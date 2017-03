¿Gustavo Cordera o Capitanich?: Solo le faltó romper el Clarín o La nación

La polémica ya es conocida y poco vale la pena recordarlo. Tras el escándalo desatado en agosto de 2016, el Consejo Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) lo demandaron y deberá presentarse el próximo miércoles 15 de marzo para prestar declaración indagatoria.

Sin embargo, sus descargos no logran calmar a quienes se sintieron molestos con sus dichos, provocando el efecto contrario: que la pelota crezca aún más.

El pasado lunes 27 de febrero de 2017, el cantante argentino explicó volvió a los escenarios y se abrió a los medios: “Quedé muy conmovido, fundamentalmente porque no recibí el beneficio de la duda. Y eso fue muy doloroso, porque sentí una gran desilusión. Haber trabajado durante 30 años por muchas organizaciones, y cuando un alumno hace una nota de opinión, es tomada y replicada de manera tan gigante... Tuve que quedar en silencio, porque la fuerza de la condena era tan espectacular que me daba cuenta que no había nada que yo pudiera decir como para poder defenderme. Y todo lo que ocurrió desde ese momento hasta ahora, no te digo que me debilitó, pero sí me produjo gran frustración y miedo, y me trajo hasta acá”.

“De alguna manera estoy necesitando protección. Estoy necesitando apoyo. Cometí un delito intelectual. Con 55 años y después de haber tenido una experiencia muy grande en Psicología, Sociología, meditación, ayahuasca y un montón de cosas más, quise compartir una información con gente que no estaba preparada para recibirla. He cometido un error fatal”, profundizó en conferencia de prensa.

Y luego confesó: “Veo un periodista y me pongo a llorar”.

Luego del recital en el país vecino, Clarín y La nación titularon: "Gustavo Cordera justificó sus polémicos dichos sobre las violaciones y fue por más"; "Gustavo Cordera insiste: 'Hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo'", respectivamente. Y hacia allí apuntó el ex líder de la Bersuit Vergarabat en su nuevo descargo a través de su canal de YouTube.

Casi como una maniobra kirchnerista, repasó los diarios y los comparó con la nota de El País, que tituló "Un pacto para volver a vivir". En este sentido, disparó: "Niguno de estos dos medios (argentinos) estuvo acá".

“Entonces, yo me pregunto: ¿Qué están buscando, hacerme daño? Ya el daño está hecho. Ya recibí una condena social tremenda: nos quedamos sin trabajo, mi familia sintió vergüenza y humillación, la gente que nos sigue se vio obligada a defendernos. Y yo quiero liberar a la gente de ese dolor", agregó

"Y les pido por favor que paren, basta. No puedo más. No sé qué hacer más que compartir con ustedes. No me estoy defendiendo. Ya no puedo defenderme, me rindo, estoy rendido. Ya pedí disculpas. Si es necesario, lo vuelvo a hacer. Necesito volver a tocar, a vivir, sanar este dolor. No vine al mundo para generar más dolor. Creo en las canciones, siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor. No puedo más. Me entrego, me rindo. Basta muchachos, basta“, exclamó casi suplicando.

Antes, en la mencionada conferencia de prensa, aclaró: "Les dije [a los estudiantes]: 'Si alguien necesita preguntar algo más, para no hacer interpretaciones erróneas, puede preguntarme y podemos seguir charlando del tema si les interesa'. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían lo que iban a buscar, que era el escándalo, la difamación, el escarnio publico".

"No es algo que surge de mí sino que lo dicen Freud, Lacan y demás. Las cincuenta sombras de Grey lo dicen: que hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo", insistió.