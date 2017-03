Lázaro Báez: "Cristina era la esposa de un amigo"

El empresario Lázaro Báez declaró este viernes (03/03) ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces. Por primera vez, respondió preguntas.

Báez afirmó hoy que su trato con la ex presidenta Cristina Fernández era el que se tiene "con la esposa de un amigo", y que era "esporádico".

En el escrito que presentó, sostuvo que la causa “es una duplicación artificial de otras causas”, remarcando que el “alquiler de inmuebles no es un delito”.



Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia Kirchner, que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de Cristina-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.



Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.



De la pericia contable y los documentos proporcionados por el Banco Santa Cruz -donde la sociedad tuvo radicadas sus principales cuentas- se desprende que Báez y Cristóbal López representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria.



Los Sauces S.A. es la inmobiliaria que tiene Cristina junto a sus hijos Máximo (responsable de la administración de la firma) y Florencia (gerente hace un año). Previo al nombramiento de la hija de la ex Presidente, la inmobiliaria tuvo como directora a Romina Mercado.



La empresa se encuentra intervenida desde diciembre por orden de Bonadio, lo que desplazó durante seis meses a Máximo y Florencia de sus cargos.



Cabe destacar que Bonadio citó a declarar en esta causa a Cristina Fernández, el próximo 7 de marzo. En el entorno de la ex presidente hay cierto nerviosismo por la posibilidad de que el juez ordené su detención. El día previo deberán declarar sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

Hoy, Cristina Fernández pidió la "exención de prisión" para su hija. A través de un escrito, la ex presidente habló de fuentes de información confiables que afirman que en las próximas horas se intentará privar a su hija "de su libertad ambulatoria", de la persecución judicial y médiática que sufren ella y su familia desde que finalizó su mandato, y hasta del dirigente sindical Roberto Baradel.