Vidal dictó la conciliación obligatoria, pero Baradel dice que no declararon el paro

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en busca de que comiencen las clases el próximo lunes, cuando está convocado un paro nacional de docentes.

Sin embargo, los gremios que fueron recibidos por el Ejecutivo provincial aclararon que ellos, a nivel provincial, no declararon ninguna medida de fuerza.

Es que, explicaron, la convocatoria fue hecha por el gremio a nivel nacional, CTERA, y que los provinciales deciden si adhieren, algo que se da por descontado.

En rueda de prensa, los voceros de los docentes, Roberto Baradel (Suteba) y Mirta Petrocini (FEB), contaron además que la propuesta que esgrimió el gobierno bonaerense fue una suma no remunerativa de $800 a liquidarse el próximo 15/03 a cuentas de futuros aumentos.

Dijeron que dicha suma sería "a cambio" de que los gremios provinciales no adhirieran al paro nacional.

"Nuevamente el gobierno de la provincia le ha mentido a la sociedad y a los docentes. Después de lo que planteó la Gobernadora el día de ayer, que iba a hacer su mejor esfuerzo, hoy no hubo propuesta de recomposición salarial", dijo Baradel.

"Lo que hoy hubo es un planteo de dar$ 800 pesos en negro, no remunerativos, por persona, por única vez, para que levantemos el paro docente. Es vergonzoso", agregó, y remarcó que, como gremio provincial, "no tenemos la posibilidad, los resortes del paro nacional".

"Acá venimos el representación de los gremios bonaerenses, y ninguno ha declarado medidas de fuerza. El conflicto es a nivel nacional", insistió.

"Es una cuestión lamentable que se da de bruces con las declaraciones de buena voluntad. En síntesis, la propuesta es de $800 a cambio de entregar los paros del lunes y martes. Nos sentimos dolidos y defraudados", dijo Petrocini, de la FEB.

En cuanto a si los docentes bonaerense adherirán al paro, la dirigente respondió: "Los congresos de nuestras respectivas organizaciones están sesionando. Ahora iremos con esta novedad".

La posición del Gobierno

Luego, fue el gobierno bonaerense en el que sentó su posición en una conferencia de prensa.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, explicó que los $800 corresponden a los sueldos inferiores a los $15 mil, habiendo sumas más altas para los sueldos más elevados (por ejemplo, $1.200 para salarios de entre $15 mil y $30 mil).

Lacunza, además, confirmó que se van a descontar del sueldo de los docentes los días que se adhieren al paro. La suma a restar sería de $650 por cada día no trabajado. "No hay forma de pagar ningún monto si no hay contraprestación", dijo.

En tanto, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, adelantó que firmará una resolución por la que los días de clases perdidos por el paro se recuperarán durante el receso invernal.

Por su parte, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, explicó que más allá de que el que convoque al paro sea el gremio nacional, los sindicatos provinciales deciden si adhieren o no. De esa manera, justificó el dictado de la conciliación obligatoria.

"No hay ninguna medida de ningún carácter nacional que, lesionando derechos de los bonaerenses, nos inhiban de tomar decisiones", dijo.