La Justicia obliga a Larreta pagar $42.000 a familia de un chico que se quedó sin vacante

El juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, concedió la medida cautelar solicitada por los padres de un menor aspirante a ingresar al nivel inicial que se encuentra en el lugar 30 de la lista de espera para acceder a una vacante en el Jardín Maternal N° 5 Distrito Escolar N° 12 “Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez”, y resolvió que el Gobierno porteño garantice el derecho a la educación cubriendo los gastos en un establecimiento privado.



La orden del magistrado se dio luego de que el Ministerio de Educación admitiera que no puede garantizar una vacante para el niño y que la familia del mismo no posee ingresos para acceder a una institución privada, por lo que solicitó al Ejecutivo porteño les otorgue la suma de $42.000 para que el menor de un año y ocho meses de edad acceda a una vacante en un establecimiento de gestión privada.



En los fundamentos de su resolución el titular del juzgado N° 15 afirmó que “el peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño son manifiestos: el día 6 de marzo comienza la actividad educativa y hay un reconocimiento expreso del GCBA de que no puede dar una solución a los derechos del niño”.



“Entiendo que la afectación de fondos públicos resulta exclusiva para el caso y se pondera que, frente a los derechos amenazados y el interés superior del niño el interés público no se encuentra comprometido, no sólo por el monto del embargo que se dispone, sino también porque no puede haber interés público mayor que el de garantizar los derechos humanos, aun el marco de un proceso cautelar, en donde esos derechos lucen verosímiles. […] Tal como señaló la Corte Suprema de Justicia, los niños -máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo- además de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda”, concluyó Trionfetti.



Este caso engloba la situación de falta de vacantes que denuncia la oposición porteña. Ayer jueves 02/03, en la primera sesión ordinaria del año, diversos bloques solicitaron al PRO que informe la cifra exacta de falta de vacantes este año, pero su pedido fue rechazado. El año pasado, casi 12.000 alumnos se quedaron sin un lugar en las escuelas porteñas, siendo los más afectados los de nivel inicial. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no se pronunció sobre el tema.



En tanto, la cartera a cargo de Soledad Acuña volverá a reunirse con los gremios docentes porteños, en sintonía con otros distritos del país como la provincia de Buenos Aires, para negociar paritarias. La reunión será a las 15, en la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, donde los funcionarios buscarán evitar el paro anunciado para el lunes 06/03 y martes 07/03. Desde Educación no informaron si ofrecerán una cifra superior al 18% en dos tramos que esta semana rechazaron los sindicatos, que por lo pronto informarán esta tarde, en conferencia de prensa, los motivos de la medida de fuerza que realizarán la semana próxima.