Marcha el 7/3: La CGT sumó a CAME pero la UIA no apoya

La CGT sigue sumando apoyos para la marcha del 7/3 que será la previa a la convocatoria a un paro nacional para fines de este mes. Ayer (3/3) la central obrera recibió el importante respaldo de un sector de los empresarios que además coincidieron en el crítico diagnóstico que hacen los sindicatos de la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri. Especialmente se habló del caso de los despidos y la apertura de las importaciones.

Si bien la CGT ya había recibido el apoyo de empresarios días atrás, se trató de la Confederación General Empresaria (Cgera), un grupo ligado al kirchnerismo. Ahora tuvo coincidencias con CAME que agrupa a unas 520.000 pymes.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, sostuvo que “la CAME comparte la mayoría de los puntos de la convocatoria de la CGT. Trasladaremos a las cámaras y federaciones adheridas dicho apoyo para que cada una resuelva su posición frente a la marcha del próximo martes 7 de marzo”. Lo dijo luego del encuentro que mantuvo con el triunvirato de la central obrera y empresarios pyme de todo el país.

El titular de la entidad aclaró que “CAME no se mete en temas políticos, ya que cada dirigente tiene libertad de pensamiento. Hay gente que comparte la gestión de Gobierno y muchos otros que no”.

“El mercado interno, que es el 78% de la economía nacional, es fundamental. CAME, desde el año pasado, viene señalando las suspensiones, despidos y el cierre de 6300 comercios. Esa tendencia no se ha revertido. No hay reactivación de las ventas y sigue la caída del sector industrial. La situación del mercado laboral es preocupante”, definió Cornide que además se refirió a la UIA: "La Unión Industrial decidió no hablar, pero hablé con [Luis] Pagani y [Aldo] Roggio, y me dicen que no ven una situación muy estimulante en los próximos meses".

En tanto, Juan Carlos Schmid, del sindicato de Dragado y Balizamiento, enfatizó que “el derrumbe del consumo perjudica a las empresas y a los trabajadores de carne y hueso. Nuestra decisión ha excedido el marco sindical. Es un planteo político no partidario”.

Mientras que Héctor Daer, secretario general del sindicato de Sanidad, sostuvo: “Somos parte de una misma visión de país donde trabajadores y pymes hacemos todos los días a este sistema de trabajo y vida”.

Si bien Cornide apoyó electoralmente en 2015 a Daniel Scioli, en el consejo directivo de CAME hay mayoría de macristas y massistas.