Entre la irrealidad y los deseos

por ISAAK RUDNIK

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ISEPCi). El Presidente Mauricio Macri tomó una parte importante de su alocución de apertura de sesiones del parlamento, para analizar el curso de la situación económica. Reafirmó objetivos y puso sobre el escenario supuestos logros.

* Inflación

A lo largo de los primeros 12 meses de gestión de la actual administración, los precios de las canastas básicas de consumo aumentaron un 40,40% (1). En el primer semestre los incrementos fueron de 22,47%, y en el segundo semestre estuvieron en un 14,64% promedio. O sea que hubo una desaceleración en los aumentos, pero de ninguna manera llegan al 8,5% anualizado que anunció el presidente. En los dos primeros meses del 2017, los incrementos acumulados en el valor de las Canastas Básicas ascienden al 4,6%, lo cual, por lo menos pone en discusión, si alcanzarán el objetivo del 17% para todo el año.

* Consumo

Esta retracción en los aumentos en el segundo semestre se produjo a costa de un fuerte recorte en el consumo. Según números del INDEC (2), en los primeros doce meses del actual gobierno las ventas en millones de pesos de las cadenas de supermercados crecieron un 22,5%. Si lo comparamos con el 40,40% de aumentos en los precios, tenemos un descenso en los volúmenes comercializados de 17,5 puntos porcentuales. O sea un cierto “control” de los precios, se produjo sobre la base de una importante descenso en los ingresos del conjunto de la población.

* Crecimiento

El presidente repitió el discurso de sus principales colaboradores en los últimos días: la recesión ya terminó. Para probar esto introdujo dos datos principales: Cosecha agrícola récord de 130 millones de toneladas y recaudación fiscal récord de 115 mil millones de pesos, atribuida principalmente al ingreso de capitales como consecuencia del blanqueo.

* Cosecha agrícola

Según el Ministerio de Agricultura de la Nación (3), en la campaña 2014/2015 (última del kirchnerismo) la producción llegó a 123.083 millones de Tn, y durante la 2015/2016 (primera bajo el actual gobierno) fue de 125.136 millones. La quita de retenciones y la devaluación que multiplicaron los ingresos del complejo agrícola, a costa de impulsar la inflación y de fuertes descensos de los ingresos fiscales, no estimuló un crecimiento proporcional de la producción del sector: +5,60% respecto al último período kirchnerista, y +3,88% en comparación con el 2016.

* Producción industrial

Los datos oficiales del INdEC de enero de 2017 (4), muestran que la producción industrial cayó respecto al mes anterior (-1,1%). Los descensos más importantes se concentran en lácteos(-12,7%), molienda de cereales y oleaginosas(-13,9%), azúcar(-15,6%), textiles(-11,1%), industria del papel e impresiones(-8,9%), vidrio (-16,9%), acero crudo(-11,6%), por su lado la construcción también descendió en enero un 2,4%, en el cotejo con el mes anterior (5). Siendo automotores el único sector que tuvo un crecimiento importante (+71%).

* Blanqueo de capitales

El mismo informe del INdEC sobre actividad industrial, explica las expectativas de la empresas líderes para el año primer cuatrimestre de 2017, dice que un 71% no esperan cambios en la cantidad de horas trabajadas, respecto a igual período de 2016; un 56% no prevén incrementos en la utilización de su capacidad instalada; un 52% no advierte que vaya a crecer la demanda interna; mientras que entre las principales firmas exportadoras un 56% no estima que se vaya a producir crecimiento entre sus envíos al exterior. Hay que tener en cuenta que la comparación que hacen estos empresarios es respecto al mismo período del año pasado, cuando la inflación registraba los mayores aumentos, con la consiguiente retracción del consumo. En este contexto no es previsible que la entrada de capitales vía blanqueo, produzca incrementos en la inversión. Es más probable que continúen el destino que siguieron hasta ahora: inserción en los circuitos especulativos, alimentando la deuda pública destinada a cubrir el descenso de la recaudación proveniente de una economía cuya tendencia a la baja no se detiene.

* Conclusiones

El objetivo de llegar a fin de 2017 con un 17% de inflación, en un marco de aumento generalizado de las tarifas, los combustibles y los servicios en general, sólo podría sostenerse con un nuevo recorte del consumo, proveniente de un descenso del poder adquisitivo de los salarios. Si esto sucediera en los niveles que pretende el proyecto oficial, será difícil revertir la continuidad de la caída de la economía, pues no hay previsiones serias para un crecimiento de las exportaciones. En este contexto la meta de descenso sustancial de la pobreza está cada vez más lejos.

Las previsiones del rumbo de la economía que analizó el Presidente navegan entre la irrealidad y la inconsistencia.

------------

Notas:

(1) www.isepci.org.ar Tomamos como referencia el período diciembre 2015/2016, habida cuenta que medidas como la quita de retenciones y la salida del cepo cambiario, que tuvieron influencia sustancial inmediata se tomaron en diciembre, en los primeros días de gobierno.

(2) http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/super_02_17.pdf

(3) http://bit.ly/2lYpLmI

(4) http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_02_17.pdf

(5) http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/isac_02_17.pdf