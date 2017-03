La carta a Francisco del padre de la francesa asesinada en Salta

Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, una de las dos jóvenes francesas que fue asesinada en Salta, le envió una carta al papa Francisco con un pedido para que se retome la investigación del doble crimen. El hombre le hizo llegar una extensa carta al Pontífice en la que enumera una serie de irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa. Allí Bouvier habla de “incompetencia” de la Justicia y “oscuridad del gobierno” de Salta.

El envío de la misiva había sido anticipado por Bouvier en diálogo con Urgente24. Y va en línea con el documental emitido por el canal M6 de Francia en noviembre último y que en la Argentina se dio a conocer el mes último a través de YouTube (y fue levantado una semana después). Bouvier le expone al papa Francisco una sucesión de irregularidades y “errores graves” que hacen creer que “hasta el día de hoy no se rindió justicia a estas dos jóvenes llenas de vida”.



Entre ellos, Bouvier comienza asegurando que hubo "contaminación" de la escena del crimen y acusa al juez Martín Perez, quien debido a su "incompentencia" y su "naturaleza mal intencionada", no tomó “las precauciones necesarias” para preservar las pruebas que pudiera haber en el lugar. Luego profundiza sobre las muestras de ADN, que sólo una de los tres perfiles hallados coincide con uno de los dos condenados. También plantea sus dudas sobre la condena a perpetua que recayó sobre Clemente Vera, a quien, según Bouvier, le correspondería "el beneficio de la duda".



En su misiva, Bouvier insiste en la necesidad de que se reabra la investigación. "Los cómplices de Lasi están libres, por lo que existe una razón suplementaria para retomar la investigación". Y afirma contar con testimonios que señalan quiénes podrían haber sido los responsables. "Estaría dispuesto a presentarlos a la justicia en el caso que esta me garantice que resolverá los crímenes", añade.



# Carta completa



Asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni



"He elegido explicar la gravedad de los hechos de forma cronológica a fin de que sean expuestos con mayor claridad.



Voy a comenzar por el descubrimiento de los cuerpos sin vida de Cassandre y Houria el día 29 de julio de 2011 en el paraje cercano al Mirador de la Quebrada de San Lorenzo.



Me angustia tanto pensar que hasta el día de hoy no se rindió justicia a estas dos jóvenes llenas de vida, de entusiasmo, que estudiaron y obtuvieron sus diplomas de investigadoras con la sola meta de dedicar su vida al servicio de los pueblos más necesitados. Para ellas la libertad y la generosidad eran los ejes de la humanidad.



Pasó que se encontraron en el peor momento y con la peor oportunidad y en el peor lugar, allí en Salta (Argentina) donde la incompetencia de la justicia, la oscuridad del gobierno son responsables de que la belleza de sus paisajes sea ensombrecida y ensucie a toda la Argentina, país mítico y soñado por el mundo entero.



El juez Martin Perez debido a su incompetencia y a su naturaleza mal intencionada no tomó las precauciones necesarias para preservar de acuerdo a las convenciones internacionales el lugar donde ocurrieron estos desgraciados hechos. No fue acondicionado, protegido a fin de que absolutamente toda la naturaleza sea observada, rastreada con sumo cuidado, con la indumentaria y la protección de calzado y poder de esta forma recoger imprentas, pruebas e indicios que conduzcan con veracidad a las personas involucradas.



El cuerpo de mi hija Cassandre fue encontrado por un turista argentino al anochecer, luego de un tiempo, en presencia de la policía se encontró a unos metros de distancia el cuerpo sin vida de Houria.



El juez decidió transportar inmediatamente los dos cuerpos en plena noche a la morgue del Hospital San Bernardo.



Las consecuencias de esta decisión fueron catastróficas pues para transportarlas el cuerpo de bomberos que se rindió al lugar debió instalar provisoriamente una estructura de reflectores eléctricos en medio de ese terreno accidentado y lleno de malezas, conclusión: fue pisoteado por numerosas personas, los cuerpos debían haber sido transportados a la luz del día.



A principios de agosto llego a Salta y entonces el juez me conduce al lugar del crimen, la parte del terreno menos accidentado estaba cercado y tres o cuatro policías montaban guardia distraídamente, o sea que cualquier persona podía acceder y depositar un objeto comprometedor sin que nadie se de por aludido.



LA EXPLOTACIÓN DEL LUGAR DEL CRIMEN



Vuelvo a citar al juez y sus errores graves. No recuperó ninguna muestra del lugar donde estuvieron tendidos los cuerpos.



Sobre todo del cuerpo de Houria completamente tendido a lo largo sobre el suelo de tierra. Tanto los expertos argentinos como franceses estuvieron de acuerdo en un punto. Ella estaba de pie cuando el proyectil mortal atravesó su cuerpo. El legista francés probó que ella no murió inmediatamente; estuvo viva consciente o no durante una hora o una hora y media, su cuerpo se vació totalmente de su sangre y esa sangre quedó allí donde ella estuvo tendida, una muestra de esa tierra, arena, pequeñas piedritas podían confirmar que el verdadero lugar del crimen era allí. Cómo puede confirmar este juez la tesis sobre la que fundamenta su investigación y su acusación: ¿El lugar del crimen es el lugar donde se encontraron los cuerpos?



El proyectil que mata a Cassandre es un calibre 22 que se encontró en su cabeza, entró y no salió. Los expertos de la balística demostraron que este pertenecía al arma de propiedad del padre de Gustavo Lasi, uno de los acusados designados por el juez.



Ningún proyectil se encontró en el cuerpo de Houria. El juez pidió la perimetral del lugar del crimen a fin de que sea examinado minuciosamente, para esta tarea, la Armada Argentina puso a disposición de la policía de Salta el material necesario para detectar metales, devolvieron el material pues no lo supieron hacer funcionar y en vez de pedir ayuda técnica a la Armada lo devolvieron, ¿miedo al ridículo?



En condiciones muy extrañas y en dos fechas diferentes se encontraron dos proyectiles correspondientes a la misma arma.



LAS PRUEBAS APORTADAS CONTRA DANIEL VILTE, CLEMENTE VERA Y GUSTAVO LASI



La policía actualmente debería fundar su acusación principalmente sobre las pruebas científicas, siendo estas difícilmente contestables por los abogados de los acusados. Los testigos no tienen peso suficiente y estoy de acuerdo en que esta modalidad se debe tomar con precaución.



Considero que la policía tiene que renunciar a la cultura represiva y violenta a la que está formada tanto en el plano de lo físico como así también de lo psicológico, prácticas estas que son indignas de un Estado de Derecho. La manipulación no puede tampoco ser una actitud que responda a la exigencia de un superior.



El conjunto del material de ADN analizados tanto por los expertos argentinos como franceses no fueron efectivos para condenar a Daniel Vilte. Si fue reconocido el ADN nuclear de Gustavo Lasi.



-Con respecto a Santos Clemente Vera los expertos estuvieron divididos aunque la prueba era irrefutable a su favor y esto por dos razones.



Se practicó una técnica de mezcla de muestras la cual no tiene ningún valor ni es reconocida en tribunales de diferentes países como Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros.



-Los argentinos encontraron que correspondería con el ADN mitocondrial hecho incierto pues se trata de un lejano indicio de pertenencia a un grupo poblacional extenso, no tiene nada que ver con el ADN nuclear, no es la firma sanguínea genuina de Vera.



Hay una circunstancia que agrava esta situación, un experto francés y un segundo experto argentino solicitado por los abogados de Clemente Vera no encontraron su ADN.



El experto francés encontró varios ADN no identificados que confirman que hay desconocidos que participaron en la violación y el asesinato junto a Lasi.



Los elementos contra Gustavo Lasi son numerosos e incontestables: El arma que mató a Cassandre fue encontrada en la casa de su padre Walter Lasi.



Los expertos encontraron muestras de ADN en el teléfono y el aparato de fotos que sustrajeron a Houria en la casa de la novia de Lasi.



La justicia de Salta en el caso de Vera actuó de manera ilegítima eligiendo el resultado de una pericia y rechazando el otro. Es más que evidente que a Clemente Vera le corresponde el beneficio de la duda.



Otra anomalía a señalar del sospechoso comportamiento del juez Martin Perez es que ocultó la contra pericia a las partes civiles, se negó a adjuntar la totalidad de las pruebas de los expertos franceses al informe.



Este juez Tampoco cuenta con una coartada incontestable a la hora del crimen que pruebe que Clemente Vera estuvo allí, esto en la justicia francesa es impensable.



Para incriminar a VILTE lo acusa de poseer un arma que fue descubierta en un allanamiento sobre robos de la cual se encontraron dos vainas cercanas al lugar del crimen, una la encontró un policía sin testigos la otra un compañero a quien llevó al lugar para que por casualidad la descubriera, esto ocurrió un tiempo después de ocurridos los hechos, el juez encontró testigos que probaron que Vilte ofrecía en venta esta arma en 2011, otra historia demasiado perfecta para considerarla veraz.



Gustavo Lasi reconoce las violaciones cuando se entera que encontraron su ADN, para defenderse acusa a los otros dos como los asesinos y cuenta que lo presionaron a violar las chicas.



Tanto Vilte como Vera mantuvieron sus declaraciones intactas, repitieron lo mismo fueron claros con su defensa y clamaron inocencia. Lasi fue cambiante y cada vez avanzó una prueba incontestable.



El juez Martin Perez a pesar de la evidente personalidad patológica de Lasi, no dudó jamás de su palabra cuando este acusaba a Vilte y a Vera.



EL JUICIO ORAL DE 2014



Llegué a Salta en el mes de marzo de 2014 con dos firmes expectativas: Conocer la verdad sobre la muerte de mi hija y de Houria y escapar a un simulacro de proceso. No aceptar que se condene sin fundamentos serios a los acusados.



Los très jueces fueron intachables y condujeron el proceso con autoridad y coordinaron las acciones de intercambio de pruebas con la justicia francesa con mucha profesionalidad.



Permitieron que se aclaren los métodos de tortura utilizados por un gran número de policías contra la población de campesinos de San Lorenzo obligándolos a confesar que fueron ellos los asesinos de Cassandre y Houria.



Aclararon la venta del arma de G Vilte que ante tanta incoherencia terminaron confesando que nunca vieron a los tres acusados juntos.



En tales condiciones el veredicto estaba fundamentado y totalmente justificado: Absolución para Vilte; Beneficio de la duda para Vera; Condena de 35 años para Lasi.



Un gran sentimiento de pesar me invade después, hubiese querido que la decisión sea tomada por un tribunal francés.



En el caso de que los crímenes hubiesen sucedido en mi país, la decisión sin duda hubiese resultado la suspensión del proceso, un suplemento de la instrucción y la designación de otro juez de instrucción.



Para la justicia francesa la identificación de todas las pruebas de ADN hubiesen justificado esta decisión.



LAS DECISIONES JUDICIALES DE 2016



Para la apelación tres jueces fueron designados. Hay razones que me dejan totalmente sorprendido; solo dos de ellos firmaron la decisión: Confirmación de absolución de DANIEL VILTE.



Condena perpetua a GUSTAVO LASI en lugar de los 35 años pronunciados en 2014.



Condena perpetua para Santos Clemente Vera.



Considero con satisfacción las decisiones tomadas respecto a los imputados Gustavo Lasi y Daniel Vilte.



Contrariamente por Santos Clemente Vera me siento profundamente escandalizado pues cambiaron la decisión tomada en 2014 sin que exista ningún elemento nuevo en el sumario.



Se trata de decisiones políticas explícitas el hecho de anular la conclusión del veredicto de 2014 de los tres acusados.



Lasi, siendo el único reconocido culpable, ¿cómo puede ser que un solo hombre tenga la fuerza suficiente para violar y matar a dos mujeres jóvenes, sanas, fuertes, deportivas?



Los cómplices de Lasi están libres o sea que existe una razón suplementaria para retomar la investigación.



Es evidente que con dos condenados no hay ninguna razón. Esta suerte de manipuleo que presenta la justicia sería un fracaso si los ADN no identificados demostrasen que las investigaciones desviadas del juez Martin Perez se trataron ni más ni menos que de una impostura.



Si las autoridades de Salta tuviesen la buena voluntad de mandar a analizar los ADN de todos los involucrados hasta ahora desconocidos, existiría la posibilidad de orientar nuevas investigaciones. Y los abogados tanto de Clemente Vera como de Gustavo Lasi podrían recurrir a La Corte Suprema de la Nación.



En conclusión las autoridades de Salta se apresuraron en encontrar rápidamente culpables y perdieron la serenidad que requiere la búsqueda la verdad. La preparación de la Cumbre del G20 programada a Cannes en el sur de Francia entre el 3 y el 4 de noviembre de 2011 condujo a un encuentro entre la presidenta Argentina Cristina F de Kirchner y el presidente francés Nicolás Sarkozy, en esta ocasión ella le transmitió un informe redactado por el juez Martin Perez en el cual este designa sin ambigüedad a Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Clemente Vera como a los verdaderos culpables de los asesinatos de Cassandre BOUVIER y Houria Moumni, o sea que en un mes el juez resolvió el caso, esto prueba una vez más la máxima incompetencia y su desenvoltura para terminar con la cuestión, puedo agregar más pero prefiero abstenerme.



Personas como Lasi, Vera y Vilte carecen totalmente de importancia para el pequeño mundo privilegiado de la burguesía y la clase gobernantes.



La gente de Salta necesita protección. Yo poseo testimonios de quiénes habrían participado en los asesinatos y estaría dispuesto a presentarlos a la justicia en el caso que esta me garantice que resolverá los crímenes de mi hija Cassandre y su amiga Houria evitando reproducir los errores graves cometidos a fines de julio y agosto de 2011.



Traducido al castellano por Ana Ragot (traductora de J-M Bouvier)