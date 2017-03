En año electoral, Macri reasignó casi $2.000 millones para "prensa y difusión"

Según se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el Presupuesto 2017 con un aumento de partidas por un total de $21.007 millones; recorte de otras por $16.366 millones, principalmente al Ministerio de Energía y Minería, por "Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica", y recorte de los recursos esperados en $5,8 millones.



De las modificaciones, la que llamaría más la atención es la resasignación de $1.985 millones para "prensa y difusión de actos de Gobierno". En un año electoral, no se trata de un dato menor que el Gobierno destine semejante suma para publicitar los actos oficiales.



¿Esta modificación implica que existe preocupación en Cambiemos por las próximas elecciones legislativas, en las que el Gobierno se juega mucho? Cabe destacar que algunas interpretaciones del discurso de Mauricio Macri ayer en el Congreso señalan que “el Gobierno tomó conciencia de que la elección no está ganada”. Así lo afirmó esta mañana el analista político Rosendo Fraga, quien advirtió sobre "un cambio de discurso" en la Rosada.



El discurso de Macri ayer fue más extenso de lo habitual y confrontativo con el kirchnerismo. La Casa Rosada debe haber recibido las últimas encuestas, que Urgente24 también reflejó el fin de semana, y que muestran un panorama complejo para los posibles candidatos de Cambiemos en los principales distritos electorales con un peso importante aún del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto fueron las alusiones al “despilfarro y la corrupción” de la administración Kirchner y la falta de autocrítica del FpV.



Fraga consideró que el cambio de discurso de Macri se debe a que desde el Gobierno "ha habido una toma de conciencia de que la elección no está ganada” y que en ese contexto el desafío que tienen hoy es “lograr que la gente crea que la economía crece y ganar la elección”.

Lo cierto es que el Gobierno decidió reasignar casi dos mil millones de pesos para "prensa y difusión de actos de Gobierno". Y no es un número menor. Esta modificación se da en el marco de los decretos 1.145/09 y 852/14, mediante los cuales "se facultó a la Secretaría de Comunicación Pública para que acuerde con los titulares de los medios de comunicación la cancelación de sus deudas fiscales y previsionales". De este modo, el Gobierno busca cancelar deudas de publicidad oficial.

Cabe destacar que en 2016, según datos oficiales analizados por Chequeado, la concentración de los medios que reciben pauta estatal se intensificó. En 2015, con CristinaFernández en la Presidencia, los cinco grupos más beneficiados reunían el 33% de la torta. Los cinco más beneficiados entonces fueron: Grupo Veintitrés, Grupo América, Indalo, Albavisión y Grupo Clarín. En 2016, la concentración entre los primeros cinco aumentó al 45%. Los cambios que se registran en los primeros puestos son las entradas de Telefónica y La Nación por las salidas de Grupo Veintitrés y de los fusionados Prisa-Albavisión. El Grupo Clarín, que ascendió del quinto al primer puesto del ranking, recibió el 21% del total ($ 515 millones). Recién al sumar lo recibido por Telefónica, Indalo (canje más dinero), América y La Nación -los puestos dos al cinco del ranking- se llega a un monto similar ($589 millones).



Volviendo a los cambios en el Presupuesto, Agroindustria suma $ 1.800 millones que serán destinados a políticas de aumento de la producción y la productividad. En cambio, el Ministerio de Energía y Minería pierde $ 16.329 millones. Según los considerandos eso se justifica en que "es necesario modificar por compensación los recursos (...) incorporando remanentes de ejercicios anteriores correspondientes a donaciones".

Y, en menor medida destinaron $700 millones para la "Construcción Edificio Cero + Infinito – Etapa I, Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva"; $550 millones para "Formación y sanción legislativa"; $500 millones para "Justicia de máxima instancia"; $326 para "Políticas de emergencia en seguridad pública", entre otros.

Además, el Ejecutivo dispuso un refuerzo de recursos para destinar a las provincias por unos $ 3.580 millones y para el Fondo Federal Solidario por $ 5.000 millones.

# Otra marcha atrás



En tanto, el Gobierno Nacional restituirá los $67 millones que en febrero pasado había recortado al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, según se publicó en el Boletín Oficial.



La norma establece que se enviarán $ 20 millones al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, destinados a solventar las actividades del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), y otros $ 47 millones al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género (PNA).



En febrero pasado, organizaciones sociales presentaron un amparo ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción a casi la mitad del presupuesto asignado por el Congreso al CNM y para el PNA dispuesta por Peña invocando las facultades de su cargo.



Luego, desde el Gobierno Nacional justificaron la medida como un "error administrativo" y garantizaron la presencia de los fondos para el área.