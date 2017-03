Efromovich/Colunga, un lastre para Macri

En noviembre 2016, Avianca Holdings evaluó ofertas de Delta Air Lines Inc. y United Continental Holdings Inc. La empresa buscaba US$ 500 millones en nuevo capital + la compra de acciones ordinarias a los accionistas actuales. También intentó interesar a la aerolínea Copa Holdings.

Avianca tiene un valor de mercado de US$ 800 millones. Y fortaleza es el transporte aerocomercial de un 58% de los pasajeros del cabotaje en Colombia.

Su objetivo fue limitar la deuda a cambio de desacelerar el plan expansión, según explicó Renato Mimica, analista del banco de inversiones BTG Pactual.

El asunto se había complicado porque Oceanair Linhas Aereas (Avianca Brasil), había incumplido con el pago de más de US$4 millones correspondiente al arrendamiento de un avión de pasajeros A330 de Airbus Group SE , según una demanda presentada por el banco Wells Fargo & Co.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, la aerolínea controlada por los hermanos Germán y José Efromovich, había entregado como garantía la mayor parte de sus acciones para obtener un préstamo de Elliott Management Corp., el fondo de Paul Singer.

Cualquiera sabe que solicitarle dinero a Elliott es un riesgo por su fama de 'buitre'.

Elliott tuvo un mandato para buscar potenciales interesados.

Elliott presentó a United como el elegido. El 31/01/2017, Avianca Holdings anunció la posibilidad de una alianza estratégica comercial con United Airlines, luego de 7 meses de expectativas.

Pero los hermanos Efromovich no son los únicos accionistas. Ellos tienen como socio a Kingsland Holdings Ltd., controlado por la familia salvadoreña Kriete, que fusionó la aerolínea centroamericana Taca con Avianca en 2010.

Kingsland es dueña del 21.9% de las acciones con derecho a voto y de 14.46% de las acciones totales de Avianca.

Precisamente Kingsland Holdings interpuso una demanda en la Suprema Corte del estado de Nueva York , el 28/02/2017, en contra de Germán Efromovich, su hermano José Efromovich, Synergy Aerospace Corporation (Synergy), Avianca Holdings SA (Avianca) y United Airlines, Inc. (United).

El propósito de esa demanda es impedir a los acusados ejecutar una propuesta de transacción entre Avianca y United. Kingsland Holdings Ltd. afirma que la alianza Avianca-United sólo beneficia a Synergy.

Kingsland consideró como “flagrante” la transacción que, supuestamente, Germán Efromovich, presidente de Avianca y propietario de Synergy, “negoció secretamente con United para su beneficio propio en detrimento de Avianca y el resto de sus accionistas”.

“Ese acuerdo impidió un proceso estratégico de recapitalización (el Proceso Estratégico) emprendido por el Consejo Directivo para responder a la ampliamente reportada necesidad de liquidez, causada por conductas inadecuadas por parte de Efromovich en el pasado y para maximizar el valor de los accionistas. A pesar de que el Proceso Estratégico originó ofertas de dos grandes aerolíneas internacionales, en términos significativamente mejores para Avianca, Efromovich forzó a Avianca a perseguir la transacción con United, dado que le brinda mayores beneficios a él personalmente”, denunció Kingsland.

“Kingsland es el 2do. accionista más grande de Avianca, después de los accionistas mayoritarios Synergy, y es la empresa que maneja la propiedad de la familia Kriete en Avianca”, explicó la comunicación oficial de Kingsland.

Kingsland acusa a Efromovich de favorecerse secretamente con préstamos de United por US$800 millones, de los cuales solo 25% ingresarían a Avianca.

De acuerdo a la agencia Reuters, Efromovich respondió que era "una extorsión" de parte del socio minoritario.

Según él, Kriete pretendería forzar a Synergy a vender su participación en Avianca para incrementar el valor de la participación de Kingsland en la aerolínea.

Paul Singer dijo que Elliott no tiene relación con Avianca y que tampoco le aportó financiación para el acuerdo con United.

Sin embargo, Reuters, Singer declinó responder si Elliott o United habían provisto financiamiento a Synergy, la empresa de los Eframovich que es accionista de Avianca.

Precisamente Kingsland acusa a Efromovich de haber comprometido el 97% de su participación accionaria en Avianca en forma de instrumentos colaterales por créditos recibidos de terceras partes, incluyendo del fondo de inversiones Elliott.

Germán Efromovich le dijo al periódico El Tiempo, de Bogotá, en relación a Kingsland: “Ellos recurrieron a estas acciones porque se estaba diluyendo la participación de la familia Kriete y también por un problema de orgullo, porque hace muchos años le ofrecimos gratis la fusión al señor Roberto Kriete, y él no quiso”, dijo Efromovich.

“Se trata puramente de vanidad y ego, y obviamente con el objetivo de extorsionar para no pasar vergüenzas por todo el daño que él y su grupo le han hecho a la compañía, al interferir y no dejar evolucionar y crecer a Avianca”, agregó.

Efromovich señaló durante una conferencia de prensa que el acuerdo con United era sólo “una extensión de una relación ya existente”, y era el mejor posible para los accionistas de Avianca.

Él insistió en que no era cierto que la oferta de Delta u otras aerolíneas fueran más elevadas.

En la Argentina

En ese contexto hay que considerar la compra que anunció Avianca de la empresa argentina de taxis aéreos Macair, de Franco Macri, y sus rutas adjudicadas.

No parece la mejor opción para asegurar una competencia eficiente e inmediata con Aerolineas Argentinas, Andes y Latam (LAN Argentina).

Pero más allá de las especulaciones, la decisión del Ministerio de Transporte obvió lo previsto en la legislación vigente: el rol decisivo que debía tener Aerolíneas Argentinas en el ingreso de cualquier competidor.

De pronto, se abrió una investigación judicial contra el presidente Mauricio Macri por presunta comisión de delitos de asociación ilícita y trafico de influencias, entre otras especulaciones.

Según el fiscal Jorge Di Lello, Avianca habría resultado beneficiada en contrataciones con el Estado desde que, a principios de 2016, adquirió la empresa Macair Jet, a la que rebautizó Avian Líneas Aéreas, que pertenecía al conglomerado de Franco Macri.

La Fiscalía también investiga a Germán Efromovich, presidente de Synergy Group; y al CEO de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López, ex ejecutivo de Macair.

La empresa Avianca le dijo a CNN en Español que Avian Líneas Aéreas no depende de Avianca sino que es un emprendimiento independiente de Efromovich, tal como Avianca Brasil, controlados ambos por Synergy Group.

La imputación consideró la denuncia de los diputados opositores, Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, acerca de la venta de Macair y las contrataciones del Estado con Avian Líneas Aereas.

Synergy Group presentó el proyecto de Avian, que incluye un hub en San Miguel de Tucumán, desde donde operaría 4 aviones ATR 72-600 (sobre un total de 12 que tendría la flota) para volar desde julio de 2017 (una vez finalizadas las obras de ampliación del aeropuerto) a Salta, Córdoba, Rosario, Resistencia, Iguazú, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y Posadas. También a Lima, Iquique, Santa Cruz de la Sierra, Florianópolis y Asunción.

Pero se mencionaron que Avian recibiría subsidios -aún no se sabe cuáles y qué montos supone- ofrecidos por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur: entre US$ 5 millones y US$ 15 millones anuales, ya que la provincia le pagará a la empresa cuando no llegue al 65% de ocupación de sus vuelos.

Sorprendió la conformidad del titular de la Aviación Civil, Pedro Irigoin, un especialista en equipos de diálisis, cuando la política gubernamental es eliminar los subsidios.

Desde Tucumán se insistió en que les ofrecieron el mismo acuerdo a las otras empresas, pero que a éstas sólo se interesaron por las rutas troncales.

El 27/02, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo a la radio AM La Red que era "totalmente descabellado" que se hablara de un conflicto de intereses, y que el número de viajeros en la Argentina era mucho menor que en otros países a causa de políticas para proteger a Aerolíneas Argentinas y que se abrían audiencias públicas para buscar empresas que exploten diversas rutas aerocomerciales.

Al respecto, la Aviación Civil Argentina publicó una aclaración que afirmó que la inversión en el sector aéreo es para duplicar el mercado de cabotaje, y que a la audiencia "del 27/12/2016 se presentaron 5 empresas —American Jet, FB Líneas Aéreas, Avian Líneas Aéreas, Andes Líneas Aéreas y Alas del Sur— solicitando un total de 156 rutas (92 nacionales y 64 internacionales)".

"Luego del análisis de todo lo expuesto durante la audiencia y de la información solicitada a las 5 empresas para dar respuesta a las observaciones de los distintos expositores, la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA), quien presidió la audiencia, dictaminó la conveniencia y utilidad pública de otorgar 136 nuevas rutas (77 domésticas y 59 internacionales)", aclarando que "el dictamen no favorece a ninguna de las 5 empresas. Los criterios utilizados para establecer la conveniencia pública de las rutas fueron iguales para todas. La JATA dictaminó en forma favorable sobre aquellas rutas donde el potencial de tráfico justifica la incorporación de nuevos operadores, ya que la oferta existente resulta ineficiente".

"Resultan temerarias las afirmaciones de supuestas vinculaciones de la familia presidencial con el operador Avian, cuando ningún miembro de dicha familia figura en el directorio de la empresa ni tiene relaciones o vínculos con la misma", concluyó el comunicado.

Pero todo ya venía complicado porque la publicación en el Boletín Oficial llamando a Audiencia Pública parece que fue fuera de término para que también pudieran llegar otros interesados, Flybondi y Alas del Sur.

La oposición vinculó a FB Líneas Aéreas (Flybondi), con el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Mario Quintana: el propietario es Richard Guy Gluzman, socio de Quintana, controlante del fondo Pegasus.

Según la Junta Asesora del Transporte Aéreo, que es la encargada argentina de recomendar qué rutas se aprueban y cuáles se rechazan, el 100 % de las rutas solicitadas por Avianca (26) fueron aprobadas por 15 años. A Fly Bondi, otra de las empresas que habría contado con las mismas ventajas que Avianca al tener entre sus socios a un funcionario público, le otorgaron el 70% de las rutas que solicitó.

Tailhade y Cabandié aseguraron: “Comprar a la familia de un Presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios”.

La investigación quedó en manos del juez federal Sergio Torres.

Denuncias ¿tóxicas ?

El 14/09/2015 escribimos en este portal una nota sobre un mal acuerdo celebrado entre Aerolíneas Argentinas, conducida por Mariano Recalde, y SOL, una empresa de un importante grupo rosarino de turismo que estaba a punto de cerrarse para procederse a su liquidación.

En un pasaje decíamos: "La sensación que se tiene es que el Estado pasará a subsidiar de modo indirecto a Sol por medio de Aerolíneas Argentinas que le garantizaría una programación mínima de “horas block” que definimos como “el tiempo transcurrido desde que en el Aeropuerto de partida le quitan las calzas a la aeronave, hasta que en el Aeropuerto de llegada se las colocan. Vulgarmente decimos que es el tiempo de vuelo “de calza a calza”.

Decíamos que se estaba ocultando un subsidio indirecto por parte del Estado a SOL utilizando la vía de Aerolíneas Argentinas, a su vez empresa altamente deficitaria y también: “Lo cierto es que nos parece imprudente que a menos de 90 días del cambio de gobierno, Aerolíneas Argentinas asuma una obligación de este tenor ya que además se reservaría el derecho de fijar la política comercial de los vuelos que se afecten al acuerdo. Así como Perón nos hablaba del guiso de liebre sin liebre, este acuerdo parecería esconder una suerte de absorción parcial de una empresa, que fruto de las políticas vigentes tanto en materia económica como aérea estaría con problemas financieros".

Era obvio que esa suerte de rescate de SOL tenía fines electorales, por ello estuvimos totalmente de acuerdo con la rescisión de ese convenio que en verdad no provocó sino que puso al desnudo la inviabilidad económica de SOL, en cierto modo por la ausencia de una política aérea por parte del gobierno “k”. Finalmente SOL cerró y pagó las indemnizaciones pertinentes a su personal, aclaremos que no quebró como lo afirmaron falsamente algunos diputados del FPV.

Según información periodística, el fiscal Jorge Di Lello que es quien dispuso abrir una investigación judicial con relación a un dictamen, aun no hay resolución de la ANAC ni del Ministerio de Transporte, (2 de marzo de 2017) de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, JATA, que aconsejó conceder rutas aéreas a las empresas que participaron en la audiencia pública del pasado 27 de diciembre que son Andes, American Jet, FLY B, Alas del Sur y Avian, ex MacAir.

Con relación a Avian (Avianca) se tejen una serie de supuestos como que el gobierno habría causado el cierre de SOL al rescindir un contrato absolutamente ilegitimo que la privaba de recibir por parte del estado, vía Aerolíneas Argentinas, un ingreso mensual estimado en base a los datos disponibles en ese momento de aproximadamente US$ 584.784,00 y US$ 722.610,00 según se tratara de los SAAB o los CRJ 50 cuya incorporación a la flota de esa empresa parecía inminente. También era parte interesada, no firmante, de ese acuerdo una empresa española que suministraría los CRJ.

Obviamente esa rescisión se habría hecho, según la denuncia formulada, para facilitar el acceso al mercado argentino de cabotaje del Grupo Avianca, mediante la compra ficticia, como se insinuó con evidente malicia, de MacAir.

Según el diario La Nación, “La denuncia enumeró una serie de "maniobras tendientes a favorecer un negocio familiar" previas a la venta que habrían posibilitado un mejor posicionamiento para la empresa de los Macri. Algunos de los hechos enumerados son: la cancelación "inesperada" del acuerdo que Aerolíneas Argentinas tenía con Sol Líneas Aéreas y el alejamiento de Isela Costantini como titular de la línea aérea de bandera. La operación concluye -dicen los denunciantes- con el avance de Avianca en el proceso de asignación de rutas comerciales”.

Lo que en verdad habría que haber investigado es la causa por las que se había firmado ese ruinoso convenio para el estado y los contribuyentes entre ARG y SOL.

La denuncia se sustenta también en hechos poco serios como la continuidad del Sr. Carlos Colunga como Vicepresidente de la nueva sociedad AVIAN o la eventual complicidad para realizar esta maniobra del Señor Germán Efromovich, pero en fin es lo que hay en la política argentina. Debemos decir que Enrique Garcia Moreno, que era Gerente de operaciones ya dejó la empresa.

Por otra parte es lógico que cuando se transfiere una empresa ciertos funcionarios permanezcan, sea por la necesidad de garantizar una continuidad en el funcionamiento durante la necesaria transición o por su calidad como empresarios.

El gobierno dio un ejemplo con la continuidad del Ministro Lino Barañao, también le pedirán el juicio político al presidente Macri por ese hecho?

Como ya lo expuse en otras notas lo que es necesario investigar y ello será procedente una vez que se adjudiquen las rutas en cuestión, hecho que aun no ocurrió, es si se cumplió con lo dispuesto por el art. 99 del Código aeronáutico, es decir que el poder de decisión corresponda a argentinos con domicilio real en Argentina y si se respetaron los art. 15 y 32 de la ley 19030, normas que el Ministro Dietrich pareciera no conocer.

Para la concesión de rutas internacionales se debe contar con el consenso de ARG y para conceder rutas de cabotaje, se debe respetar el 50% de los asientos por KM ofrecidos que le pertenecen por mandato legal.

Lo cierto es que si se concedieran las rutas según lo aconsejó la JATA, el funcionario que así lo disponga incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público por no aplicar leyes vigentes.

Lo demás es basura que intoxica.

Reitero una vez más que personalmente he propiciado y propicio la modificación del art. 99 citado y la reforma del código aeronáutico y la derogación de la cavernaria ley 19030, pero mientras tanto “dura lex sed lex”.