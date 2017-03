El fútbol no arranca: Suspenden los partidos de hoy (03/03)

No hubo avances en el ministerio de Trabajo tras la conciliación obligatoria dictada entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. La reunión pasó a un cuardo intermedio hasta las 19.00.

Pero lo confirmado es que este viernes (03/03) no arranca el fútbol: fueron suspendidos los dos partidos previstos para hoy, Rosario Central vs. Godoy Cruz, y San Lorenzo vs. Belgrano.

El partido ante @Belgrano previsto para esta noche fue suspendido y, por el momento, no tiene fecha de reprogramación. — San Lorenzo (@SanLorenzo) 3 de marzo de 2017

Cabe recordar que el conflicto ahora res porque los millonarios dirigentes de los clubes intentan convencer a los jugadores de que levanten el paro y se pueda iniciar este fin de semana el torneo nacional a cambio de la promesa de que el dinero para saldar las deudas estará. Ayer (2/3) fue un día de aprietes a los futbolistas desde la dirigencia, la AFA y hasta el Ministerio de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria que no se anima ni siquiera a imponerle a los docentes. Agremiados rechazó las presiones e insinuó la posibilidad de no acatar la conciliación. Ya les recordaron que de hacerlo podrían perder la personería gremial.



El torneo debería comenzar este viernes con el partido entre Central y Godoy Cruz a las 19. Pero este partido ya quedó suspendido.



La situación es la siguiente: AFA dice que ya depositó el dinero, por eso programó la fecha y amenaza con quita de puntos si los equipos no se presentan. Los clubes dicen que empezaron a saldar parte de las deudas. Futbolistas Agremiados, con Sergio Marchi a la cabeza llamó al paro por las deudas (en algunos casos los jugadores no cobran desde hace cuatro meses).



Esta mañana comenzó la reunión en el Ministerio de Trabajo, con Jorge Triaca, Marchi y dirigentes de Futbolistas Agremiados, y los directivos de la AFA. Ahora pasó a cuarto intermedio.

Los clubes presionan también porque si no se presentan a jugar serán sancionados por la AFA y podrían sufrir la quita de puntos o multas económicas.



En el medio, Javier Medín, el vicepresidente de la Comisión Normalizadora, sumó más leña al fuego: "La postura es clara, antagónica y confrontativa", afirmó y amenazó que "el que no se presente a jugar, perderá los puntos".



"La sábana siempre es corta, pero tanto los dirigentes como la AFA hicieron un esfuerzo; se realizó la asamblea, se llegó al acuerdo de que todos los clubes estarán al día la semana que viene; la gente está harta y quiere ver fútbol. Hay que hacer los deberes y empezar a jugar. La maquinaria del fútbol depende de que ruede la pelota", disparó.



"El dinero ya está. No existe la excusa de la falta de pago. Deberían ir a una conciliación obligatoria", dijo en clara referencia a los jugadores.



# El Ascenso arrancaría

Desde la Primera B Metropolitana los dirigentes han manifestado que se presentarán a los compromisos pactados para este fin de semana. Incluso le confiaron a Clarín que existe un acuerdo entre los directivos (aglutinados en su mayoría detrás de la figura política de Claudio "Chiqui" Tapia) para disputar los encuentros con juveniles si es que la medida se sostiene. Esto lo refrendó a través de una nota Barracas Central.

Gabriel Fernández anunció la medida en su cuenta de Twitter. El vicepresidente de Deportivo Español es quien comanda la mesa directiva de la Primera B Metropolitana y apuntó: "En representación de los clubes (…) confirmo que vamos a cumplir con la programación dispuesta por la AFA".

En representación de los clubes que componen la @Mesa1raB confirmo que vamos a cumplir con la programación dispuesta por la @AFA pic.twitter.com/jZ5bvKJjvW — Gabriel Fernández (@FernandezGaby) 3 de marzo de 2017



Diego Figueroa, capitán de Estudiantes de Buenos Aires, contó en TyC Sports que los dirigentes del club exigieron al plantel presentarse a jugar, ya que el club de Caseros es uno de los equipos de la categoría de ascenso que tiene los sueldos al día. Lo programado hasta el momento es el encuentro de este sábado a las 17.10 ante Talleres de Remedios de Escalada, en lo que sería el comienzo de la vigésima fecha del torneo.