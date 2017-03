Marcelo Odebrecht dijo que cenó con Temer pero no lo sobornó

Hay que salvar a Michel Temer: es la prioridad del 'Sistema' en Brasil. Y es bastante difícil pero hasta Marcelo Odebrecht hizo su aporte, aceptando haber cenado con el entonces vicepresidente pero que ellos no hablaron de dinero porque eso ya había sido acordado, creía él, por colaboradores de ambos.

Hay que explicarlo así: "El hilo siempre se corta por lo más delgado".

Odebrecht sí confirmó el pago de las cuentas al publicitario João Santana, responsable de la campaña de Dilma Rousseff para la reelección, en 2014, con recursos en efectivo, negociados con el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega, dijo a la agencia Reuters una fuente que tuvo acceso a extractos de las declaraciones del empresario.

Al final de su testimonio, Marcelo Odebrecht dijo que no podía decir "con certeza" si Rousseff y Temer sabían de las negociaciones financieras y que no había "ninguna ilegalidad en donaciones."

Las declaraciones fueron proporcionadas en Curitiba (capital del estado de Paraná, donde se encuentra la causa Lava Jato, y se encuentra detenido Odebrecht) al Vocal General de Elecciones en el proceso en el que el PSDB (Partido Social Demócrata Brasilero, de oposición) pide la destitución del binomio Rousseff-Temer, por haber ganado la elección presidencial de 2014 financiados con dinero de la corrupción.

Odebrecht confirmó que se reunió con el presidente Michel Temer durante las negociaciones para la campaña electoral en 2014, pero negó haber acordado él con el PMDB un valor para la donación. Dijo que no había ninguna petición directa de parte del entonces vicepresidente (el PMDB recibió R$ 10 millones de Odebrecht). Según él, las negociaciones para la donación las hicieron el hoy día ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y el exejecutivo del holding Claudio Melo, y que los pagos se hicieron desde la llamada Caja 2, tal como se le conoce a las cuentas 'negras' de la empresa.

Se había afirmado que en una cena en el Palácio do Jaburu, Temer le había solicitado personalmente a Odebrecht un aporte de US$ 10 millones, pero no fue lo que dijo el heredero del grupo empresarial de Bahía en su declaración.

Sí está claro que la reunión en Jaburu selló el acuerdo entre Odebrecht y el grupo a cargo del PMDB, que integraba la coalición gobernante. También, de acuerdo a Odebrecht, parte del dinero nunca se pagó.

La semana pasada, en un comunicado, Temer dijo que como presidente del PMDB, "pidió ayuda formal y oficial a la Constructora Norberto Odebrecht" pero que "no se hizo nada sin el apoyo de las normas de la ley electoral".

El comunicado fue impulsado por el abogado José Yunes, luego de que amigos personales de Temer confirmaran que habían recibido un paquete de dinero del cambista Lucio Funaro a petición del ahora ministro de Gobierno, Eliseu Padilha.

La historia de la entrega fue revelada por el ex director de Odebrecht, quien afirmó haber entregado más de R$1 millón en la oficina de Yunes, aunque el abogado negó conocer el origen del dinero.