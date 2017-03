Bullrich presiona a los docentes: "Queremos que haya clases el lunes"

A días del inicio del ciclo lectivo y con un paro de 48 horas decretado a nivel nacional, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, se alineó al discurso de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal para asegurar que la prioridad es que los chicos tengan clases.

Además, reiteró su negativa a convocar a la paritaria nacional docente. El Ministro justificó los aumentos escalonados porque la inflación tampoco se da de una vez. "Nuestra prioridad es que empiecen las clases.

Queremos que el día lunes 6/3, los 600.000 pibes que entran en primer grado tengan clases. Trabajamos con las provincias, que son las que pagan los salarios, para que se cumpla ese objetivo", afirmó Bullrich en el programa conducido por el periodista Nelson Castro, “El Juego Limpio” (Todo Noticias).

El ministro reiteró la no convocatoria a la paritaria nacional docente y sostuvo que "los principales protagonistas son los ministros de las provincias". Tras defender las subas establecidas en relación al salario mínimo vital y móvil en 2016, Bullrich justificó que los aumentos se hagan en cuotas porque "la inflación también se da mes a mes". "No estamos satisfechos con los salarios. Queremos que los docentes no pierdan capacidad de salario", aseguró Bullrich tras explicar que la inflación, el factor que erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores, está bajando.

Sobre el Fondo al Incentivo Docente, Bullrich sostuvo que se introdujo una modificación para atarlo a la inflación y "eso lleva a que de 8.500 millones de pesos que la Nación invertía en el pago a maestros ahora el Gobierno deberá pagar 22.000 millones de pesos". Para explicar los cambios que busca introducir en la calidad educativa, Bullrich sostuvo que le interesa llevar a la práctica la jornada extendida y mostró su interés.