Triaca no le dicta la conciliación a los docentes pero si a los futbolistas

Agremiados se mantiene firme en su postura de no iniciar el campeonato de Primera División 2016-2017 debido a que, más temprano, consideraron “insuficiente” el pago que efectuó el Gobierno Nacional de 350 millones de pesos a los clubes por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos.

En medio de un conflicto que parece estar lejos de solucionarse, el Ministerio de Trabajo dictó este jueves (02/03) la conciliación obligatoria e intimó a Futbolistas Argentinos Agremiados a “suspender la huelga” y abrir “negociaciones” con los clubes durante un plazo de 15 días, aunque el regreso de los torneos oficiales, previsto inicialmente para este viernes, dependerá ahora de la posición del gremio, que anticipó la posibilidad de no acatar la medida.

La respuesta podría estar este mismo jueves por la noche, cuando la comisión directiva del gremio reciba en su sede de la calle Salta a los capitanes de los planteles de las diferentes categorías del fútbol argentino.

A la vez, la cartera laboral que conduce Jorge Triaca intimó “a Futbolistas Argentinos Agremiados, y por su intermedio a los trabajadores representados, a dejar sin efecto durante el período indicado” el paro al que llamaron, “prestando servicio de manera normal y habitual”. Del mismo modo intimó a la AFA y a los clubes a “otorgar tareas de modo normal y habitual a todo su personal” y a “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo” con los jugadores en relación a este “diferendo planteado”.

El Ministerio, finalmente, exhortó a “las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los que mantienen diferencias” y adelantó la convocatoria a una audiencia. Sin embargo, Agremiados dejó trascender en los últimos días la posibilidad de rechazar esta medida.

“Si no aparece la plata, no jugamos”, advirtieron, en relación a los 350 millones de pesos que el gobierno debe abonar para rescindir el contrato de Fútbol para Todos, y que según el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, aún no llegaron a la entidad.

Por lo tanto, el titular del Comité Regularizador de la casa madre del fútbol argentino, afirmó que “en la AFA hasta hace 40 minutos no entró el dinero que debía girar el Gobierno. La plata no la tenemos, pero seguimos esperando” y agregó que “si vuelve el fútbol o no este fin de semana es una decisión de los jugadores y los clubes, que son los dueños del fútbol”.

Por último, Armando Pérez, reveló que a cada club se le descontará “la plata que debe” y descartó “la quita de puntos” en caso de que vuelva el fútbol y un equipo decida no presentarse a jugar.

Al respecto de las negociaciones con Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, el dirigente cordobés expresó que “hablé con Marchi y le dije que tenemos que abocarnos y encontrar una solución lo más rápida posible para que el fútbol empiece, pero la verdad es que las circunstancias y los tiempos nos llevan por delante” y concluyó que “tenemos que poner todos la mejor buena voluntad, no solucionamos nada si no nos complementamos, la verdad que estamos erráticos, a destiempo, jugamos sin análisis las cosas, y hacemos de esto una desprolijidad cada vez más grande”.

Hubo una supuesta amenaza de AFA a los clubes que no se presentaran a jugar el fin de semana con sanciones económicas y deportivas, algo que el propio Pérez desmintió en declaraciones a TyC Sports. Pero a pesar de no haber un castigo, Agremiados sigue con su postura y por eso intervino el Ministerio de Trabajo, confirmado por el propio organismo de la entidad de la calle Viamonte.

A través del boletín oficial, el Gobierno hizo público el pago de los $ 350 millones que adeudaba por el FpT. “Apruébase el gasto de pesos 350.000.000 correspondiente al Acta Acuerdo de Rescisión Bilateral suscripta en fecha 24 de febrero de 2017 entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la Asociación del Fútbol Argentino”, expresa el artículo 1 de la Decisión Administrativa 150/2017.

Aunque para Marchi “todo sigue igual. No hay fútbol. El dinero que pagó el Gobierno no alcanza”. El líder sindical luego apuntó contra los dirigentes que quieren arrancar a jugar como sea: “Ellos generaron la deuda y no están en condiciones de cuestionar nada”.