno de ellos se encontraba sentado en una habitación en silencio.

Cuando la caja vibraba, escuchaban un sonido en los altavoces que tenían enfrente o cuando pasaban las 2 cosas a la vez, tenían que hacer clic con el mouse. Estas estimulaciones se repitieron 180 veces cada una.

Los músicos reaccionaron más rápido que los participantes que no lo eran a los estímulos auditivos, táctiles y multisensoriales.

Landry explicó que esto ocurre porque, al tocar un instrumento, hay que mantener alerta varios sentidos al mismo tiempo.

Según los autores del estudio, los músicos son capaces de procesar la entrada de información de varios sentidos a la vez.

De todas formas, aún hay que investigar más para determinar si la música retrasa el deterioro cognitivo natural por la edad y, si se confirma, cómo lo hace.

"Este entrenamiento de los sentidos a largo plazo, en el contexto de tener que producir algo muy concreto, refuerza los patrones neuronales de los sentidos. Además, utilizar los sentidos en sincronía durante largos periodos de tiempo (los músicos practican durante años) mejora el trabajo conjunto. Todo ello contribuye a un tiempo de reacción multisensorial más rápido", afirmó Landry.

Y agregó: "Tocar un instrumento influye en más habilidades aparte de la música. Acabamos de empezar a comprender un poco mejor sus beneficios y parece que van más allá de la música".

Otros beneficios de tocar un instrumento:

-Alivia el estrés

­-Aumenta la memoria

-Amplía las relaciones sociales: La música mejora el estado de ánimo

La música, más allá de los intrumentos, tiene numerosas ventajas como:

-Disminuir la presión arterial: Una investigación de la Sociedad Estadounidense de Hipertensión, en Nueva Orleans, manifestó que escuchar al menos 30 minutos de música clásica, celta o raga todos los días ayuda a disminuir la presión arterial alta.

-Dolores de cabeza crónico y migraña: La música ayuda a disminuir la intensidad, frecuencia y duración de los dolores de cabeza.

-Mejora la concentración y la atención: La música relajante mejora la duración de la concentración.

-Mejora el movimiento y la coordinación del cuerpo

-Aumenta la creatividad: Un estudio publicado en diciembre de 2014 en la revista Journal of Consumer Research afirmó que la música a un volumen moderado aumenta la creatividad.

-Mejora el humor: Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Missouri (USA) lo demostró. “Nuestro trabajo respalda un comportamiento que muchas personas ya experimentan: escuchar música mejora su humor", afirmó Yuna Ferguson, la autora principal.

-Disminuye los problemas auditivos: Un estudio publicado en 2011 en la revista Psychology and Aging demostró que los músicos conseguían una mejor puntuación en los tests auditivos que el resto de las personas, siendo la edad el principal factor diferenciador.