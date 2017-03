Ay, Peña y Durán Barba...: El problema no es Sarlo, sino el PRO (que no se asume de derecha)

Si por haberse cruzado con Orlando Barone al aire del repugnante programa '6-7-8' cuando intentaron vincularla con Héctor Magnetto y el pasado del empresario con la última dictadura cívico-militar, tanto eljefe de Gabinete Marcos Peña como el principal asesor de la Rosada Jaime Durán Barba creyeron que entonces eso la convertía en militante PRO, será importante entonces remarcar algunos aspectos a considerar de Beatríz Sarlo.

La frase disparadora de la fuerte contraofensiva en las redes sociales, fue: "Las políticas de Macri no son errores ni actos fallidos, son políticas de derecha, que es como se las llama en todo el mundo".

Pero el problema no es de Sarlo, sino de Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba, quienes tienen pavor de ser considerados de 'Derecha' por una cuestión elemental: la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que existe el 'Centro' para camuflarse. La sociedad no tolera tener dirigentes que amen sus convicciones alineadas con la 'Derecha'.

Sin embargo, esto que parece tan obvio -como la inclinación política del PRO- ya fue advertido por Sarlo desde el diario La nación un jueves 29 de julio de 2010: "Macri, más joven, es de derecha por instinto; en su visión del mundo no hay derecha ni izquierda y desconfía de las ideas que, para él, son 'ideologías'".

La vergüenza que sienten estos personajes por ser de derecha no se muestra en los convenios. Es que el PRO formará parte de una liga de partidos de derecha junto a Rajoy y el Partido Republicano de Trump.

El partido del presidente Mauricio Macri ingresó formalmente en la Unión Demócrata Internacional (UDI), una liga de partidos de derecha creada por Margaret Thatcher y George Bush, entre otros, en los años 80. En este marco, Federico Pinedo fue recibido por la organización en Munich y convirtió al PRO en su miembro más reciente en enero de este año.

Pero hay más: los orígenes de la Fundación Pensar (un think thank que elabora estrategias electorales y políticas públicas para la Casa Rosada) están íntimamente relacionados con Fundación Faes de José María Aznar, quien encarna el ala más conservadora del Partido Popular español (cuyo presidente es Mariano Rajoy), que a su vez está afiliado también a la UDI. Incluso, Pensar recibió aportes de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, institución de Centro-Derecha.

¿Pero eso es un problema?, ¿Tener convicciones y avanzar en esa dirección es un problema?

Lo que para Beatríz Sarlo sí es un problema es la alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) y la disidente Elisa Carrió: "¿Lo vas a meter (a Mauricio Macri) adentro para que ponga 50 millones de pesos y se quede con tu construcción?”, preguntó en 2014 en una entrevista a Página/12.

Los jarritos de los cortados ya están a un lado y Sarlo gana énfasis a medida que avanza la charla. Cada tanto recuerda que, por ejemplo, ella creyó en el Frepaso, “así que mis opiniones no son infalibles”. Que allí trabajó junto a Graciela Fernández Meijide y, principalmente, Carlos Auyero, a quien todavía recuerda con emoción. Ahora sus ilusiones están puestas en el FA-Unen, la que imagina como una construcción progresista. Es decir, nada que ver con el PRO. Pero Elisa Carrió primero y Martín Lousteau después dijeron que podrían integrarse en una primaria con el macrismo. “Una construcción es algo largo, las elecciones se pueden ganar o perder. En política es fundamental no andar despacio, pero tampoco andar más rápido de lo que se puede”, alecciona. De Lousteau dice que no le interesa saber lo que opina. En cambio, de Carrió sí. “Ella piensa que necesitamos un frente de salvación nacional, yo no estoy de acuerdo”, argumenta. Menos comprende a los radicales que dan a entender que podrían aceptar ese acuerdo. “Macri no tiene construcción territorial. ¿Lo vas a meter adentro para que ponga 50 millones de pesos y se quede con tu construcción?”, responde. Retacea un poco un pronóstico sobre lo que puede suceder en las elecciones. Al fin, imagina que “si todo se mantiene así” ganará el justicialismo con Daniel Scioli como candidato. (Esto último ocurrió, solo que nuestro sistema electoral contempla los penales).

Ahora bien, la autora de una veintena de libros no tiene problemas en manifestar sus convicciones socialistas. Y desde donde muy bien se le hizo una radiografía fue el diario El país, precisamente de España:

Militante de diversas vanguardias, del maoísmo a la lucha pro aborto, descolló como profesora universitaria de literatura y experta en historia cultural. Pero Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942) es hoy una de las articulistas más filosas, respetadas y temidas de Argentina. “La antikirchnerista que los kirchneristas aman odiar”, como alguna vez se definió con ironía, todavía fuma (“nerviosa y preguntándole a la gente si le molesta”), reivindica el horizonte utópico de la igualdad como seña del progresismo, juega al tenis, escribe incluso los feriados, está en pareja con el cineasta Rafael Filippelli desde hace más de 20 años y conserva sobre su mesa de trabajo, comido por las polillas (esto no es una metáfora), su cuaderno de anotaciones sobre el primer tomo de El capital, de Marx. “Haber estado allí”, repetirá Sarlo, subrayando el valor intransferible de la experiencia como aprendizaje, a lo largo de esta entrevista realizada en su oficina, un departamento pródigo en luz natural, donde los libros han tomado incluso la cocina. Dirigió Punto de Vista, una revista que nació en la dictadura e incendió por 30 años los grandes debates de su tiempo, y publicó agudos ensayos sobre cultura y sociedad, como Escenas de la vida posmoderna (1994), en el cual anticipó, por ejemplo, la metamorfosis que traería el centro comercial en la cosmovisión urbana.

"¿Por qué estudió Letras y no Ciencia Política, si siempre la fascinó?", preguntó Raquel Garzón desde el gráfico del Grupo Prisa. Ella respondió: "A comienzos de los sesenta, yo pensaba que la política se actuaba. Esa era mi posición ignorante a los 17 años. Los políticos eran egresados de Derecho. De ahí salía la política en Argentina, como quienes daban golpes de Estado salían de las Fuerzas Armadas. No era una alternativa en mi cabeza. Hubiera deseado estudiar Antropología, pero cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires me dijeron que era una carrera muy de derechas, casi una Paleología. Elegí Literatura porque ya era una lectora voraz".

Alguna vez, el antropólogo Alejandro Grimson escribió sobre la co-fundadora del Club Socialista: Es imposible presentar a Beatriz Sarlo. Una intelectual pública con –no pocos– libros imprescindibles. Una exploradora heterodoxa de formatos, más allá del periodismo cultural, fundadora y editora de una de las revistas clave de las últimas décadas en América Latina. Cuando hace pocos años la conocí, ya sabía por amigos del tono coloquial y encantadoramente barrial de su oralidad. Si leerla es bueno para pensar, conversar con Sarlo siempre es un buen momento. No porque uno concuerde; eso no es lo que ella espera. Sarlo pertenece al universo de personas con las que vale la pena disentir, para que el propio pensamiento se perturbe y se desplace.