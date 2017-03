Tras 3 horas de reunión, Agremiados confirmó que seguirá el paro

Tras una jornada marca por fuertes versiones acerca de la reanudación o no del campeonato de Primera División 2016-2017 y a pesar de que el Gobierno Nacional efectuó el pago de 350 millones de pesos a los clubes por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos, los capitanes de los clubes del fútbol argentino confirmaron a la salida de una asamblea que mantuvieron en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) que no arrancará la actividad.

Los deportistas decidieron no acatar la conciliación obligatoria durante 15 días que dictó el gobierno por intermedio del Ministerio de Trabajo (el viernes 03/03) a las 11 están citadas las partes en el Ministerio) y mostraron una postura inflexible ante las deudas salariales que afectan, principalmente, a los planteles del ascenso.

Al salir de Agremiados, el capitán de Vélez Sarsfield, Fabián ‘Poroto’ Cubero, aseguró que “hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores no vamos a jugar”.

También, hubo representantes de Primera División, pero también varios de las categorías menores, que expusieron sus problemas y convencieron a sus colegas de continuar en la postura. La deuda de la AFA con el gremio ascenderá hasta los 450 millones de pesos, según publicó este mismo jueves Infobae.

Más allá de esta situación, los futbolistas habían advertido que ese dinero no alcanzaría para suplir todas las deudas del ascenso y los dirigentes de Primera decidieron armar un “fondo solidario”, según lo definió el presidente Nicolás Russo de Lanús. Eso sería redistribuir más de 50 millones de pesos que le corresponderían a instituciones de la máxima categoría a sus pares del ascenso para lograr cubrir los gastos de ellos, según reveló Infobae.

Más tarde, en una improvisada conferencia de prensa, el titular de Agremiados, Sergio Marchi, confirmó que “hemos decidido retener tareas porque no se ha podido cancelar la deuda con los futbolistas que datan de cuatro ó cinco meses, que venimos reclamando desde el 3 de enero, pero por diferentes motivos los directivos de los clubes deudores han sido indiferentes”.

Por lo tanto, Marchi resaltó que “fue un debate importante. Enriquecedor pero nunca se puso en duda la medida que se tomó que fue por unanimidad” y adelantó que “se van a retener tareas hasta que se cancelen los salarios con los futbolistas. Se lo hemos hecho saber a las autoridades de la AFA y a la buena dirigencia que se ha ocupado. Ha aparecido una buena dirigencia, que en forma tardía se ha ocupado, y esperamos que venga una propuesta para poder resolver esta cuestión”.

Por otra parte, el titular de Agremiados disparó que “la AFA se tendría que ocuparse de controlar a los clubes para que esto no ocurra y para aplicar bien sus reglamentos que no los aplica. A parte favorece, a veces a los clubes deudores, dándole instrumentos para que sigan gastando”.

En relación a la propuesta que hicieron los presidentes de los clubes de poner jugadores juveniles para disputar el campeonato, Sergio Marchi lanzó que la medida “es un retroceso y es muy reaccionaria. Esto pasó en una época que considero superada”.

Sin embargo, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados dejó en claro que “no estamos pidiendo un 40 por ciento de aumento salarial. No estamos pidiendo un bono de fin de año. Estamos pidiendo que se acrediten los pagos en las cuentas de los futbolistas que hace tres meses que no se les paga” y agregó que este tema “fue algo que se planteó el 20 de diciembre, el 03 de enero. Están las actas del Ministerio de Trabajo que dicen lo mismo que estamos sosteniendo hoy: no ha cambiado nada”.

Por consiguiente, Marchi sostuvo que “no entiendo a la dirigencia. No he entendido a la conducción de AFA. Estuvimos esperando respuestas. Hemos ido un montón de veces a la AFA. Los futbolistas han esperado. Han soportado. Han tenido paciencia. Se han sacrificado pero celebro que los futbolistas, con dignidad, hayan sostenido el reclamo” y aseveró que “no va haber fútbol. La situación está peor que ayer y está peor que hoy a la mañana”.

En el tramo final de la conferencia, Sergio Marchi anticipó que “vamos a llevar la documentación que varias veces le hemos entregado al Ministerio de Trabajo demostrando, en forma individual y general, la situación financiera y económica de los clubes. No nos han ayudado. No han participado. El ministerio debe garantizar los salarios de los futbolistas y de los trabajadores. No debe consentir semejante desfasage” y subrayó que “hay algunos directivos que han presionado muchísimo a los futbolistas. Les dije que la energía que agotaban para aglutinarse y defender a los morosos, a los deudores, deberían haberla gastado para buscar una solución y castigar a quiénes no cumplen con los contratos”.