Imbéciles de siempre en la barra de Racing: Abusan de un hincha por “traidor”

Minutos antes del partido amistoso que animaron Racing y Huracán el fin de semana de Carnaval, el líder de la hinchada académica, conocido como ‘La Guardia Imperial’, atacó a un simpatizante a quién acusó de “traidor”.

Con el argumento de la traición por una publicación que hizo un hincha de Racing en su cuenta de Facebook, el líder la hinchada racinguista y sus allegados retuvieron al simpatizante y abusaron de él por la acción que “no podían aceptar los referentes de la hinchada albiceleste”.

Por eso, la Guardia Imperial comenzó a sospechar del hombre porque le puso me gusta a una publicación de la facción disidente, lo que desató la cruel represaría.

¿Seguirá siendo Raúl Guillermo Escobar Barrios, alias Huevo? Un delincuente que llegó al cargo tras la detención de 'Jaimito', acusado del asesinato del simpatizante de Independiente, Gustavo Rivero, en 2002?

El tal 'Huevo' siempre era secundado por gente tan berreta como él: su hermano, el "Paraguayo" Lopetegui y "Tonga".

En cuanto a la víctima fue secuestrado en las inmediaciones del estadio Presidente Perón y luego de atarlo con sogas recibió un abuso de extrema violencia. Tras ser orinado por la mayoría de los captores, el líder de la barrabrava de la Academia le introdujo en el ano un arma de fuego envuelta en un preservativo.

En Twitter, la hinchada oficial académica (¿recuerdan cuando los mantenía Daniel Lalín?), intentó desligarse de lo sucedido, aunque se comprometió más al manifestar que se trataba de “un buchón”.

El conflicto se inició porque el hincha mantuvo un contacto con la barra disidente y la traición fue la excusa para los actuales representantes de la Guardia Imperial. No hubo ningún detenido. Tampoco trascendió ningún comunicado oficial por parte de Racing ni la entidad que debe velar para que no haya violencia en el fútbol pero no sirve para nada y es una gran mentira, Aprevide.