El sueño de Beckham se convirtió en su pesadilla

David Robert Joseph Beckham es una celebridad más allá del fútbol profesional, con una lucrativa actividad publicitaria que no ha cesado.

Beckham jugó en el Manchester United, luego en el Real Madrid, más tarde en Los Angeles Galaxy, aunque pasó 2 años cedido al AC Milan y se retiró en el Paris Saint-Germain, en 2013.

Si bien el subestimó el fútbol estadounidense, su mujer Victoria Adams (quien de joven integró el ex conjunto de música pop Spice Girls) se entusiasmaba con vivir en Hollywood, y ya retirado Beckham organizó un negocio en Miami (Florida) aunque hasta ahora sin concreción.

En estos días, Beckham intenta superar una crisis en su imagen pública porque el diario británico The Sun publicó un material que habían llegado desde la web FootballLeaks: correos electrónicos que el ex jugador de fútbol le envió a su consultor de prensa, Simon Oliveira, y que desnudaron al 'otro' Beckham, más allá de la imagen pulcra que precisa quien trabaja de soporte de publicidades diversas y embajador de Unicef.

Beckham estaba empeñado en obtener el título de Sir que concede la reina Isabel II de Windsor pero el comité real prefirió a la cantante de ópera Katherine Jenkis, de Gales, porque Beckham, a través de su fondo de inversiones The 7 Fund, apareció vinculado al fondo de inversión Ingenious Media, instrumento de evasión impositiva de varias personalidades notables. En los correos se descargó contra los del comité real y la ganadora del privilegio.

Dispuesto a remontar la crisis de imagen, Beckham apareció en un breve video preparando un panqueque para su hija Harper, de 5 años; retomó su actividad en Unicef; y se concentró en sus actividades empresariales.

Pero el tema que más le preocupa es el que explicó Pedro J. González en el diario El Nuevo Herald, de Miami: "Parece mentira, pero ya han transcurrido 3 años desde que David Beckham, conjuntamente con el comisionado de la liga de fútbol estadounidense (MLS) Don Garber y el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunciara que traerían a Miami un equipo de fútbol del más alto nivel. (...)".

Garber sucedió a Doug Logan como comisionado de la Major League Soccer, pero antes trabajó durante años en el marketing de la National Football League (NFL), donde comandó los esfuerzos por ganar mercados internacionales, una tarea casi tan imposible como hacer popular el soccer en USA.

En cuanto al alcalde Carlos A. Giménez, es un cubano estadounidense nacionalizado estadounidense a los 21 años, ex jefe de Bomberos, ex comisionado del condado Miami-Dade, a cargo de la ciudad desde 2011, votante de Hillary Clinton aunque conoce bastante a Donald Trump, quien tiene diversas propiedades en Florida.

Los socios

La MLS, una creación de Alan Rothenberg, , abogado de muchos empresarios que compraron franquicias en equipos profesionales de basquet, fútbol americano, beisbol y soccer; y chairman de la empresa de marketing deportivo Premier Partnerships, nació en diciembre de 1993, está supervisada por la Federación de Fútbol de USA (US Soccer), y es miembro de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).

Está integrada por 22 equipos en 2 conferencias, Conferencia Este y Conferencia Oeste, con una temporada que va de marzo a diciembre: cada equipo juega 34 partidos durante la temporada regular. Los 12 mejores equipos clasificados juegan el torneo de eliminación directa MLS Cup Playoffs que finaliza con el partido por la Copa MLS.

La temporada inicial fue en 1996 con 10 equipos en 2 conferencias. Beckham jugó en la del Oeste.

En mayo de 2013, el británico Manchester City y el equipo de béisbol New York Yankees se asociaron para crear otra franquicia de la MLS, el New York City FC.

En noviembre 2013, nació otra franquicia, el Orlando City, propiedad de Flavio Augusto da Silva y Phil Rawlins, fichando al salvadoreño Darwin Cerén y al brasileño Kaká.

En febrero de 2014 se anunció una franquicia a cargo de David Beckham para Miami aún en trámite. Beckham presentó como socios a Simon Fuller, Tim Leiweke y Marcelo Claure, aunque éste parece alejado ya del proyecto.

* Fuller es empresario, mánager y productor de TV inglés, propietario de la franquicia American Idol, quien fue mánager de las Spice Girls, descubridor/representante de Annie Lennox, Steven Tyler, Lewis Hamilton, Andy Murray, Amy Winehouse, Lisa Marie Presley; socio de Jennifer Lopez y Marc Anthony. Fuller es responsable de las actividades comerciales y de moda de los Beckams.

* Leiweke es el ex presidente ejecutivo y CEO of Maple Leaf Sports & Entertainment (el emporio de negocios deportivos y estadios hoy día de Rogers Communications, BCE Master Trust Fund y Kilmer Sports, con base en Toronto, Ontario, Canadá; propietario de franquicias como Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors y Toronto FC; además de canales de TV especializados en deportes) y ex Nº1 CEO of Anschutz Entertainment Group (empresa dedicada a la organización de espectáculos, fundada por el empresario Philip Anschutz. Tiene 3 divisiones: conciertos y festivales, deporte y cine. Entre sus activos está la propiedad de Los Angeles Galaxy, donde jugó Beckham).

* Claure es director ejecutivo de la telco Sprint Corporation, fundador del proveedor inalámbrico Brightstar., Brightstar Corporation. En 2008, Claure compró BAISA (Bolívar Administración, Inversiones y Servicios Asociados), que opera el equipo de fútbol Bolívar, de La Paz. También es miembro del Committee for Fair Play and Social Responsibility de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Sprint es el principal patrocinador de la categoria NASCAR Cup Series.

Beckham, después de retirarse en 2013, ejerció su opción de usar los US$25 millones que le otorgó la MLS, tras firmar con el Galaxy en 2007, para fundar un equipo en Miami.

Tras el anuncio, su grupo propuso hacer el estadio en el Dodge Island, en el Puerto de Miami, pero la propuesta fue rechazada por la oposición de una línea de cruceros y un plan fantasma de remodelación del recinto portuario.

Entonces intentaron construir cerca del American Airlines Arena, integrándose al parque de los museos y una zona donde hoy solo hay agua, pero los residentes locales no quisieron.

Luego mencionaron la construcción junto a Marlins Park, el estadio de los Miami Marlins, equipo profesional de béisbol, y fue en vano.

Entonces comenzaron a comprar las parcelas en el Overtown.

¿Se habrá equivocado Beckham y su grupo en pretender construir un estadio en Miami?

¿Por qué a estas alturas no se ha conseguido el dinero, si parece un negocio tan bueno?

La franquicia

En 2017 empezaron a jugar en la MSL, 2 nuevas franquicias, Minnesota United FC y Atlanta United FC.

En 2018 ingresará Los Angeles FC en reemplazo de Chivas USA. Y se espera que Miami en 2019. La MLS anunció que en 2020 la liga tendrá 24 equipos, 12 para cada conferencia.

A diferencia del resto de las ligas profesionales mundiales, los contratos y transferencias de los jugadores no los manejan los clubes sino que lo hace la Liga.

Todos los clubes de la liga acuerdan un tope salarial equivalente (por ejemplo, US$ 3 millones) a repartir entre sus contratos de varios jugadores. Pero hay una regla de excepción llamada Ley del Jugador Franquicia o Ley Beckham, que permite a cada club tener hasta 3 "jugadores-franquicia" en su nómina para liberar US$ 335.000 por jugador elegible en su nómina total.

En febrero de 2014, Beckham anunció su intención de fundar un equipo en Miami.

Una de las condiciones que le puso la MSL fue la construcción de un estadio y así comenzó la pesadilla. El 10/12/2016 el comisionado de la MLS informó que se le termina el tiempo al Miami Beckham United.

“Estamos muy concentrados en que Miami sea nuestro 24to. equipo. Y vamos a seguir trabajando para conseguirlo”, dijo Garber. “Sigo creyendo en la importancia que tiene Miami para extender la MLS y conectarse con una ciudad tan importante en nuestro país”.

Pero el MBU no ha logrado concretar sus negociaciones con algunos inversionistas para comprar la última parcela en Overtown (2,8 acres u 11.331 m2), propiedad del condado Miami-Dade.

El alcalde Carlos Giménez ha dicho que el condado está dispuesto a venderla a “precio de mercado” (unos US$9 millones), pero el grupo de Beckham no ha encontrado el dinero para continuar el proyecto, valorado en US$150 millones, y no concretó la compra.

“Hace mucho que no tenemos noticias de MBU. El alcalde Giménez hace semanas habló con ellos y le dijeron que seguían en conversaciones con posibles inversionistas”, dijo Michael Hernández, director de Comunicaciones del Condado. “En la más reciente reunión conjunta, en noviembre, el alcalde expuso a los potenciales inversionistas los beneficios del proyecto y no hubo respuesta”.

En marzo 2016, MBU compró dos tercios de los casi 6,5 acres (26.304 m2) para construir el estadio (en el 650 NW 8 Street), y así se fijó el precio a los restantes 2,8 acres (11.331 m2).

“El Condado tiene que cumplir la ley estatal, la cual le impide vender una propiedad por debajo del precio del mercado”, señaló Hernández.

Los políticos de Miami-Dade, conscientes de lo mucho que significa tener un equipo de la ciudad en la MLS y con su estadio, esperan que Beckham y su gente no se marchen a una de las ciudades que les han ofrecido más facilidades que Miami: Las Vegas, en Nevada.

“Una franquicia de fútbol tendría un impacto muy grande”, expresó Hernández. “No tenemos calculado cuánto se perdería si este proyecto no se concreta, pero sería una cifra muy grande”.

Y no solo son los miles de millones de dólares que dejaría de percibir la ciudad, sino el impacto negativo que eso dejaría, con un alto costo político y social, al enviar un mensaje negativo a futuros inversores en Miami.

“¿Dar la plaza 24 a otra ciudad? Nosotros no pensamos eso”, dijo Mark Abbot, presidente de la MLS. “Estamos concentrados en Miami”.

Miami tiene equipos en la NBA (National Basquetball Association), MLB (Major League Baseball), NHL (National Hockey League) y NFL (National Football League). En el caso del soccer, con tanto hispano en la ciudad, es uno de los deportes favoritos.

“La popularidad del fútbol sigue subiendo”, indicó Hernández. “El 60% de nuestra población proviene de América Latina”.