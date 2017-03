Luis Enrique no entrenará al FC Barcelona desde junio

Todos se hacen los sorprendidos pero, en verdad, era previsible luego de que el FC Barcelona perdiera ante el PSG y quedara casi eliminado de la Champions League, el torneo que realmente le importa: fue muy traumático para todos, y hubo quienes afirmaron que el DT Luis Enrique Martínez había perdido la confianza del vestuario, en especial cuando jugadores referentes afirmaron que el planteo del rival había sido más acertado que el propio. Pero, tal como corresponde a una entidad de gran nivel, todo sucede con decoro.

Entonces, Luis Enrique sorprendió a todos con el anuncio de su no continuidad. Él aseguró que "el motivo de mi decisión es por la manera que tengo de vivir esta profesión, intensamente y constantemente buscando soluciones. Eso significa pocas horas de descanso. Necesito descansar".

El técnico del FC Barcelona, Luis Enrique, lo explicó al final de la rueda de prensa que ofreció tras el Barcelona - Sporting: "Quiero acabar esta rueda de prensa de menera diferente. Les anuncio que no seré entrenador del Barça la próxima temporada".

El partido del Sporting dejó al FC Barcelona como líder de la Liga Santander, con 57 puntos contra 56 puntos del Real Madrid.

El técnico aseguró: "No voy a renovar mi contrato a final de temporada. En la pretemporada hablé con Albert Soler y Robert Fernández y les dije que había esta posibilidad, y ellos me dijeron que no tuviera prisa. Ahora ha llegado el momento de tomar la decisión y de anunciarlo".

El todavía entrenador del FC Barcelona agregó: "Quiero agradecer al club la confianza que me han dado tanto como entrenador y también como jugador. Me dieron la oportunidad primero como entrenador del filial y ahora estos tres años en el primer equipo".

También tuvo palabras para los jugadores: "A todos los jugadores que he tenido, agradecerles su profesionalidad y su dedicación plena y exclusiva, así como el apoyo de la afición".

También recordó que lo más importante es que todavía queda temporada hasta junio: “Quedan 3 meses apasionantes, 3 meses en los que estamos en todas las competiciones. En una de ellas es cierto que estamos en una situación difícil, pero estoy seguro que vamos a tener una oportunidad de darle la vuelta con la ayuda de todos y si los astros se alinean . Si no quedan otras dos competiciones muy importantes de dedicación plena y exclusiva y ya llegará el momento a final de temporada de despedirme como merece este club”.

Desde Manchester City, Pep Guardiola dijo: “Como aficionado, estoy triste porqué vamos a perder el entrenador perfecto para el Barça. Durante 3 años han jugado un fútbol increíble. Sólo puedo darle las gracias por lo que ha hecho en mi equipo. Como entrenador, si decide eso, lo entiendo completamente. Le deseo lo mejor”.