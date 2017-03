Trump compra tiempo aunque paga carísimo cada minuto

Trump no sueña con eso

El martes 28/03, el Presidente estadounidense,, dio su primer discurso frente al Congreso e intentó suavizar algunas de sus controversiales posturas, mientras que ratificó otras. "Mi trabajo no es representar al mundo, mi trabajo es representar a los Estados Unidos de América", fueron algunas de lasque pronunció en la alocución. Esta postura lo distingue claramanente de sus antecesores en las últimas décadas, que aspiraban a un USA global o a un mundo "americanizado".

En cambio, el Presidente presentó las líneas según las cuales tiene que delimitarse el plan de salud que reemplace al Obamacare, propuso facilitar el proceso de aprobación de la FDA (Food and Drug Administration), dio a entender que no quiere gastar más plata en las guerras de Medio Oriente y, en cambio, quiere invertir en infraestructura. Dio un mensaje positivo a sus aliados de la OTAN -Trump había dicho previamente que quería retirarse de la alianza-.

"Apoyamos fuertemente a la OTAN, una alianza forjada a través de los acuerdos de 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, que venció al comunismo. Pero nuestros socios deben cumplir con sus obligaciones financieras, y ahoras, basándose en nuestras discusiones muy francas y honestas, estan empezando a hacerlo." Trump dijo también que buscará unir a un país dividido al mismo tiempo que reafirmó su deseo de cerrar las fronteras estadounidenses. Él difundió la orden que impartió al Departamento de Seguridad Interna para la creación de una oficina que reciba las denuncias de delitos cometidos específicamente por inmigrantes indocumentados. La oficina se llamará VOICE (Victims of Immigration Crime Engagement).

"El discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso dejó animados y entusiasmados a republicanos el miércoles, pero todavía enfrentan divisiones espinosas sobre la ley de salud, recortes impositivos y otros asuntos", escribió Erica Werner, de El Nuevo Herald. Agregó además que "aunque Trump dio algunos detalles sobre la reforma que busca a la ley de salud y pareció estar de acuerdo con un elemento clave del plan que está trascendiendo en la Cámara de Representantes, sus comentarios sirvieron de poco para resolver un debate extremadamente difícil sobre las prioridades legislativas más importantes de los republicanos. Ciertamente, un día después de que el Presidente hizo un llamado a la 'unidad y la fortaleza', los republicanos parecían igual de divididos que antes, mientras buscan cumplir las promesas que vienen haciendo desde hace siete años: de revocar y reemplazar la ley de salud promovida por el expresidente Barack Obama."

A 3 días del discurso, escándalo ruso para Jeff Sessions

Pero tan sólo 3 días después del discurso ante el Congreso que casi todos los medios clasificaron como conciliador, otro escándalo ruso golpeó al círculo más estrecho del Presidente Trump. Luego de que Mike Flynn, asesor de seguridad de Trump, tuviera que renunciar luego de que se revelaran sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, en diciembre 2016 -en las que Flynn trató el posible levantamiento de las sanciones estadounidenses impuestas por Barack Obama-, ahora es el flamante fiscal general Jeff Sessions el que está en problemas.

"En su actual cargo, Sessions es el responsable último del Departamento de Justicia y del FBI, que es lo más parecido a una policía a nivel nacional que tiene EEUU, un país federal y muy descentralizado", explica el diario madrileño El Mundo. Otra vez el círculo más estrecho del Presidente estadounidense golpeado por sus vínculos con Rusia. Sucede que Sessions negó durante su audiencia de confirmación ante el Senado en enero, haber tenido contacto con oficiales rusos durante la campaña. Pero el 02/03, el The Washington Post reveló que Sessions se había encontrado 2 veces con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, duante la campaña de Trump.

La más reciente de estas reuniones tuvo lugar el 8 de septiembre en el Senado -justo en el mismo momento en que los esfuerzos de los hackers rusos para influenciar la elección estaban en su pico, remarca el semanario británico The Economist-. Mientras los demócratas pidieron por la renuncia de Sessions, el Presidente Trump lo defendió y los republicanos presionaron para que no participara de cualquier indagatoria sobre Rusia. La reacción de Sessions fue inhibirse a sí mismo de participar en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones de USA. Un disparate ético.

Durante una conferencia de prensa posterior a la revelación del escándalo, Sessions dijo: "He decidido recusarme a mí mismo de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado de alguna manera con las campañas para Presidente de Estados Unidos." Pero, ¿qué quiere decir "recusarme a mí mismo"? En el diccionario Merriam-Webster, la palabra "recuse" (recusar) está definida como "descalificarse a uno mismo como juez en un caso particular", y, más ampliamente, significa "removerse a uno mismo de participar para evitar un conflicto de interés."

Víctimas de la guerra y de los inmigrantes

"Estamos brindándoles una voz a a aquellos que han sido ignorados por los medios y silenciados por los intereses especiales. Con nosotros están 4 norteamericanos muy valientes cuyo Gobierno les ha fallado. Sus nombres son Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver y Jessica Davis. El hijo de Jamiel, de 17 años, fue cruelmente asesinado por el miembro de una pandilla de inmigrantes ilegales, quien había sido recién liberado de prisión. (...) También con nosotros están Susan Oliver y Jessica Davis. Sus esposos, el ayudante del sheriff Danny Oliver y el detective Michael Davis, cayeron en cumplimiento de su deber en California. Eran pilares de su comunidad. Estos hombres valientes fueron cruelmente baleados por un inmigrante ilegal con un historial criminal y 2 deportaciones anteriores. Nunca debió haber estado en nuestro país. (...) Finalmente, para mantener a USA segura, debemos proveer a los hombres y mujeres del ejército norteamericano con las herramientas que necesitan para prevenir una guerra."

Trump introdujo así el envío al Congreso de un presupuesto para reconstruir el ejército, eliminar la restricción al gasto militar y llamar a un incremento en el gasto en defensa.

un operativo en Yemen que salió mal

Este presupuesto, él agregó, también incrementaría los fondos a los veteranos. Así introdujo a su cuarta invitada, cuya historia conmovió a USA. Se trata dela viuda del soldado de las fuerzas especiales de la Armada,, muerto en combate en Yemen. Owens murió en, aunque según el Pentágono sirvió para recabar información valiosa. El operativo había sido planeado bajo la administración de Obama pero se llevó a cabo bajo el comando de Trump.

Recortes en protección ambiental y departamento de Estado

Yochi Dreazen, del portal Vox, explica que la cuestión es más compleja de lo que a simple vista parece, debido a que muchos dentro y fuera del ejército cuestionan si lo que la operación -en la que Ryan murió- consiguió, valió la pena en relación al costo humano. El padre de Owen, Bill, se negó -enfadado- a encontrarse con Trump. "La historia tomó otro giro hoy -escribió Dreazen en Vox el 28/02-, cuando Trump rompió décadas de antecedentes presidenciales y culpó al ejército por la operación fallida -y por la muerte de Owen- más que tomar la responsabilidad él mismo."

Lo mismo escribió Phillip Carter, del mismo portal, al asegurar que la mayoría de los presidentes han dado un paso al frente y aceptado la culpa por las operaciones militares fallidas, sin importar que fueran o no su culpa.

Volviendo al tema anterior, los invitados elegidos por Trump y la creación de la oficina VOICE simbolizan una cosa más: el enfoque que Trump busca darle al tema de la inmigración ilegal es el de que se trata de una amenaza a la seguridad nacional. Es como si las muertes del soldado Ryan Owens (soldado caído en una operación en Yemen) y del hijo de Jamiel (asesinado por una pandilla de inmigrantes ielgales) y las de Danny Oliver y Michael Davis (oficiales asesinados por un inmigrante ilegal), fuesen todas producto de la misma problemática: la amenaza que representa el extranjero. Respecto del Presupuesto que está elaborando Trump para enviarle al Congreso que, tal como ya se mencionó incrementaría los recursos militares en un 10% en el año fiscal 2018, los republicanos del Congreso ya lo estarían resistiendo.

Para pagar por el incremento en el presupuesto militar, Trump propone recortar otras agencias domésticas. Según fuentes de Vox, la idea de Trump sería recortarle un 24% a la Agencia de Protección Ambiental, y un 30% al Departamento de Estado. La última palabra sobre el Presupuesto la tiene el Congreso y según Vox, senadores republicanos clave están escépticos respecto del proyecto del Presidente. El senador Lindsey Graham le dijo a NBC que los posibles recortes al Departamento de Estado estaban "muertos al ingresar".

5 políticas para reemplazar el Obamacare:

> "1ro., deberíamos asegurarnos que los estadounidenses con condiciones preexistentes tengan acceso a la cobertura, y que tengamos una transición estable para los estadounidenses actualmente inscriptos en las bolsas de cuidados médicos", dijo Trump. Es que el Obamacare prohibió a las aseguradoras de salud discrimnar contra los clientes con condiciones preexistentes. Bajo la ley de salud, los pacientes enfermos no pueden ser negados cobertura o cobrados con sobreprecio. Trump siempre ha dicho que quiere mantener este aspecto del Obamacare. Si se revisa con precisión las palabras de Trump, explica Sarah Kliff, del portal Vox, Trump cuidadosamente dijo que que quiere que todo el mundo tenga acceso a la salud (incluidos los pacientes con condiciones preexistentes) pero no dijo que quiere asegurarse que los planes de salud no puedan discriminar contra los pacientes con condiciones preexistentes. "Esto parece ser un asentimiento a los planes que lideran en el Capitolio, que requieren a las aseguradoras ofrecer cobertura a todo el mundo - pero también permiten a los planes de salud cobrar precios más altos a las personas con condiciones preexistentes que entran en una cobertura", explica Kliff.

> "En 2do. lugar, deberíamos ayudar a los estadounidenses a comprar su propia cobertura, a través del uso de los créditos fiscales y las cuentas de ahorro para salud expandidas - pero debe ser el plan que quieren, no el plan al que los fuerza el Gobierno." El Obamacare incluía créditos fiscales para ayudar a hacer la cobertura más asequible para estadounidenses de bajos y medios ingresos. Los créditos estaban en una escala proporcional, ofreciendo más ayuda a los estadounidenses que menos ganan. "Es notable que Trump decidiera apoyar los créditos fiscales en su discurso al Congreso. Los republicanos del Capitolio están actualmente divididos sobre si deberían continuar con cualquier versión de este programa del Obamacare", explica Kliff. Los que están más hacia el centro coinciden con Trump, aunque quieren modificar los créditos para que su tamaño esté basado en la edad más que en los ingresos. Los más conservadores se oponen a cualquier versión de crédito fiscal. "Los créditos fiscales son, se puede decir, una de las mayores peleas sucediendo actualmente en el Partido Republicano sobre cómo deberían ser reemplazados y, en su discurso, el Presidente Trump eligió un bando", explica Kliff.

> "En 3er. lugar, deberíamos darle a nuestros grandes gobernadores estatales los recursos y flexibilidad que necesitan con Medicaid para asegurarse de que nadie quede afuera." El Medicaid es un programa federal de seguros para la gente de bajos recursos gerenciado por los estados, al que algunos senadores republicanos querían reducir el financiamiento y hacer más estrechas las condiciones para ser elegible para recibir Medicaid. Según Kliff, el dicho de Trump indicaría que la idea por detrás es cambiar el programa de uno "por derecho" por un programa de subvención en bloque. La diferencia es que en un programa por derecho, la cobertura está garantizada para todos los que son elegibles. "El compromiso del gobierno federal para ayudar a los estados a cubrir los costos es abierto. La obligación de los estados es cubrir a ciertos grupos de personas y proporcionar beneficios específicos. Por ejemplo, los niños y las mujeres embarazadas que cumplan con criterios específicos de ingresos deben ser cubiertos", explica Phil Galewitz, de Kaiser Health News. "Esa fórmula cambiaría si los fondos federales fluyen a los estados a través de subvenciones en bloque. Los estados tendrían más flexibilidad para ejecutar sus programas de Medicaid como lo desean, incluyendo la reducción de beneficios y elegibilidad. Y los que proponen esto dicen que permitiría al gobierno federal gastar menos en el Medicaid y hacer que los estados sean responsables de cubrir costos más allá de sus asignaciones federales." La subvención en bloque sería en los hechos una manera de recortar el financiamiento al Medicaid, explica Kliff. Sin embargo, la forma en que Trump se expresó según Kliff querría decir que también contempla los pedidos de los gobernadores republicanos (y algunos senadores) que han presionado por mantener la expansión del Medicaid.

> "4to., deberíamos implementar reformas legales que protejan a los pacientes y doctores de costos innecesarios que aumenten el precio del seguro - y trabajar para bajar los precios artificialmente altos de los medicamentos, y bajarlos inmediatamente." Según Kliff, la 1ra. parte de esta oración parece hacer referencia a la reforma de mala praxis médica. La 2da. parte de la oración es otro ataque más al alto precio de los remedios en USA, algo en lo que Trump ha hecho mucho foco desde que es Presidente.

> "Finalmente, ha llegado el momento de darle a los estadounidenses la libertad de adquirir seguro de salud cruzando las fronteras estatales - creando un mercado nacional verdaderamente competitivo que bajará mucho el costo y poveerá muchos mejores cuidados", dijo Trump. "Esta es, hasta donde puedo decir, la única posición política en cuanto a salud que Trump ha mantenido desde su primera propuesta de campaña -explica Kliff-. Quiere permitir a las aseguradoras de salud basadas en un estado, vender en otro, sin tener que cumplir con los mandatos y las regulaciones de ese estado."

Lo que Trump no dijo sobre el reemplazo del Obamacare

Kliff agrega que de cualquier manera, los 2 puntos que Trump no mencionó en su discurso, son los más importantes para la creación de una ley que reemplace el Obamacare:

1. ¿Cómo se paga por el plan? Los créditos fiscales mencionados por Trump obviamente cuestan dinero. Trump no dijo cómo los pagaría. Algunos planes de los republicanos proponen cesar la exención de impuestos por la cobertura patrocinada por los empleadores, lo que generaría un ingreso significativo. Pero esto aumentaría mucho el costo del seguro para los 156 millones de estadounidenses que reciben cobertura a través del trabajo.

2. ¿Qué reemplazará al mandato indivudual? El mandato individual es un elemento del Obamacare que exige que todos los estadounidenses que califiquen para obtener un seguro médico, lo hagan. Este concepto recibió muchas críticas por contradecir supuestamente la libertad personal. "Está claro que el mandato individual no es popular -escribió Kliff-. Por eso, los planes de los republicanos tienen una alternativa: requieren a los estadounidenses mantener cobertura contínua o de lo contrario enfrentarse a costos más altos por condiciones preexistentes cuando regresen al mercado." Trump no se refirió a esto así: solo habló de cómo las personas con condiciones preexistentes tendrían acceso a un plan. No mencionó que casi cada propuesta republicana permitiría a las aseguradoras cobrar a los pacientes más enfermos una tasa más alta si alguna vez tuvieron una interrupción en la cobertura. "Obamacare tenía el mandato individual porque necesitaba una política que aliente a la gente a comprar seguro aun si estaban sanos, no solamente cuando se enfermaban. Cualquier plan de reemplazo que idee Trump necesitará una política así también, aun si el Presidente no quiera hablar de ello", concluye Kliff.